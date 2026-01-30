Cumhuriyet Gazetesi Logo
Özdemir İnce
Duymadık demeyin!...

30.01.2026 04:00
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında “MHP iktidar ortağı değil” demiş. Belki de ağzından kaçırmıştır ama o da aynı kapıya çıkar. Daha doğrusu: Adı ve sanı belli olmayan insani ilişki, hısımlık, akrabalık yoktur: Amca, dayı, hala, teyze, bacanak, arka bacanak, elti, damat, gelin, görümce... Dıdının dıdısının bile adı vardır. 

AKP’nin ortağı değilmiş ama yadsınmaz bir ilişkisi var: Ortağı değilse işvereni mi, çalışanı mı, marabası mı? Ama bir şeyi... İstepnesi mi, stepnesi mi, yedek lastiği mi diye sordumdu da başkan yardımcılarından biri gürleyip ağzını bozmuştu. 

Elif Çakır’ın 21 Ocak 2025 günkü yazısından (iznini almadan ve selamlayarak) aktarıyorum: 

[MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin dünkü TBMM grup toplantısındaki konuşmasında ikinci kez iktidar ortağı olmadıklarını vurguladı, “MHP, Cumhur İttifakı ortağıdır ancak iktidar ortağı değildir” dedi. 

Bahçeli 9 Kasım 2021 tarihli konuşmasında da bu nüansı hatırlatmış, “ortaklık” ve “iktidar” arasına “MHP, Cumhur İttifakı’nın bir ortağı olsa da işlevi ve üstlendiği demokratik sorumluluğu muhalefettir” diyerek kalın bir çizgi çekmişti. 

Kamuoyunda “MHP, iktidarın kötü yönetimini kabul ediyor ama bedelini üstlenmek istemiyor; ortağının icraatlarının siyasi maliyetine ortak olmaktan kaçınıyor” yorumları ve haberleri yayılınca Bahçeli bir hafta sonraki grup toplantısında “Cumhur İttifakı’nın sevabına da günahına da ortağız” açıklaması yapmıştı. (16 Kasım 2021)] 

***

“MHP, Cumhur İttifakı ortağıdır ancak iktidar ortağı değildir” demenin “Kızoğlankız ama altı aylık gebe” demeden ne farkı var? AKP & MHP ittifak ortağı. Ancak AKP iktidarda ama MHP iktidarda değil, arafta! 

Arafın sözlük anlamı arada kalmaktır. Bu sözcük Kuranıkerim’de olduğu gibi günlük yaşamda da “arada kalmak” anlamında kullanılmıştır. İki olay arasında veya iki kişi arasında kalındığı zaman “Arafta kaldım” şeklinde benzetme yapılmaktadır. 

MHP iktidarda değilse nerede? Muhalefette ise AKP iktidarını eleştiren 10 cümlesini bile bulamazsınız. MHP’in parti olarak tek bir marifeti vardır: CHP’yi eleştirmek. CHP’yi eleştirmesi AKP iktidarından başka kime yarar? 

Devlet Bahçeli, 21 Ocak 2026 tarihli Cumhuriyet gazetesinin “MHP iktidar ortağı değil” haberinin “Karalama Kampanyası” başlıklı bölümünden aktarıyorum: 

“Türkiye’nin 42 yıldır bölücü terörle mücadele ettiğini belirten Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla sürdürüleceğini söyledi. Sürece karşı çıkanları ‘demagoji ve karalama kampanyası yürütmekle’ suçlayan Bahçeli bunun milli iradeye fesat karıştırmak anlamına geldiğini savundu. 

Bahçeli, CHP’nin Türk dünyasına yabancı, Türk-İslam âlemine ise mesafeli bir siyaset izlediğini savunarak partinin her milli meseleyi bağlamından kopardığını, ilgilendiren gelişmelere uzaktan baktığını öne sürdü. CHP’nin muhalif siyasetini Türkiye’ye karşı kurgulandığını savunan Bahçeli, fırsatçılık, istismar ve ganimet avcılığının muhalefetin temel geçim kaynağı haline geldiğini iddia etti. (Demek ki kendisi muhalefette değil.) Bahçeli, geçen hafta gündeme getirdiği en düşük emekli maaşına ilişkin sözlerinin arkasında olduğunu vurgularken CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i emekliler üzerinden siyaset yapmakla suçladı. CHP’nin somut çözüm üretmek yerine polemikle siyaset yaptığını savunan Bahçeli, ‘Varsa Türkiye’nin meselelerini çözmeye yönelik çalışmalarınız, paylaşm da görelim’ çağrısında bulundu. Bahçeli, MHP’nin Cumhur İttifakı’nın ortağı olduğunu ancak iktidar ortağı olmadığını da vurguladı.” 

***

Konuşmanın tek bir cümlesi bile doğru değil. Bahçeli irticalen konuşuyorsa bu huyundan hemen vazgeçmeli ve yakın çalışma arkadaşları bu yönteme derhal müdahale etmeli. Bildiğim kadarıyla CHP genel başkanı emeklilerle ilgili çalışmaları konusunda bütün muhalefeti TBMM’de işbirliği yapmaya davet ettti ama Devlet Bahçeli bu davetle ilgilenmediğini açıkladı. Muhalefete düşmanca muhalefet etmek ne anlama gelmektedir ey sayın Devlet Bahçeli?! 

Bu da yetmezmiş gibi “Başta Amerika olmak üzere tüm dünyaya sesleniyorum: Filistin ve Gazze meselesinde barışın başkanı Tayyip Erdoğan olmalıdır. Barışın başı Türkiye, onun başı cumhurbaşkanı olmalıdır” buyurmakta. 

R.T. Erdoğan kim? Cumhur İttifakı’nın başkanı. Cumhur İttifakı, 20 Şubat 2018 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) arasında kurulan seçim ittifakıdır. Daha sonrasında Büyük Birlik Partisi ve Yeniden Refah Partisi de ittifaka katılmıştır. 

MHP, AKP’nin seçim ortağı amma velakin iktidar ortağı değilmiş. Peki ne? Kusura bakılmasın: Goygoycu mu?

