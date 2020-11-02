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SODEV'de FETÖ'nün Solcuları Bulunmaz - Ercan KARAKAŞ, Aydın CINGI, Erol KIZILELMA, Tülay ATEŞ

02 Kasım 2020 Pazartesi

Hikmet Çiçek’in, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından basılmış olan FETÖ’nün Solcuları” adlı kitabında, 2008 tarihli bir bildirinin imzacı listesine Abant Toplantıları’nın müdavimleri” olarak yer verilmiş. TDK sözlüğünde müdavim”, bir yere sürekli giden (kimse), gedikli” olarak tanımlanıyor. Söz konusu listede yer verilen 300 aydın arasında Ahmet İsvan, Tarık Ziya Ekinci gibi çok saygın adlar da var.

Bu arada yazar, biz SODEV yöneticilerini de hiç ama hiç gitmediğimiz bir toplantı dizisinin müdavimi” olarak tanıtıyor. Dincilik eksenli tarikat ve cemaatlerle en ufak bir ilişki imasını, yaşamımız boyunca benimsemiş bulunduğumuz değerlerle ve dünya görüşümüzle çelişen ve bizleri lekeleyen bir hakaret sayarız. Esasen, kurucusu olduğumuz ve uzun dönem başkanlığını ve yöneticiliğini yaptığımız SODEV’in varlık nedeni, bizlere yöneltilen yakıştırmalarla asla bağdaşmaz. 

İddialarının çoğunun asılsız olduğu ortaya çıkan yazar, sonradan yaptığı açıklamalarda bunların kapsamını ve hedef kitleyi bu kez küçültme gereği duyuyor. Bu bağlamda, bizzat ve editörü aracılığıyla yaptığı düzeltmelerde Abant müdavimliği” nitelemesini, bir sembol” gibi kullandığını ve adı geçen herkesin de FETÖ’cü” olmayabileceğini belirtiyor. Hemen belirtelim ki sözcüklerin, bu arada müdavim” sözcüğünün anlamını yazarın kendisi veya editörü değil, sözlük” belirler. Sözcüklerin sembol” olarak kullanıldıklarını öne sürerek sorumluluktan sıyrılıverme kolaycılığına prim tanınamaz.

Ayrıca, yazar ve editörü, o toplantılara gitmemiş olsalar da tüm imzacıların yetmez ama evetçi” veya kullanışlı aptallar” olarak cemaatin amaçlarına hizmet etmiş olduğunu öne sürüyor. Bu iddiasını da demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü ve insan hakları” talepleri içeren, pek çoğu AKP muhalifliğiyle maruf aydın tarafından imzalanmış tek bir bildiri üzerinden yapma sığlığını sürdürüyor.

Hangi sorunlu anlayış, o güne değin meçhul kalmış cinayetlerin faillerinin ortaya çıkarılmasını ve Susurluk ve benzeri olayların karanlıkta kalmamasını talep eden bir bildiriyi Fethullahçılıkla ilişkilendirip imzacıların tümünü bu bildiri üzerinden bugünkü rejimin yolunu açmakla suçlayabilir? 

Birçok sivil toplum yöneticisi gibi bizim de 2010 referandumu sürecindeki muhalif tutumumuz ve cemaat” girişimlerine karşı net duruşumuz yazılarımızla, yerli yerinde duran sosyal medya mesajlarımızla ve eylemlerimizle sabittir. Yazarın ve editörünün öznel sözcük yorumu, kitabı okuyanları, bizleri bir dönemin FETÖ hayranı” veya bugünkü iktidarın kullanışlı aptalı” sanmaktan gerçekten alıkoyabilecek mi? Bu sorumsuzca itibarsızlaştırma girişiminin hesabı verilmemeli mi? 

Öte yandan, FETÖ’nün açılımının Fethullahçı Terör Örgütü” olduğu herkesin malumudur. Bu örgütçe düzenlenen toplantıların gediklisi” listesinde adı geçen kişilerin de yazara göre, söz konusu terör örgütünün en azındandestekçisi konumunda olmaları gerekir. Bu da ağır ve nefretle reddedeceğimiz bir suçlama ve hedef göstermedir.

2008 yılında demokratikleşme talebine yönelik bir bildiriyi imzalamış olan birbirinden farklı yüzlerce insanın tümüne kara çalma eylemini ülkemizin yayıncılık ortamı açısından büyük bir talihsizlik olarak kayda geçiyoruz.

SODEV BAŞKANLARI SIRAYLA
ERCAN KARAKAŞ, AYDIN CINGI, EROL KIZILELMA, TÜLAY ATEŞ(BAŞKAN VEKİLİ)

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