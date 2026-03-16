Bilindiği üzere, İran-ABD-İsrail Savaşı nedeniyle petrol fiyatları hızlı bir yükseliş göstermiş, bu da ister istemez akaryakıt pompa fiyatları üzerinde bir artış baskısı oluşturmuştur. Enflasyona olumsuz etki yapacağı gerekçesi ile hükümet, petrol fiyat artışlarından kaynaklı zamların yüzde 75’ini akaryakıt pompa fiyatına dahil verginin oranını düşürerek karşılamaktadır.

Savaşın ve dolayısıyla akaryakıttaki bu fiyat artış dizisinin ne kadar süreceği belirli olmamakla birlikte, konunun uzmanları, tesislerdeki ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle akaryakıt fiyatlarının her halükârda yüksek seyredeceğini öngörmekteler. Bu durumun enflasyonu artış yönünde tetikleyeceği aşikârdır.

Zaten alımgücü noktasında çok zor durumda olan memur ve emekli, daha da mağdur olacaktır.

GELİR SÜREKLİ TÖRPÜLENİYOR

Bu noktada bizim talebimiz, akaryakıta uygulanan* eşel mobil (hareketli ölçek) sisteminin, memur ve emekli maaşlarına da uygulanmasıdır. Halihazırdaki uygulamada, enflasyon rakamlarının gerçekliğine dair olan şüpheler bir yana; memur ve emeklinin maaş artışı, “gerçekleşen altı aylık dönemin enflasyonunu takip etmek” şeklinde uygulanmaktadır.

Başka bir deyişle, enflasyonun günlük-haftalık-aylık değiştiği durumda, enflasyonun sabit gelirlilerin alım gücünü azaltıcı etkisi, altı ay boyunca etkin durumdadır; altı ay boyunca yaşanan enflasyon, memur ve emeklinin gelirini sürekli törpülemektedir.

Oysa eşel mobil benzeri bir sistemle, her ayın üçünde açıklanan enflasyon rakamı uyarınca o ayın memur ve emekli maaşları oransal olarak artırılabilir. Hükümet acilen bunu değerlendirmeye almalıdır. Aksi takdirde, memur ve emekliyi daha da zor günler bekleyecektir.

*Türkiye’de 2018 Mayıs ayında yürürlüğe giren eşel mobil sistemi, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki artışların akaryakıt fiyatlarına yansımasını sınırlayan bir sistem olarak uygulandı.

Tapu Çevre Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Güven Nazmi Demiralp