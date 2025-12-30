Birkaç gün arka arkaya yandaş medyacılar aracılığı ile üretilen haberlerde, AKP’in ağır topları, milletvekilleri ile devreye girecekleri duyuruldu. Cumhurbaşkanının doğrudan bir açıklaması gelmedi. Dahası açılım üzerinden MHP ağırlıklı müjdelenmiş ön haberler üzerinden de Abdullah Öcalan çevresi kadroları üzerinden somut adımları içeren herhangi bir bilgi verilemedi.

CHP kanadı, başkanından gelen doğrudan açıklamalarda ise her toplumsal etkinlikte doğrudan katılımcılarla da paylaşıldığı üzere her olumlu gelişmeye olumlu destek verileceğinin sözlerinin altı çizildi.

AKP’nin eliyle yönetilen bölge belediyelerinin toprakları üzerinde katılımcı kalabalıklarla birlikte barıştan, birlikten yana atılacak her olumlu adımın desteklenmesi sözleri verildi.

Meclis’te yapılan resmi görüşmelerde ise sonuçta AKP-MHP’nin ortak oyları ile çözümlere dönük her olumlu adım için ağırlıklı CHP kanadından gelen önerilerin topu birden reddedildi. Meclis görüşmeleri yeni yılın ileri tarihlerinde yeniden gündemdeki sorunların ele alınacağı sözü ile ertelenmiş oldu.

Tek adam rejimi, müjdeli barış süreci üzerinden sesizliğin korunduğu bir kapalı kutu olarak ileriye dönük zaman, kendi mantığına göre nefes almış oldu.

***

Siyasal İslam üzerinden yıllardır verilmiş ödünlerin kaçınılmaz artçı depremlerinden biri daha, elbette yeni yıla girişte, geçmişte yaşananların bir benzeri olarak yeniden sahneye kondu. Önceki gecelerde birçok televizyon kanalında konuşan uzmanlar, operasyonlarda görev alan Emniyet güçlerinin bu tehditlere karşı ne kadar güçlü, donanımlı olduklarını anlatıp duruyorlardı.

Dün haberi basına ulaşan IŞİD operasyonunda üç polisimizin şehit edildiği haberini aldık. Operasyonu yapan IŞİD ekibinden de 6 terörist öldürülmüştü. Siyasal İslama kol kanat gerilmesinde kuşkusuz, Amerika’nın bugünkü iktidarının başı “Dostum Trump” koşulsuz destek verdiği İsrail yönetimlerinin katkıları yadsınamaz. Petrol zengini Ortadoğu diktatörlerinin tümünün birden iki yüzle acımasız, vicdansız katkıları da birbirine eklemlendikçe Hamas toprakları üzerinde kış ortasında açlıktan, soğuktan ölenlerin sayıları katlandıkça katlanıyor. Türkiye’nin katkı verebilme çablarına izin verilmesi hak götüre, alaylı bir uslupla ölmeye yatanların başka ülkelere, uzaklara sürülmelerine katkı vermesi önerileri getirilebiliyor.

***

Sözün özü ile bizim çerçevesini bir türlü kavrayamadığımız, zıtlık içindeki söylemleri içinde, giderek kutsallaştırılan ittifaklarından ufukta işe yarayabilecek hiçbir çözüm önerisinin gelemeyeceği giderek daha bir çıplak, alaycı şekilde açığa çıkmış oluyor. Bu arada mantıklı, akılcı bir açıklaması kamuoyuna dönük olarak yapılmayan, birbirinden acıtıcı gelişmeler yaşanıyor. Türkiye topraklarına girdiği başka ülkelerce saptanmış, uyarı olarak bize de bildirilmiş insansız patlayıcının topraklarımızın içinde neden dolaştırılmasına izin verilmiş olduğu anlamak akıldışı kalıyor.

Çok daha çarpıcı, ülkemiz çıkarları açısından da utanç vericisi, Libya genel kurmaybaşkanı da içlerinde, 8 önemli kişinin ülkemiz toprakları üzerinde, ölülerinin Haymana topraklarından toplanması olayını yaşamamızdı. Aileleri ile birlikte gelerek cenazelerini alıp götürmelerinde gösterdiğimiz özen yaraları ne kadarı ile sarabilir ki?

Acı, çıplak gerçeğmize göre en uzun soluklu iktidarın, seçimlerle değil, sivil otoriterleşme, gerçekler saklanarak, zorlanarak, ülkemiz insanlarının yüzde doksanları aşan oranlarda yaşanılmaz koşullarda süründürülerek direnilmesi değil mi?