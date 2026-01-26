Cumhuriyet Gazetesi Logo
Cüzzamla Savaş Derneği 50 yaşında - Prof. Dr. Ayşe Yüksel
Olaylar Ve Görüşler
Son Köşe Yazıları

Cüzzamla Savaş Derneği 50 yaşında - Prof. Dr. Ayşe Yüksel

26.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Yarım asır önce, ülkemizde belki de yalnızca Verem Savaş Derneği’nin olduğu günlerde, bu dernekten de destek alarak Cüzzamla Savaş Derneği’ni kim kurdu? Tabii ki biliyoruz, o yıllarda Doç. Dr. Türkan Saylan. Onu tanıyanlar bilir ne kadar kararlı olduğunu. Tıp öğrencisi iken uzaktan gördüğü cüzzam hastaları, “Onlara sakın dokunmayın” diyen hocaları hiç unutmamış, daha o zaman karar verdiği gibi, 1976 yılında henüz genç bir akademisyen iken Cüzzamla Savaş Derneği’ni kurmuştur. Amaç, cüzzam hastalarının tedavisinin yanında sosyal rehabilitasyonlarını da sağlamaktır. 

Bugünü değerlendirip geçmişe yolculuk yapmak isterim. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkemizde lepradan etkilenmiş 485 kişi vardır. İstanbul Lepra Hastanesi kesin tanı koyan özel dal hastanesidir. 2011-2025 yılları arasında 15’i kadın, 28’i erkek olmak üzere toplam 43 kişiye lepra tanısı konmuştur. Tedavi en fazla iki yıl sürdüğüne göre çoğunun tedavisi bitti, takipleri yapılıyor. 

BİRLİKTE BAŞARMAK 

Cüzzamla Savaş Derneği ile 1980 yılında tanıştım, dernek üyeliğimde ilk deneyimimdi ama örneğimiz Dr. Türkan Saylan idi. Onun önerilerini gerçekleştirmeye çalışıyor, kendi fikirlerimi paylaşıyor, birlikte doğruyu buluyorduk. Türkan Hoca, içinizdeki gizil gücü ortaya çıkarmakta çok başarılı idi. Sizi destekliyor, güçlendiriyor, başarmanızı sağlıyordu. 

O yıllardan aklımda kalan Divan Oteli Harbiye’de dernek yararına gerçekleştirdiğimiz kermesler idi. Satışa sunulan ürünler hem nitelik hem de nicelik açısından o kadar çoktu ki kermes mekânının görüntüsüne hayran olmamak mümkün değildi. Ben de bir standın başında durur, akşama kadar bana teslim edilen ürünlerin satışını yapar, fişlerini verir, akşam da kasaya teslim ederdim. Bu benim ilk ticari deneyimimdi. 1980 sonrası sokağa çıkma yasağı olduğu günler, ürünleri cuma akşamı otele götürür, sokağa çıkma yasağı başlayana kadar hızlı hızlı yerleştirir, evimize dönerdik. Cumartesi-pazar günleri de gelen giden, satışlar ile çok verimli geçerdi. 

Bir başka dernek faaliyeti ise ünlü ressamlardan resim bağışı istemek, resim sergisi açmak idi. Türkan Hocam bana da bir arkadaşımla, hafta sonu resim galerilerini dolaşıp bağış resim bulma görevi vermişti. Bir gün Vali Konağı Caddesi’nde bir galeriye girdik, dışarıda “Avni Lifij Resim Sergisi” yazıyordu. Görevli kadına kendimizi tanıttık, bizi Türkan Saylan’ın gönderdiğini söyledik ve Avni Lifij ile görüşmek istediğimizi belirttik. “Görüşemezsiniz” yanıtını aldık, epey ısrarın sonucunda Avni Lifij’in çoktan ölmüş olduğunu öğrendik. Çok ama çok utanmıştık. Bu değerli ressamı tanımıyorduk. O gün bugün tanıyorum. 

SÖZÜNÜ TUTTU, ÖRNEK OLDU 

Cüzzamla Savaş Derneği, cüzzamlı birinin çocuğu olduğu için okula alınmayan öğrencilere eğitim bursu vermeye başladı. 40 yıldır binlerce çocuk okuttu, okutmaya devam ediyor. Bu sayede doktor, hemşire, öğretmen, mühendis, avukat oldular. Çocukluklarında cüzzamlı çocuğu diye horlanırken onlar meslek sahibi olunca anne ve babalarının, “doktor beyin annesi”, “öğretmen hanımın babası” diye anılmalarını sağladılar. Bugün genç bir avukat kadın, ”İyi ki annem cüzzam hastası olmuş, Türkan Hoca ile tanışmış, beni okutmuşlar” diyor. 

80’li yılların hastaları hep anlatır; Türkan Hoca hep “2000 yılında bu hastalığı bitireceğim” derdi. Gerçekten de bitirdi, onun vefatı sonrası Dünya Sağlık Örgütü yazdığı mektup ile Türkan Saylan’ın cüzzam hastalığı ile mücadelesini övdü, dünyaya örnek olduğunu belirtti. 

Cüzzamla Savaş Derneği 50. yaşında, kurulduğu yıllarda önemli bir sağlık sorunu olan cüzzam hastalığı ile mücadele etmiyor. Yeni vakalar azaldı, eskiler yaşlandı, doğal ölümler derken ülkemizde lepradan etkilenmiş kişi sayısı çok çok azaldı. Türkan Hoca, çocuklarını okuttu, bizler ise torunlarını okutuyoruz. 

Ülkemizin coğrafik olarak kışı zor geçen bölgelerde yaşayanlara odunkömür almaya çalışıyoruz, sahip oldukları sakatlık-yaşlılık maaşları çok düşük kaldığı için maddi destek sağlıyoruz. Çünkü Türkan Hocamız tek bir hastanın bile üzülmesini, zor durumda kalmasını istemezdi. Biz de, onun kurmuş olduğu bu derneği, ondan bize emanet diye yaşatmaya çalışıyoruz. Bağışlar dışında gelirimiz yok, bağışlar azaldı. Türkan Saylan’ın değeri yaşamalı, yaşatılmalı.

Cüzzamla Savaş Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel 

İlgili Konular: #Cüzzam

Yazarın Son Yazıları

Cüzzamla Savaş Derneği 50 yaşında - Prof. Dr. Ayşe Yüksel

Yarım asır önce, ülkemizde belki de yalnızca Verem Savaş Derneği’nin olduğu günlerde, bu dernekten de destek alarak Cüzzamla Savaş Derneği’ni kim kurdu?

Devamını Oku
26.01.2026
Hukuksuzluk diz boyu… - Av. Erol Ertuğrul

Ünlü İtalyan fizikçi Galileo, “Dünya dönüyor” dediği için engizisyon mahkemesi tarafından 1632 tarihinde yargılanmış ve yaşam boyu hapis cezası ile cezalandırılmıştı.

Devamını Oku
26.01.2026
Kurtulma olasılığını da düşündüler - Mustafa Yıldırım

Tevhid, Ekim 1991’de “İslami Direniş ve Parti” başlıklı bildiriyle kendilerini, “Türkiye’deki tağuti Kemalist rejime karşı olan Müslümanlar” olarak tanıttı; “mevcut rejime karşı mücadele verecek bir hareketin” yapılanma ilkelerini, madde madde açıkladı.

Devamını Oku
25.01.2026
Yönetenler, yüreklendirenler - Mustafa Yıldırım

Humeyni, Kuran için savaşı, bireyleri öldürmeyi emreden çağlar sonrasının yeni halifesi olarak saygı, sevgi kazanıyor; dünya Müslümanlarının tek önderi olduğunu gösteriyordu.

Devamını Oku
24.01.2026
UMUT o duvar yıkılıncaya kadar devam edecek

Türkiye’nin yakın dönem siyasi tarihinin en kritik kırılma noktalarından biri, 24 Ocak 1993’te gazeteci-yazar Uğur Mumcu’nun Ankara’da evinin önünde hunharca ve kalleşçe öldürülmesiydi.

Devamını Oku
24.01.2026
Kara bir tarih: 24 Ocak - Hilmi Taşkın

24 Ocak 1993 günü Ankara’da aracına yerleştirilen bomba ile katledildi Uğur Mumcu.

Devamını Oku
24.01.2026
Tarihsel mezhepçi zihniyet - Neval Oğan Balkız

Leyla Şahin Usta, bir milletvekili ve aynı zamanda AKP grup başkanvekili.

Devamını Oku
22.01.2026
Psikolojik sermaye - Banu Özkan Tozluyurt

Bugünün dünyasında çocuklarımızı en çok neyle ölçüyoruz?

Devamını Oku
22.01.2026
Stratejik akıl ve politik alan - Başar Yaltı

Generallerin sanatı olarak bilinen strateji, askeri bir terim olmakla birlikte artık yaşamın hemen her alanında, özellikle de politik alanda kullanılan bir kavram haline geldi.

Devamını Oku
21.01.2026
Gazze’ye kim çöktü? - Ufuk Saka

Her şey küresel sermaye ittifakı adına İngiliz hükümetinin, ta 1848 yılında bir genelgeyle Filistin’deki konsoloslarını Yahudilerin himayesine vermesiyle başlamıştı.

Devamını Oku
21.01.2026
İktidarın meşruiyet sorunu - Kadir Serkan Selçuk

2002 genel seçimlerinde AKP yüzde 34 oy aldı.

Devamını Oku
21.01.2026
‘Çıkmazdan kurtuluş Dil Devrimi’ - Hürriyet Yaşar

Türkçenin özleşmesinin yolunu açan Dil Devrimi’ne karşı olanlardan Atatürk’e karşı çıkmayı göze alamayanlar, onun öz Türkçeden vazgeçtiğini, üstelik özleştirmeye girişmekle yanlış yaptıklarını söylediğini öne sürerler.

Devamını Oku
20.01.2026
İşçi sendikalarına öneriler - Engin Ünsal

1968 yılında uluslararası bir sendika toplantısı için New York’taydım.

Devamını Oku
20.01.2026
Kayıtsızlığın vasatlığı - Av. Selin Bakan

Modern dünyanın siyasal dili uzun süredir aynı telkini fısıldıyor: Mesafeli ol. Tarafsız kal. Dünyayla arana güvenli bir çizgi çek.

Devamını Oku
19.01.2026
En kolay sömürülen işçi - Prof. Dr. Çağatay Güler

Belki genelden başlamak daha uygun olacak: Uluslararası kaynaklara göre 1 milyardan fazla insan çatışma, şiddet ve kırılganlıktan etkilenen ülkelerde yaşıyor. Her yıl milyonlarca insan da afetlerden etkileniyor.

Devamını Oku
19.01.2026
İnsanı insan yapan değer - Dr. Hüseyin Özkahraman

İnsan, yalnızca biyolojik bir varlık değildir; anlamını ve kimliğini toplumsal ilişkiler içinde inşa eden sosyal bir öznedir.

Devamını Oku
19.01.2026
Mektup (Kafka’ya) - Buğra Gökce

10 aydır mektup yazmak, yanıtlamak ve hatta mektup beklemek en önemli direnç ve yaşama bağlanma biçimi oldu adeta benim için.

Devamını Oku
17.01.2026
Karne kimin aynası? - HAMZA KİYE

2025-2026 eğitim öğretim yılında birinci dönem bitti, karneler dağıtılıyor.

Devamını Oku
16.01.2026
Bir çınar daha sonsuzluğa göçtü - MUSTAFA GAZALCI

Doğa yasası gereği, yüreklerimizi yaksa bile Köy Enstitülü çınarlar bir bir ayrılıyor aramızdan.

Devamını Oku
16.01.2026
Devrim Kanunları’ndan yeni müfredata

Bir eğitim-öğretim yılının daha birinci yarıyılı sona ererken Türkiye’de eğitim sistemi pedagojik ve toplumsal açıdan ciddi tartışmaların odağında yer almaya devam etmektedir.

Devamını Oku
15.01.2026
Nâzım Hikmet 124 yaşında

Cumhuriyet gazetesinin 30 Mart 1950 tarihli birinci sayfasında, “Bursa Cezaevi’nde Mahkûmlarla Konuşma” başlıklı röportaj yayımlandı.

Devamını Oku
15.01.2026
Öfke ekonomisi - Mehmet Utku Şentürk

Oxford Sözlüğü’nün 2025 yılı için seçtiği kelime “rage bait” yani “öfke tuzağı” idi.

Devamını Oku
14.01.2026
Bütün ülkelerin hukukçuları birleşin! - Ziya Yergök

Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği süreç adeta hukuksuzluklar sürecine döndü.

Devamını Oku
14.01.2026
Eşsiz bir yurtsever: Rauf Denktaş - Doç. Dr. İhsan Tayhani

Henüz 18-19 yaşlarında bir genç olarak Kıbrıs Türkünün özgürlük savaşımına omuz vermeye başlayan ve 88 yıllık yaşamının büyük bölümünü söz konusu savaşıma adayan Rauf Raif Denktaş, salt özverili bir dava adamı değil, omuzladığı savaşımı, bir devlet kurarak taçlandırmış olan çok yönlü bir liderdir.

Devamını Oku
13.01.2026
Roma yanılgısı ve İran - Prof. Dr. Cengiz Kuday

Mesleğim gereği Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen birçok bilimsel toplantıya katıldım.

Devamını Oku
13.01.2026
MESEM ve çocuk işçiliği - Özgür Hüseyin Akış

Sanayi Devrimi’yle birlikte çocuk emeği üretim sürecinde ciddi bir biçimde yer almıştır.

Devamını Oku
12.01.2026
Emperyalizm, Venezuela ve demokrasi - Doğan Ergenç

3 Ocak 2026 günü ABD, Venezuela’ya saldırdı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini kaçırıp New York’a getirdi.

Devamını Oku
12.01.2026
Gündelik distopya ve umudumuz - Olcay Bağır

Distopyaların ilki olmasa da en meşhuru Aldous Huxley’in 1932’de basılan Cesur Yeni Dünya romanıdır.

Devamını Oku
10.01.2026
‘Bir bilen’ - Kadir Serkan Selçuk

Türkiye’de seçmen tercihleri, genel olarak sorgulayarak, araştırarak değil geleneksel-ailevi bağların, yakın çevrenin veya bir lidere duyulan hayranlığın etkisiyle yapılır.

Devamını Oku
10.01.2026
Bir haydut devletin resmi: ABD - Doğu Silahçoğlu

Dünya egemenliğine soyunan ABD; uluslararası hukuka aykırı bir anlayışla ve geçmişteki sabıkasına uygun olarak yeni yılın ilk sabahında Venezuela’da haydutluğa soyundu.

Devamını Oku
09.01.2026
Bitmeyen meşruiyet arayışı - Hande Orhon Özdağ

Erdoğan’ın ABD seyahati sırasında, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Trump’ın Erdoğan’a “ihtiyacı olanı” verdiğini söylemişti...

Devamını Oku
09.01.2026
Sermaye imparatorluğu - Kaan Eroğuz

Tüm dünya yeni yılı Amerikan emperyalizminin Venezüella’ya saldırısı ve devlet başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores’in bir savaş suçlusu gibi ABD’ye kaçırılması olayıyla karşıladı

Devamını Oku
08.01.2026
Yargı kısıntısı - Suna Türkoğlu

Anayasa Mahkemesi, 16.7.2010 tarihli E:2010/29 K:2010/90 sayılı kararında hukuk devletini “insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, anayasa ve yasalarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık, anayasanın ve yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı temel hukuk ilkeleri bulunduğu bilincinde olan devlet” olarak tanımlamıştır.

Devamını Oku
08.01.2026
Venezüella’da ABD darbesi - Hikmet Sami Türk

3 Ocak 2025 sabaha doğru Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores, ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle ABD ordusunun özel görev birimi Delta Force timleri tarafından yataklarından alınarak kaçırıldı; ABD’ye yönelik uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm iddialarıyla yargılanmak üzere New York’a götürüldü.

Devamını Oku
07.01.2026
Liyakat, adalet, açılım: Türkiye masada... - Gani Aşık

“Vatanımız cennet, sofralarımız bereket ve idaremiz merhamet” sloganı ile iktidar olan intikamcı siyasal İslam; foyasının çıkması, yurttaşın bıkması ve devletin kokuşması ile 23 yıllık fetret döneminin sonuna gelmiş görünüyor.

Devamını Oku
07.01.2026
Türkiye 2026'dan ne bekliyor? - Necdet Adabağ

Ünlü İtalyan şair-yazarı Giacomo Leopardi “Takvim Satıcısı” adlı denemesinde bir yılbaşı öncesinde takvim satıcısına, gelecek yılın nasıl olacağını sorar, sorunun yanıtını beklemeden gelecek yılın yaşadıkları yıldan farklı olmayacağını; acı ve ıstırapların süreceğini, iç ağrılarının dinmeyeceğini söyler.

Devamını Oku
07.01.2026
Harita üzerinde mütalaa etmek - Nejat Eslen

Mustafa Kemal Atatürk, “Ben siyasi meseleleri de askeri vaziyetlerde olduğu gibi harita üzerinde mütalaa ederim” demiştir.

Devamını Oku
06.01.2026
Vicdanı altınla değil, hakikatle tartmak - Abdullah Dörtlemez

Atinalı Timon, Shakespeare’in kaleminde cömertliğiyle tanınan, dostlarına servetini açan ama karşılığında nankörlük ve ihanet gören bir karakterdir.

Devamını Oku
06.01.2026
Ayrıştırma mı, bütünlük mü? - Necdet Ersoy

Ülkemizde her düzeyde devlet görevlisi, siyasetçiler ve kanaat önderleri, söylemlerinde toplumun bir bütün olduğunu ifade etmek için yurdumuzdaki bütün etnik grupların isimlerini sayıp sonra da “Biz hepimiz kardeşiz” gibi birlik ifade eden bir söylemi kullanmaktadırlar.

Devamını Oku
04.01.2026
Toplumsal çürüme ve mücadele - Coşkun Özdemir

Kaygılar içinde yaşadığımız koca bir yıl geçti.

Devamını Oku
03.01.2026