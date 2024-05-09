Sandıkların fonetiği - Gani Aşık
Yunanca kökenli fonetik sözcüğü ses bilimi anlamındadır, pek çok işlevselliği yanında, sesin tonu ve ritmi ile dilin melodik yapısını da inceler, Yunan mitolojisine dayanır. Seçim sandığına atılan her oy, seçmenin sesli feryadı ve ses perdesinin belirli bir ritim kalıbı ile oluşan siyasi melodisidir. Bu yazıda, seçmenin sandıkta yankılanan sesi; ton, ritim ve melodi açılarından değerlendirilip yorumlanacaktır.
YANITLAMASI GEREKENLER
Yasaklar’ tarih olacak” palavrası ile
çıktığı yolculuğun 22. yılında bu
ünlü “3Y” tarihe gömülmedi tersine,
100 yıllık Cumhuriyet döneminde
Türkiye’nin ve halkın hiç yaşamadığı
milli felakete dönüştü ve devlet
politikası olarak kurumsallaştı. Din
duygusu, narkozlanacak damar olarak
belirlenen halk, kutsalları sürekli
okşanarak yatırıldığı derin uykudan
ancak 22 yıl sonra uyanabildiğinde
iliğine kadar soyulup çırılçıplak
bırakıldığını anladı ve sorgulamaya
başladı: AKP’den önce Müslüman yok
muydu? İktidar büyükleri cenneti
bu dünyada yaşadıkları halde,
yoksul halka niçin öteki dünyayı
işaret ediyorlar? Teröre kurban
giden şehitlerin tümü neden yoksul
çocukları, şehadet sadece fakir
fukaraya mı kutsal?
Halkın büyük çoğunluğu Medine
dilencisine dönmüşken siz neden çok
zenginleştiniz? Devlet hayatında Halife
Ömer’i, özel yaşamınızda sahabeyi
örnek alacaktınız, bizi niçin aldattınız?
Alçakgönüllülük, İslamın önemli
bir değeri iken siz “İslamcılar”ın
burnu neden büyük? Hazine’yi belini
doğrultamaz hale getiren uzun vadeli
ve soygun garantili iş ve ihalelerin
altındaki çapanoğlu nedir? Akkuyu
nükleer enerji santralı sözleşmesi,
Sevr Anlaşması’ndan çok mu farklı?
Ali Erbaş yönetimindeki Diyanet’in
Atatürk’e ve Cumhuriyete açtığı
bayrak, rüzgârı nereden alıyor?
SANDIKTAN ANA MUHALEFETE
CHP’nin bir kanadı kırılırsa devletin
iki kanadı kırılır. Bu devrimci parti,
“İrtica coğrafyasından mürteci devşirerek
büyüyelim” diyemez. Bu laik parti
mezhepçiliği kaldıramaz. Yerel seçim
sonuçları halka iki, CHP’lilere üç bahar
yaşattı. Halkın iki baharından birisi,
nisan ayı ile birlikte doğanın gül ve
gülistana dönüşmesi, ikinci baharı ise
22 yıllık karanlık tünelden aydınlığa
çıkılacağına ilişkin yeşeren umutlardır.
Halkla paylaşılan bu iki bahar dışında
CHP’nin üçüncü baharı da tarihsel partinin
Atatürkçü kadrolarla yönetiliyor olmasıdır.
Ömrü olanlar güzel günler görecek dostlar.
Gani Aşık
Eski CHP Kayseri Milletvekili/Müftü
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