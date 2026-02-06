Basından öğrendiğime göre, SOL Parti’nin “Şeriata karşıyız” pankartına karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin AKP hükümeti, daha doğrusu R.T. Erdoğan hükümeti nedense soruşturma açmış... Adını saptayamadığım Saray danışmanı da “Şeriata karşı çıkamazsın, söz söyleyemezsin” diye bir çıkış yapmış. Dilerim ki bu haber doğru olmasın. Ancak “Ve SOL Parti’nin üç üyesinin özgürlükleri kısıtlandı” diye yazılıyor. Olay hakkında daha fazla bilgim yok. Ancak içinde bulunduğumuz topludurum (yani konjonktür) bu haberin doğru olduğunu haber vermekte...

Bir cumhurbaşkanı danışmanı hiç çekinmeden “şeriatı savunarak, ona sahip çıkarak tavır koyuyor” ve cumhuriyet savcılığı da SOL Parti’nin üç üyesinin özgürlüklerine el koyuyor. Bu bir MAHŞER GÜNÜ alametidir!

Bu olayı kınayanlar da “Tamam şeriata karşı çıkmayalım ama hangi şeriat?” diye ciddiyetten uzak soru sormakta: Suudi Arap şeriatı mı, Sudan şeriatı mı, Yemen şeriatı mı, İran şeriatı mı, yoksa Osmanlı şeriatı mı? Bize ne bre adamlar, bize ne!!! Sorunun ve sorunun ciddiyetine ters düşen ciddi bir hafiflik. Bu sorun bu türden zevzeklikleri kaldırmaz. Aralarından bir tercih mi yapacaksınız ki hangi şeriat diye soruyorsunuz?

Sözlüğe bakmadan şeriatın tanımını yapacağım: ŞERİAT İSLAMIN ANAYASASIDIR.

SÖZLÜK TANIMI: Kuran’ın ayetlerine, Hazreti Muhammed’in sözlerine ve yaptıklarına, bunlardan çıkarılmış yorumlara dayanan, insanın yaşamını, toplumsal yaşamı düzenleyici, tanrısal olduğu için hiçbir zaman değişmeyecek olan dinsel kurallar bütünü, İslam hukuku.

Demek ki benim tanımım tam anlamıyla doğru. Şeriat İslamın anayasası. Ama gene bize ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kendi anayasası var ve bu anayasanın ilk iki maddesinde şunlar yazıyor:

MADDE 1- Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir. MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.

Durum anlaşılmıştır: Anayasanın 1 ve 2. maddelerine göre kim olursan ol, ister Saray danışmanı ol, ister bizzat Saray’ın kendisi ol “Şeriata karşı çıkamazsın, söz söyleyemezsin” diye bir çıkış yapamazsın! Neden mi? Bak neden: Türkiye Cumhuriyeti’nde “irtica”nın bir tek tanımı vardır: Türkiye Cumhuriyeti’ne ve onun kurucu ilke ve felsefesine karşı yapılan her türlü girişim ve eylemlere, “irtica” denir.

Anasayanın değişmez maddelerine karşı girişilen her eylem irticadır.

Anayasanın 174. maddesinin koruması altında olan 8 devrim yasasına karşı girişilen her eylem irticadır.

Örneğin, Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na aykırı olarak imam hatip okullarına klasik lise kimliği kazandırılması irticadır. Bu okullara kız öğrenci alınması da irticadır.

Tekke ve Zaviyelerin Kaldırılmasına Dair Kanun’a muhalefet ve bu yasayı işlemez hale getirmek irticadır.

Şapka Giyilmesine Dair Kanun’a muhalefet irticadır.

Bazı Kisvelerin Giyilemeyeceğine Dair Kanun’a muhalefet irticadır.

Okullarda zorunlu din dersi irticadır.

Alevilerin inanç özgürlüğünün engellenmesi irticadır.

Tarikatların ticaret dünyasına ve siyasete egemen olması irticadır.

Türban irticadır! vb.

Ve irtica TC yasalarına göre suçtur. İşte bu nedenle, adını saptayamadığım Saray danışmanı da “Şeriata karşı çıkamazsın, söz söyleyemezsin” diyerek suç işlemektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen üç yasa, hukuk devletinin temeli ve Cumhuriyetin yol haritası niteliğindedir.

Bu üç yasa ile ikili hukuk ve ikili eğitim sisteminin yanı sıra hilafet de kaldırılarak demokratik ve laik hukuk devletinin inşası için en güçlü adım atılmıştır.

Kabul edilen ilk kanunla, dinin ve ordunun siyaset aracı olarak kullanılmasının önlenmesi amaçlanmıştır. Şeriye ve Evkâf Bakanlığı kaldırılmış; şeyhülislamlık, şeri mahkemeler ve fetva usulü tarihe karışmıştır.

İkinci olarak kabul edilen Tevhid-i Tedrisat Kanunu (Öğretim Birliği Yasası) ile kız çocuklarına erkek çocuklarıyla eşit eğitim imkânı sağlanmış ve bilimsel düşüncenin önü açılmıştır.

Üçüncü kanun ile de hilafet kaldırılarak laiklik ilkesinin temeli atılmıştır. Durum anlaşılmıştır: Anayasanın 1 ve 2. maddelerine göre kim olursan ol ister Saray danışmanı ol, ister bizzat Saray’ın kendisi ol “Şeriata karşı çıkamazsın, söz söyleyemezsin” diye bir çıkış yapamazsın! Bu duruma göre bu Saray danışmanı hakkında soruşturma açmak savcılık makamının baş görevidir!

Öyle! Öyle ama aklıma ünlü kadı meseli geliyor! Öyle, öyle ama derler ki “Bugünün yarını da var”!