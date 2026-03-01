Cumhuriyet Gazetesi Logo
Hükümet nedir?
Özdemir İnce
Hükümet nedir?

01.03.2026
Güncellenme:
Değerli okur(lar), devletin ve biçimlerinin neler olduğunu Vikipedi’den aktararak bilginize sunmuştum. Gene aynı anonimden yararlanarak hükümet türleri ve yapıları hakkında bilgi sunuyorum. Bu konu sona erince ülkemizdeki hükümet (iktidar) hakkında sazı elime alacağım.

Hükümet, genellikle bir devlet olan düzenli bir topluluğu yöneten sistem veya insan grubudur.

Hükümet geniş bir tanımıyla, genellikle yasama, yürütme ve yargı organlarından oluşur. Hükümet, organizasyonel politikaların uygulandığı ve politikaların belirlendiği bir mekanizmadır. Birçok ülkede hükümetin kendi anayasası bulunur, bu anayasa yönetim ilkelerini ve felsefesini belirtir.

Tüm organizasyonların yönetimi olsa da “hükümet” terimi genellikle yaklaşık 200 bağımsız ulusal hükümet ve yan kuruluşlarını ifade etmek için daha spesifik bir şekilde kullanılır.

Modern siyasi sistemlerin başlıca tipleri demokrasiler, totaliter rejimler ve bu ikisi arasında yer alan çeşitli hibrit rejimlerdir. Modern sınıflandırma sistemleri ayrıca monarşileri bağımsız bir varlık olarak veya ana üç sistemin bir hibrit şekli olarak da içerir. Tarihsel olarak yaygın olan yönetim biçimleri arasında monarşi, aristokrasi, timokrasi, oligarşi, demokrasi, teokrasi ve tiranlık yer alır. Bu şekiller her zaman birbirinden kesin çizgilerle ayrılmaz ve karma yönetimler yaygındır. Herhangi bir hükümet felsefesinin ana yönü siyasi gücün nasıl elde edildiğidir ve bu iki temel şekil seçim yoluyla mücadele ve kalıtsal devralmadır.

TANIM

Bir hükümet, bir devlet veya topluluğun yönetim sistemidir. Columbia Encyclopedia, hükümeti “toplumda yasaları yapma ve uygulama hakkının belirli bir grup tarafından kullanıldığı bir sosyal kontrol sistem” olarak tanımlar. Tüm organizasyonların yönetimine sahip olmasına rağmen hükümet terimi, dünya üzerindeki yaklaşık 200 bağımsız ulusal hükümeti ve devlet ve eyalet hükümetleri ile yerel yönetim gibi onların bağlı kuruluşlarını daha özel olarak ifade etmek için sıkça kullanılır.

Kelime “hükümet”, Yunanca “kubernáo” fiilinden türetilmiştir ve bir gubernaculum (dümen) ile yönlendirmek anlamına gelir. Bu kelimenin mecazi anlamı, klasik antik çağ edebiyatında, Platon’un Devlet Gemisi dahil olmak üzere, kullanılmaktadır. İngiliz İngilizcesinde “hükümet” bazen “bakanlık” veya “yönetim” olarak da adlandırılan, yani belirli bir icra veya yönetim koalisyonunun politikalarını ve hükümet yetkililerini ifade etmek için kullanılır. Son olarak, “government” kelimesi bazen İngilizcede yönetim veya idare anlamında da kullanılır.

Diğer dillerde, benzer kelimeler daha dar bir anlam taşıyabilir. Örneğin, Portekiz hükümeti, aslında “yönetim” kavramına daha çok benzeyen bir anlama sahiptir.

İLK HÜKÜMETLER 

İnsan hükümetinin ortaya çıktığı an ve yer zaman içinde kaybolmuştur ancak tarih erken hükümet oluşumlarını kaydetmektedir. Yaklaşık 5 bin yıl önce, ilk küçük şehir devletleri ortaya çıktı. MÖ 3. ve 2. binyıllar arasında bazıları daha büyük yönetilen alanlara dönüşmüştü: Sümer, antik Mısır, İndus Vadisi ve Sarı Nehir medeniyeti.

Tarımın ve su kontrol projelerinin gelişimi, hükümetlerin gelişiminde bir katalizör oldu. Bazen bir kabile şefi, çeşitli ritüeller veya güç testleriyle seçilerek kabilenin yönetimini üstlendi, bazen yaşlı kabile üyelerinden oluşan bir konsey eşliğinde. İnsanların soyut ve öğrenilen bilgileri hassas bir şekilde iletebilme yeteneği, tarımda giderek daha etkili olmalarına olanak sağladı ve bu da nüfus yoğunluğunun sürekli artmasına yol açtı. David Christian, bu durumun yasaları ve hükümetleri olan devletlerin ortaya çıkmasına yol açtığını açıklamaktadır:

“Tarım toplulukları daha büyük ve yoğun topluluklarda bir araya geldikçe farklı gruplar arasındaki etkileşim arttı ve sosyal baskı büyüyerek yıldız oluşumuyla çarpıcı bir benzerlik gösteren yeni yapılar ve birlikte bir yeni karmaşıklık seviyesi ortaya çıktı. Yıldızlar gibi, şehirler ve devletler, küçük nesneleri çekim alanları içinde yeniden düzenleyip hareketlendirirler.”

