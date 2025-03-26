Yurttaşın adalet çığlığı - Abdullah Yüksel
Stefan Zweig’in dediği gibi “Yeni bir dönemeçte, yeni bir bitişte, yeni bir başlangıç çizgisindeyiz.”
Meydanları, sandıkları dolduranlar, haksızlığın karşısında duranlar, “Nasıl hayatta kalırım”dan çok “Nasıl insanlığımı korurum” sorusunun yanıtını göstermek için alanlara çıktılar. Onların güçlü ve kararlı olmalarının haksızlığa karşı mücadeleden kaynaklandığına canlı canlı tanık olduk.
Güçlü bir ruhun doğal olarak sahip olduğu bir özgürlük duygusu hissettik. Meydanlardaki insanların gergin yüzlerindeki aydınlığı ve cesareti hep gözlemledik. Hayatın her alanında eşit, özgür, adaletli ve vicdanlı bir yaşam için mücadele edenlerin yüksek tonda çıkan çığlığını duyduk. Meydanlardaki insanların yüreklerinde yanan umut ve mücadele meşalesiyle umudumuzu çoğalttık.
HALK KENETLENDİ
Adaletsizliğe, eşitsizliğe, zulme rağmen daha iyi bir dünya düşüyle ses vermeye, direnmeye, isyan etmeye giderkenki tavırlarına ve cesaretlerine tanıklık ettik. Her türlü baskı ve zulüm ile yıldırmaya çalışılan ama duyarlılığını, bilincini koruyarak hakkı olan eylemlere devam eden, ısrar eden, vazgeçmeyen yurtsever insanların tüm topluma güç aşıladıklarını gördük. Bir kişinin adaletsizliğe uğramasına verilen tepkiyi değil, ülkenin her karış toprağına ekilmek istenen hukuksuzluğa direnen milyonları gördük.
Bu yaşadıklarımızdan toplumun aldığı ders çok açıktır: Kitaplara sığmayan, birilerinin yönlendirmesine gerek kalmayan birlik duygusudur. Ya birleşeceğiz ya da yenileceğiz. Mücadele verenlerin iradesi; haksızlığa uğrayanları, baskı altında kalanları, yarından endişesi olanları ortak bir inanç ve ortak bir amaçla birbirine sapasağlam kenetledi. Bizi yıllarca Alevi-Sünni, Kürt-Türk, muhafazakâr-seküler diye ayırmaya çalıştılar. Neden? Birleşince yıkılmaz bir duvar oluyoruz çünkü.
YÜKSELEN DALGA
Her birimizin kazançla konforla çıkarla ilgili küçük sorunlarını bırakacağı zamana gelmiş bulunuyoruz. Şu an her bir kişinin kendi benliğini koskoca bir akıntının içine katıp yükselen o dalgaya bırakma anıdır. Çünkü bazı sorunların yanıtları zamanda gizlidir.
O kabaran dalga hepimizi, isteyeni de istemeyeni de kapıp geleceğe doğru sürükleyecektir. Tarih sadece anlatır, ne soru sorar ne de onay verir. Geri dönülmez bir şeydir tarih. Tıpkı onu yazan kalabalıkların sesi gibi. Biz de o çağrıyı dinleyelim. Örgütlenelim, birleşelim ve kazanalım. Akıl yoldaşımız olsun. Şükran Kurdakul’un dizeleriyle bitirelim yazıyı:
“Sesleriniz geliyor özgürlük alanlarından
Bir bayrak yarışı bu mutlaka geçeceksiniz
Güzel başladınız çocuklar güzel bitireceksiniz”
ABDULLAH YÜKSEL
EĞİTİMCİ, YAZAR
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- İmamoğlu ve İBB’yle ilgili 560 milyar iddiasına yanıt
- Mustafa Balbay sert eleştirdi
- Mezhep çatışması değil insanlık suçu
- Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- Alfa Romeo'nun ilk elektrikli modeli: Junior Elettrica
- 'Kayyum atamaları, hukuksuzluk ve kontrollü kaos'
- AKP’de kongre öncesi hazırlığı devam ediyor: Prof. Kalay
- Emeklilerin Gözü Bayram İkramiyesinde: Beklentiler Karşı
- Hutbelerde Bunlara Dikkat Edin!
- Ekonomist Atilla Özkan'dan Şok Eden Enflasyon Yorumu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel direnişin yeni adresini açıkladı, saat verdi!
- Özel, güncel boykot listesini duyurdu
- 'Ben sana ne lakap takayım?'
- Türkiye nereye gidiyor? İki ülkeyi örnek verdi...
- Süleyman Soylu'dan 'tehdit' gibi sözler!
- Erdoğan'dan '1 saatliğine' sokağa çıkma izni istedi
- Üniversite öğrencileri Şişli Belediyesi'ne yürüdü
- Espressolab: 'Biz siyaset değil, kahve yapıyoruz!'
- Kayyum Kent Lokantalarını kapattı mı?
- Başsavcılıktan Emniyet'e 'İmamoğlu' talimatı!