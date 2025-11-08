Ancak aile içinden, dönem çalışanlarının içeriden tanıklıkları ile bilinenlerin içinde, ünlü ressamımız, arşiv müdürlüğü ile öne çıkmış Elif Naci ile sevgili kuzeni Ümit Alemdaroğlu arasındaki yakın duygusal bağlarla kurulmuş işbirliği bilinir. Elif Naci dönemine damga vurduğu ressam, arşivci, tarihçi kimlikleriyle, kendisine kişilik olarak en çok benzediğine inandığı kuzeni Ümit Alemdaroğlu ile çalışma ortamında kurmuş olduğu sıcak bağlar unutulur gibi değildir.

Sevgili eşi Makbule, bilim insanı torunu Tülin bir yanda kutsalları, sanatçı kimliği ile özgün takıntıları söz konusudur. Arkası açık topuklu ayakkabıların moda olduğu o tarihlerde de yuvarlak topuklar ile uzun kadın boyunlarının tutkunudur. Özeti ne zaman gazetenin içinde yuvarlak topuklu bir kadın topuğu ile uzun boyunlusu görseler, Elif Naci, coşkulu enerjisi ile aramızda dolaşmakta, neşeli kahkahaları ile hep birlikte çalışmakta olduğumuz salondaki çalışanların enerjilerine katkıda bulunmaktadır.

Nadir Nadi’nin aramızdan ayrılışının ardından, Atatürk’ün en yakın arkadaşlarından Cemal Sahir’in kızı olan Berin Nadi, Cumhuriyet’in bugünlere uzanan yapı taşlarının kuruluşunda başrolde görevini yapmıştır. Kendisinden pek çok kez kulaklarımla da duyduğum üzere, İlhan Selçuk’la birlikte kuruluşunu gerçekleştirdiği Cumhuriyet Vakfı sayesinde bugünlere ulaşmamızı sağlamanın onuruyla, elbette gerçeğinde çok feminist kimliği ile Cumhuriyet değerlerine katkılarıyla unutulmayacaktır.

***

Cumhuriyet Vakfı çatısı altında 1980- 90’lı yılların içinde, İzmir şubemizde çok kısa bir çalışmanın ardından İstanbul’a geçiş yapmış Ümit Alemdaroğlu kızımız ise benim ailem de içinde olmak üzere, çalışkanlığı, coşkusu kadar sıcak, sevgi dolu kişiliği ile hepimizin gönlünde yerini almıştır. Aramızdan çok erken ayrılışının ardından İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nden özetlenen kimliğine baktığımda, coşkusunun üzerine üstlendiği bilimsel çalışmalar, bilgi birikimleriyle ne kadar güçlü bir gazetecilik kimliğine ulaşmış olduğunun, yeniden ayrımına da varmış oldum.

İkili, yaşamları boyunca çevrelerine coşku, neşe saçmayı yeğlediklerinden, üretimleri üzerinden hiç ama hiç öne çıkmayı seçmezlerdi ki. Cumhuriyet’in, sil baştan, Berin Nadi ile İlhan Selçuk el ele yola çıktıkları Cumhuriyet Vakfı yılları ile yeniden ayağa kalktığı, 1980’ler sonrası savaşımından söz ediyoruz. Gazetecilik etiğinin piri Oktay Kurtböke genel yayın yönetmeni, Hasan Cemal Ankara temsilciliğinden İstanbul’a, haber koordinatörü olarak taşınmış, Yalçın Bayer haber merkezinde daktilosunun başından hiç ayrılmayanlardan.

Bir kopyası İstanbul haber şefimiz Reha Öz de hep daktilosunun esiri.

Ne kadar da gönüllü, keyifli bir çalışma temposu içinde koşturup dururken ne kadar da gönüllü, en acılı haberlerin peşinden koşturmayı seçmişiz. Gazetenin terk edilmek zorunda kalınmış Pembe Konağı’nın yanı başında, bahçenin içinde, Cumhuriyet okurları ile birlikte buluştuğumuz 7 Mayıs kutlamaları, yemeklerinin neşesini hiç unutabilir miyiz? Bugünlere gelebilmemizi, o günlerin eseri yapıtaşları sağlam kurulmuş Cumhuriyet Vakfı’na, hep birlikte oluşturulmuş yapıtaşlarına borçlu değil miyiz? Uğurladıklarımıza uğurlar olsun.