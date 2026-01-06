Sol gösterip sağ vurmalarının da sınırı yok. İkinci Dünya Savaşı sonrası, Amerika‘nın savaşın ağır kayıplarının bedellerini ödeyenler içinde olmamanın sonuçları üzerinden elde edilmiş üstünlükten beslenen saldırganlığının, bütün dünya çapında insanlığa ödetilen ağır bedellerinden alınmış dersler çok çabuk, sonuçları yeni kuşakların çok da haberdar olmadığı sonuçları ile yok sayılıyor.

Bilimsel gerçekler, Japonya topraklarına atılan iki nükleer bombanın sonuçları üzerinden sadece, hâlâ bölgede yaşanan kanser hastaları oranlarının dünya ortalamalarının üstünde olduğunun büyük ayıbından insanlığın utanç duyması gerektiğini gösterdiği halde yok sayılıyor. Dünya çapında en büyük emperyal güç olarak at koşturan, “büyük Amerika”nın gücün sarhoşluğunda, işlenen insanlık suçlarından, Vietnam savaşı, sonuçları ile kendileri için bile yüz karası olmuşken...

Güney Amerika, Afrika toprakları üzerindeki ülkelere dönük olarak yaşatılan, Amerikan çıkarları tek ölçü, askeri sivil darbeler ile akıtılmış kanlı savaşların, gerçekleştirilmiş kanlı darbeleri, adları ile sıralamaya kalksak küçücük bir köşe yazısında adları ile bile sayılamazlar. Gerçekçi sonuç değerlendirmelere bakıldığında ise ezilenlerin güçlenen haklı direnişleriyle, büyük Amerika’nın balonunun patlatıldığı çok çarpıcı direnişler de tarihe yazıldı. Gelin görün ki sermayenin evrensel çapta sömürü aracı olarak kullandığı çarkların dönüşünde yeni arayışların gündeme sokulmasından da vazgeçilmedi.

***

Yeni yıla, şova da çok meraklı, ustası olduğunu ortaya koyan kimliği ile öne çıkmaktan vazgeçmeyen Trump, magazin şov yaratma ustası kimliği ile de yeniden seçilmesinden günümüze hemen her gün, kafa karıştıran, birbirinin tersi gibi de görünebilecek çıkışlarıyla hep başrolde, hep gündemde.. Aralık ayı boyunca Ortadoğu haritaları üzerinde, sonuçta Amerikan sermaye çıkarlarını ön planda tutan, elbette iç siyasetin güçlü lobileri ile de anlaşmalı, İsrail’in yanında, Çin’in dünya çapında kazanmakta olduğu gücü frenleyebileceğini düşündüğü siyasal çıkışların peşinde, İran’a çaktırmadan oyun kurduğu, Afganistan’da yeniden Taliban’ı yükselten projelerin peşinden koşturuyordu ki...

Yeni yıla Maduro’yu kaçırttığı, Amerika’da yargılamayı seçtiği projesi ile giriverdi. Sızdırılan kulis bilgilerine göre Maduro’ya Türkiye’ye sığınması önerisi bile yapılmış. Geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakınlıkları biliniyor olarak görseller bile paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kuşkusuz habersiz olduğu bu son Maduro’nun Amerika’ya kaçırılması projesi öncesinden, kamuoyuna duyurulmuş dün gece yapılacağı ilan edilmiş, bir de Trump ile öncesi yapılmış olması gereken resmi görüşmelerin üzerine eklemlenecek telefon görüşmesinin olumlu sonuçları bekleniyordu.

Kaçırılma olayının dünya gündemine girmesi sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimi dışişleri üzerinden yapılmış açıklamaları geri çektirmesinde payı da olabilir. Her neyse... Ben dikkatinizden kaçmış olabileceği kaygısı ile sevgili arkadaşımız Ergin Yıldızoğlu’nun dünkü gazetemizin 9. sayfasında yer almış 2026’ya girerken uzmanlık değerlendirmesi yazısını okumanızı dilerim. “Kim hangi kaynağa nerede el koyacak?”, “Dışarıda emperyalizm içeride faşizm” başlıklarını sorgulayarak elbette...

Bir de 4 Ocak Pazar günkü 7. sayfamızda yer almış Nilgün Cerrahoğlu’nun “Mamdani: ABD’nin en büyük siyasi şoku” başlıklı yazısının bilinçlerimize kazınması gerektiğinin keyfini çıkarabilirsiniz.