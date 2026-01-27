Emekliler ekonomik ve siyasal bir toplum kitlesidir. Bu kitle kesinlikle sıkılmış ve posası çıkmış bir insan topluluğu değildir. Bireysel varlık ve bilinç olarak oluşumun en olgun ve etkin düzeyine gelmiştir artık. Görgü, deneyim ve bilgi olarak kendisi için yeterli olmak durumundadır. Emekli olduktan sonra önünde en azından 20 küsur yıl vardır. Veee iktidar olabilmek için siyasal partilerin emekli oylarına vazgeçilmez bir ihtiyacı vardır. Al gülüm ver gülüm ilişkisi için mükemmel bir ortam!

Araştırmaya göre, Türkiye genelinde 8 milyon 615 bin işçi emeklisi, 2 milyon 718 bin esnaf emeklisi ve 2 milyon 389 bin memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon 722 bin kişi emekli aylığı alıyor. Çok güzel! Toplam emekli sayısına 14 milyon diyelim ve 2 ile çarpalım: 28 milyon eder; 3’le çarpalım: 42 milyon seçmen vatandaş. Türkiye’de ne kadar seçmen var? 28 Mayıs 2023’te 65 milyon seçmen varmış. Bunlar resmi ve kesin sayılar değil ama olsun, atmasyon da değil. Biz 2026 yılında tahminen 70 milyon diyelim. Bu 70 milyon seçmenin 42-45 milyonu emekli ve ailesinin oyu. Uzun lafın kısası: Emekli ve ailesi hangi partiyi desteklerse o parti seçimi kazanır. Recep Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanı yapan da AKP’yi iktidara getiren de emekli oyları. Bu nedenle gavgav etmeye, salya sümük ağlamaya hakları yok!

Yazımın başlığını yeniden okuyalım mı? “Kendin ettin kendin buldun.” Mutlaka bir türküsü vardır bunun! Varmış gardaşlar! Birini buldum, başkasını aramadım.

Karadır bu bahtım kara

Sözüm kâr etmiyor yâre

Yüreğimi yaktı nara

Eyvah eyvah eyvah ey

Kendim ettim kendim buldum

Gül gibi sararıp soldum

Eyvah eyvah ey

Bilmez yâr gönülden bilmez

Akar gözyaşlarım dinmez

Bir kere yüzüme gülmez

Eyvah eyvah eyvah ey

Kendim ettim kendim buldum

Gül gibi sararıp soldum

Eyvah eyvah ey...

Ya işte böyle! Kara bahtını aka dönüştürmeyi, yârin sözünü dinlemesini istiyorsan “kelle değirmeni”ni yani aklını kullanacaksın! Pişmiş kelleyi değil. “Ben kimim” sorusuna doğru cevap verecek şey kelle değil, beyin ve onun içindeki bilinç’tir! 21 0cak 2024 günü “Piliç değil bilinç” adlı bir yazı yayımlamışım.

Doğru ve gerçek bilinç insanın “Ben kimim” sorusuna vereceği doğru yanıta bağlı. Bir de “Kimlerdensin yeğenim, gardaşım” sorusu da var! Ama bu sorunun bağlamı içinde emekliye bir milimetrekarelik bile yer yoktur.

Ben harbi bir adamım! Beni sevenler önümdekini ısırdığımı, arkamdakini teptiğimi söylerler. Ben ne biliyim zaar doğrudur. Emeklileri parkın banklarında görüp de şikâyetlerini duyduğum zaman tepem atıyor. Sadece kendilerine etmiyorlar, ülkenin bütün emekçilerine, memurlarına da kötülük ediyorlar. AKP’ye oy vererek kendilerine ve bütün emekçilere ihanet ediyorlar.

Bu yazıyı daha fazla uzatmak istemiyorum. Emekli kardeş, TRT TV’den, birinci derecenin dördüncü kademesinden üst göstergeli birinci sınıf emekli olarak AKP’ye oy vermemem gerektiğini biliyorum, hiç oy vermedim ve yaşadıkça oy vermeyeceğim. 90 yaşında bir ağabeyiniz olarak lütfen peşimden gelin. Maruzatım bundan ibarettir. Vesselam!