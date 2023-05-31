Kurucu değerlere dönme zorunluluğu - Levent Ünsal

31 Mayıs 2023 Çarşamba

CHP yine kaybetti.

CHP’nin tabanı çok büyük çoğunlukla, Atatürkçü, laik Cumhuriyetçi, sosyal demokrat ve bu yolda “idealist” bir kitledir. Fakat aynı idealizmi partide yönetici konumunda olanların bir bölümünde görmek zordur. Hele de işin içine delege, mevki, makam işleri girince, diğer partilerde olduğu gibi, CHP’de de idealizm ve ideoloji tamamen biter. Çıkarcılık ağır basar.

Siyasette, idealist olmayan bu kitle, bir davaya baş koyamaz, sandık başında da gayretle mücadele edemez. Seçimlerde bu bir kez daha görüldü. HDP desteğiyle de olamayacağı anlaşıldı. Zaten CHP genel başkanı, 14 Mayıs’taki seçimlerin ardından yaptığı bir konuşmada, “Bütün sandıklarda müşahitlerimiz olacak” diyerek sandık başlarındaki yetersizliği üstü örtülü olarak da olsa itiraf etmişti.

Peki, 28 Mayıs seçimine çok az bir süre kala bu durum telafi edilebilir miydi? Elbette hayır. CHP genel başkanının, 28 Mayıs öncesinde, son günlerde milliyetçilik atağı, Anadolu seçmenine samimi geldi mi acaba? Hayır. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın son andaki katkısı ise “Taşıma suyla değirmen dönmez” atasözüne örnek oldu.

Türkiye’yi göçertmek, CHP’yi göçertmekle mümkünmüş. Bu anlaşılmıştır artık.





CHP yeniden yapılanmalıdır. Kurucu değerlerine dönmelidir. Vahşi ve ilkel sermeyenin ortağı, emekçi sınıf ve tabakaların düşmanı olan siyasi iktidara karşı, kömür ocaklarında ölen, İstanbul Havalimanı inşaatında gayri insani koşullarda çalışan, 6 Şubat’taki depremde yaşamını yitiren insanlarımızın, yoksulların, ezilenlerin, yani halkın partisi olarak öne çıkmalıdır. Solda yerini, tam olarak almalı, Atatürk milliyetçisi, laik Cumhuriyetçi, kamucu, devrimci bir parti olmalıdır.

Bundan sonra iktidarın eziyetlerine karşı, halkla ve özellikle gençlikle birlikte örgütlü, devrimci bir mücadele vermelidir. Her türlü seçim hilesine karşı, kora kor bir devrimci mücadele vererek iktidarı seçimle almalıdır.

Bunun başka yolu yoktur.

Levent ÜNSAL - Makine Yüksek Mühendisi

