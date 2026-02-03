Cumhuriyet Gazetesi Logo
Devletin cebinden...
Özdemir İnce
Son Köşe Yazıları

Devletin cebinden...

03.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Çiğdem Toker’in “Yap İşlet Devlet Projeleri’ne DEVLETİN CEBİNDEN Büyük Simbiyoz” (Tekin Yayınları, 2025) adlı kitabı AKP’nin ekonomik uygulamalarını hallaç pamuğu gibi atan bir kitap. Ancak “simbiyoz”un (symbiose) anlamıyla kitabın içeriği arasında bir çelişki var.

Simbiyozda tek taraflı sömürü anlamı yok. “ORTAK YAŞAM, ORTAK YAŞAMA” anlamına gelir ki tek yanlı sömürü söz konusu değildir. Simbiyoz (symbiose), türler arasındaki çeşitli yakın biyolojik etkileşim biçimleri olarak “ortak yaşarlık” anlamına gelir: Bir türün varlığı ötekine fayda sağlar. Bu terim, komensalizm (İki organizmanın kurduğu ortak yaşamda, bir canlının yarar sağladığı, diğerininse bu ortaklıktan etkilenmediği yaşam türüdür. Ağaçlara yuva yapan kuşlar bunun en güzel örneğidir), “mutualizm” farklı türlerden iki canlının karşılıklı yaşam biçimidir, yani yardımlaşarak her iki tarafa da yarar sağlamasına dayalı olan bir yaşam biçimidir ve “parazitizm” parazitler, canlının vücudunda ya da vücut yüzeyinde yaşayarak o canlıdan beslenen organizmalardır, dahil olmak üzere bir dizi ilişkiyi kapsar.

Ben olsam “büyük simbiyoz” yerine “büyük soygun ortaklığı” derdim. Çünkü AKP ekonomi düzeninin gözde yöntemi “YAP-İŞLET-DEVRET” sisteminde, simbiyoz olması için kâr ve zararda ortaklık gerekir.

Bize, içerik olarak çok önemli ve çok yararlı bir yapıt sunmuş olan Çiğdem Toker bu yazdıklarımdan dolayı sakın alınıp gücenmesin, bir metnin özünün ve amacının hedefine ulaşması için kavramların doğru kullanılması gerekmektedir. Söz konusu kitap bir ortak yaşarlık ilişkisini değil parazitlik durumunu yani bir “soygun” durumunu anlatmakta: Soyulan “devlet”, soyan “özel girişim”. Yap-işlet-devret yöntemiyle Avrasya Tüneli, Gebze-Orhangazi-İzmir (İzmit Körfez geçişli) otoyolu, ÇanakkaleMalkara otoyolu (Çanakkale Köprüsü dahil), Ankara otoyolu, Kuzey Marmara otoyolu Kurtköy-Akyazı kesimi, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri kesimi, Aydın Denizli otoyolu yapılmış... Bunlar yapılmasa mıydı? Kuşkusuz “Hayır”, yapılması gerekiyordu. Sorun bu değil! Hazine garantisini temelden değiştiren yasa değişikliği: Yatırım garantisine geri ödeme garantisi ekleniyor, Hazine’nin, şirkete baştan “Sorun çıkarsa ben bankaya borcunu öderim!” garantisi vermesi. (s.46) . Oh ne âlâ memleket!

***

YAP İŞLET DEVRET (YİD): Özel girişim kendi kesesinden hesap yapacak, harcadığı paranın üzerine kendi hesapladığı tatmin edici bir kâr payı ve enflasyon artısını ekleyerek bir toplam bulacak, bu toplam üzerinden yıl hesabı çıkaracak.

Çiğdem Toker kitabının 34. sayfasında “Neden yap işlet devret” sorusunu başlık yaptıktan sonra açıklıyor:

“YİD, otoyol, tünel, köprü, havalimanı, liman yatırımlarında yaygın kullanılıyor.

Hükümetler ve Dünya Bankası gibi bu modelin finansmanında aktör olan uluslararası kuruluşlar, YİD’e başvurulma gerekçesini şu yaklaşımla temellendirir.

Nüfus ile dünya ticaretindeki artış, büyüyen ekonomiler, altyapı yatırımlarına duyulan ihtiyaç da çoğalıyor. Bütçe kaynakları ise sınırlı. Devlet, sınırlı bütçe olanaklarıyla ileri teknoloji ve büyük kaynak gerektiren projeleri yapmakta zorlanıyor. Onun için de özel sektörün birikimlerine ihtiyaç duyuyor. Bunu yaparken YİD yöntemi araç olarak kullanılıyor.”

Pek güzel ve maşallah! Elbette ekonomi öğrenimi görmedim ama enayi olmayacak kadar da bilgim var. Aklıma gelen ilk soru: Özel girişim böyle büyük yatırım yapacak kadar zengin de devlet neden yoksul? Komik değil mi? Elbette komik! Tele1 hayattayken her cumartesi, yönetiminde program yaptığımız Namık Koçak kardeşim devlet adına hükümetin vergi affı bağışladığı firmaların bir listesini yapmıştı. Onun kullandığı belgeyi buldum. Bilginize sunuyorum.

Bazen vergi verme, bazen indirimden yararlan! Oh ne âlâ memleket! Böylesine hödük soyma, keriz silkeleme denir.

Bu işin bir de başka yüzü var. 4 Ocak 2026 tarihli Sözcü’den bir haber kesmişim: “İktidarın şirketlere verdiği garantilerin imkânsızlığı yine gün yüzüne çıktı. Yarım milyar araç geçişi bile garantilere yetmedi.”

Kapitalizmi, sosyalizmi, komünizmi, faşizmi Avrupa keşfetti. Bunların posasını gene Avrupa çıkardı. Ey hükümet, ey özel teşebbüs kelleyi çalıştır ve onların deneyimlerinden ders çıkar, ibret al! Hazır lokmayı yeme becerisini göster ve utan ki bu yazıyı bir edebiyat adamı yazıyor!

İlgili Konular: #enflasyon #proje #devlet #Yap-işlet-devret #Çiğdem Toker

Yazarın Son Yazıları

Devletin cebinden...

Çiğdem Toker’in “Yap İşlet Devlet Projeleri’ne DEVLETİN CEBİNDEN Büyük Simbiyoz” (Tekin Yayınları, 2025) adlı kitabı AKP’nin ekonomik uygulamalarını hallaç pamuğu gibi atan bir kitap.

Devamını Oku
03.02.2026
İşçi burjuva olamaz

Jean-Paul Sartre’ın Les Temps Modernes adlı dergisinin ilk sayısında yayımlanan “Sunuş” başlıklı yazısından bir kez daha alıntı yapıyorum.

Devamını Oku
01.02.2026
Duymadık demeyin!...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM grup toplantısında “MHP iktidar ortağı değil” demiş.

Devamını Oku
30.01.2026
Kendin ettin kendin buldun

Emekliler ekonomik ve siyasal bir toplum kitlesidir.

Devamını Oku
27.01.2026
İktidar kanadında Esra Erol kavgası

19 Ocak 2026 tarihli Sözcü gazetesinin 14. sayfasında yayımlanan bir haber: “İKTİDAR KANADINDA ESRA EROL KAVGASI.

Devamını Oku
25.01.2026
Dondurma isteyen çocuk

Bir okurdan gelen e-postayı okumanıza sunuyorum:

Devamını Oku
23.01.2026
Cumhuriyetin fazilet ve adaleti

DEM Parti demlenmeye ve demletmeye devam ediyor.

Devamını Oku
20.01.2026
İskenderiye Dörtlüsü ve hayatımız...

Lawrence Durrell’in İskenderiye Dörtlüsü’nden (Justine, Balthazar, Mountolive, Clea) ilk kez Yusuf ağabey (Yusuf Atılgan) söz etmişti İzmir’de.

Devamını Oku
18.01.2026
Arkamdan ne derler...

11 Ocak 2026 gün ve 418665 başlıklı yazım “Çünkü ‘Arkamdan ne derler’ kaygısı her zaman en önemli ilkem oldu...” cümlesiyle bitiyordu.

Devamını Oku
16.01.2026
418665

“Dört yüz on sekiz bin altı yüz altmış beş” çocuk işçilik döneminde benim sağlık sigortası numaramdır.

Devamını Oku
13.01.2026
Anadolu 4

12 Aralık 2025 tarihli yazımdan bir alıntı yaparak bugünkü yazıma başlayacağım...

Devamını Oku
11.01.2026
Anadolu (3)

Luvi bölgeleri...

Devamını Oku
09.01.2026
Anadolu 2

Anadolu tarihi: Anadolu’nun tarihi bir anlamda Balkanlar, Kafkasya ve Ön Asya’dan gelen işgal, istila ve fetih dalgalarının tarihidir.

Devamını Oku
06.01.2026
Anadolu

Değerli okurlar geçmişi, şimdiyi ve geleceği anlamak, kavramak için “Şimdi”yi anlayarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Devamını Oku
04.01.2026
Gerçek liderlik ne değilmiş?...

2000-2012 yıllarında yazı yazdığım Hürriyet gazetesinin genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan Coşkun (AHC), Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i hiç mi hiç beğenmiyorlarmış.

Devamını Oku
02.01.2026
Digiturk’ten şikâyet!!!

Digiturk’ten şikâyetçi olan benim. Kanalın hem normal hem spor yayınlarına aboneyim. İki abonelik için ayrı ayrı ücret ödemekteyim.

Devamını Oku
30.12.2025
DEM’in zırvaları

Sizler “zırva” sıfat sözcüğünü ağır buluyorsanız başka bir sözcük kurlanıp “DEM Parti’nin kıyakları” ya da “dehası” derseniz karışamam.

Devamını Oku
28.12.2025
Kürtçe anadilde öğretim mi?

Değerli okur(lar) 23 Aralık 2025 günü “DEM’in isterim de isterimleri” adlı yazımı okudunuz.

Devamını Oku
26.12.2025
DEM’in isterim de isterimleri...

Basında yer alan en önemli ortak haber: Öcalan için “özgürlük” talebi; MHP lideri Devlet Bahçeli’nin açıklamalarıyla başlayan “terörsüz Türkiye” sürecinde DEM Parti de TBMM’deki komisyona raporunu sundu.

Devamını Oku
23.12.2025
Devri sabık yaratmak (2)

Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı genç Özgür Özel’in, Çatalca’daki açık hava konuşmasında, “coşkun kalabalığa seslenirken” rütbeleri sökülerek TSK’den atılan teğmenler hakkında “Teğmenlere rütbelerini takacağız” dediğini televizyonda duyunca şimdi yazdığım gibi “Aferin aslanım” dedim ve alkışladım.

Devamını Oku
21.12.2025
Gunnamak

“Doğurganlık hızı felaket!” Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan, Saray’da yapılan Aile ve Kültür-Sanat Sempozyumu’nda, doğurganlık hızının “felaket düzeyine indiğini” söylemiş.

Devamını Oku
19.12.2025
Atatürk’ü örnek verip...

1 Ekim 2025 günkü Sözcü gazetesinin 11. sayfasında şöyle bir haber yayımlandı:

Devamını Oku
16.12.2025
Piliç değil bilinç

İnsanın kendisine sorduğu “Ben kimim” sorusu ve bir sorgulayıcının ona sorduğu “Sen kimsin” sorusu, gerçek anlamda, o kişiye varlığının adresini sormaktan başka bir şey değildir.

Devamını Oku
14.12.2025
MHP’li Semih Yalçın’a cevap

7 Aralık 2025 günü yayımlanan ve MHP’nin siyaset dağarı ile tarzını tasvir ettiğim “Vehim denen şey” başlıklı yazıma partinin genel başkan yardımcısı ve yazıda adı geçen kişinin (Semih Yalçın) tepki göstereceğini kuşkusuz tahmin ediyordum.

Devamını Oku
12.12.2025
Tek parti=Cumhuriyet

Tarih cahilleri ve tarih inkârcıları için bir kez daha okunması için dökümlü bir şekilde ve tekrar yazıyorum:

Devamını Oku
09.12.2025
Vehim denen şey

1. Gerçekte var olmayan fakat var olduğu sanılan, varmış gibi tasarlanan düşünce ve zan.

Devamını Oku
07.12.2025
Ekümeniklik mavalı

Şu kavanoz kıçlı dünyada her nesnenin, olgu ve olayın bir tanımı vardır.

Devamını Oku
05.12.2025
Kürtçe güçlendirilecekmiş...

Kürtçe güçlendirilecekmiş, hatta kalıcılaştırılacakmış.

Devamını Oku
02.12.2025
30 Kasım 2007

Gelecek yıllarda adını sık sık anmak zorunda kalacağımız Prof. Dr. Engin Arık (14 Ekim 1948) 30 Kasım 2007 günü (nedeni kuşkulu) bir uçak kazasında ekibiyle birlikte aramızdan ayrılmıştı.

Devamını Oku
30.11.2025
3 Kasım 2002’yi hatırlamak!

3 Kasım 2002 günü olanı, olanları aramızdan kaç kişi anımsamakta?

Devamını Oku
28.11.2025
Eski defterler...

Eski defterler son derece önemlidir.

Devamını Oku
25.11.2025
AKP’yi iktidara getiren seçim

1 Kasım 2002 günü “İki gün sonra 3 Kasım 2002” başlığıyla Hürriyet gazetesinin Avrupa baskısında...

Devamını Oku
23.11.2025
Devri sabık yaratmak

Devri sabık yaratmak, Türkiye siyasi tarihinde yeni gelen yönetimin/iktidarın, kendinden önceki dönemi sorgulaması, hesap sorması vb. anlamında kullanılan ifadedir.

Devamını Oku
21.11.2025
Toplu iğne ve nankörlük

Basında yer alan haberlere göre, Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıldönümü münasebetiyle savunma sanayisindeki gelişmeleri anlatan AKP genel başkanı ve Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan, “Dünya genelinde satılan her 100 İHA’dan 65’ini biz tedarik ettik, 180 ülkeye ürün ihraç ettik. Sizleri 25 yıl geriye götürmek istiyorum, ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyduk” demiş.

Devamını Oku
18.11.2025
‘Entel-dantel Özdemir Bey’in itirazı

“Eşit anayasal vatandaşlık...

Devamını Oku
16.11.2025
Bir veda için adagio*

Değerli okurlar, bir terslik yüzünden 28 Mart 2025 günü yayımlanan bu yazıyı bir kez daha okumak zorunda bıraktığım için lütfen bağışlayın beni.

Devamını Oku
14.11.2025
Karakuşi siyaset

Kuzey Kıbrıs’ta cumhurbaşkanlığı seçimini ana muhalefetin adayı Tufan Erhürman’ın kazanmasının ardından, genel kanıya göre, MHP lideri Devlet Bahçeli önemli bir açıklama yaptı.

Devamını Oku
11.11.2025
İşin aslı

Kürtçülerin, Türkiye’nin demokrasi bağlamında atacağı ilk adımın “ilkokuldan üniversiteye Kürtçe anadilde öğrenim hakkının anayasada yer alması talebinin yerine getirilmesi” olduğunu biliyoruz.

Devamını Oku
09.11.2025
Bir kez daha emriniz olur!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Devlet Bahçeli’nin “terörsüz Türkiye” süreciyle ilgili olarak düşüncelerini eleştiriyor.

Devamını Oku
07.11.2025
Kurtarıcının adı toryum (3)

CERN’in (European Center for Nuclear Research-Avrupa Parçacık Fiziği Araştırma Merkesi) evrenin oluşumuyla ilgili olarak yapmaya başladığı deney Türkiye’yi birden bilim dünyasının göbeğine getirdi.

Devamını Oku
02.11.2025