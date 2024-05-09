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Sandıkların fonetiği - Gani Aşık

09 Mayıs 2024 Perşembe

Yunanca kökenli fonetik sözcüğü ses bilimi anlamındadır, pek çok işlevselliği yanında, sesin tonu ve ritmi ile dilin melodik yapısını da inceler, Yunan mitolojisine dayanır. Seçim sandığına atılan her oy, seçmenin sesli feryadı ve ses perdesinin belirli bir ritim kalıbı ile oluşan siyasi melodisidir. Bu yazıda, seçmenin sandıkta yankılanan sesi; ton, ritim ve melodi açılarından değerlendirilip yorumlanacaktır.

YANITLAMASI GEREKENLER

Yasaklar’ tarih olacak” palavrası ile çıktığı yolculuğun 22. yılında bu ünlü “3Y” tarihe gömülmedi tersine, 100 yıllık Cumhuriyet döneminde Türkiye’nin ve halkın hiç yaşamadığı milli felakete dönüştü ve devlet politikası olarak kurumsallaştı. Din duygusu, narkozlanacak damar olarak belirlenen halk, kutsalları sürekli okşanarak yatırıldığı derin uykudan ancak 22 yıl sonra uyanabildiğinde iliğine kadar soyulup çırılçıplak bırakıldığını anladı ve sorgulamaya başladı: AKP’den önce Müslüman yok muydu? İktidar büyükleri cenneti bu dünyada yaşadıkları halde, yoksul halka niçin öteki dünyayı işaret ediyorlar? Teröre kurban giden şehitlerin tümü neden yoksul çocukları, şehadet sadece fakir fukaraya mı kutsal?

Halkın büyük çoğunluğu Medine dilencisine dönmüşken siz neden çok zenginleştiniz? Devlet hayatında Halife Ömer’i, özel yaşamınızda sahabeyi örnek alacaktınız, bizi niçin aldattınız? Alçakgönüllülük, İslamın önemli bir değeri iken siz “İslamcılar”ın burnu neden büyük? Hazine’yi belini doğrultamaz hale getiren uzun vadeli ve soygun garantili iş ve ihalelerin altındaki çapanoğlu nedir? Akkuyu nükleer enerji santralı sözleşmesi, Sevr Anlaşması’ndan çok mu farklı? Ali Erbaş yönetimindeki Diyanet’in Atatürk’e ve Cumhuriyete açtığı bayrak, rüzgârı nereden alıyor?

SANDIKTAN ANA MUHALEFETE

CHP’nin bir kanadı kırılırsa devletin iki kanadı kırılır. Bu devrimci parti, “İrtica coğrafyasından mürteci devşirerek büyüyelim” diyemez. Bu laik parti mezhepçiliği kaldıramaz. Yerel seçim sonuçları halka iki, CHP’lilere üç bahar yaşattı. Halkın iki baharından birisi, nisan ayı ile birlikte doğanın gül ve gülistana dönüşmesi, ikinci baharı ise 22 yıllık karanlık tünelden aydınlığa çıkılacağına ilişkin yeşeren umutlardır. Halkla paylaşılan bu iki bahar dışında CHP’nin üçüncü baharı da tarihsel partinin Atatürkçü kadrolarla yönetiliyor olmasıdır. Ömrü olanlar güzel günler görecek dostlar.

Gani Aşık

Eski CHP Kayseri Milletvekili/Müftü


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