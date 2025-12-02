İki yılda 4. kez seçilen Özgür Özel’in, seçime katılanların tümünün kullandığı oylarla katlanan gücüyle sorumluluklarına sorumluklar eklemlenmiş, toplumsal beklentiler, umutlar da yükselmiş oluyor. Yapılan çok yönlü görevlendirmeler ile sorumlulukların yüklendiği kadroların zenginliğinde, Cumhur İttifakı’na karşı verilecek savaşımın boyutları da çeşitlenmiş oluyor. Dünyada bir benzeri olmayan başkanlık rejimine son verilebilmesine karşı olmazsa olmaz savaşımda ulusal, evrensel insan hakları ihlallerinin ortadan kaldırılması yolunda henüz hiçbir adım atılmamış olması kuşkusuz Saray ittifakının suçu, sorumluluğu.

Ancak hak-hukuk-adalet adına atılması olmazsa olmaz adımların gecikmesi ile doğrudan bağlantılı gerilim, sorumlulukların gerekleri de düşündürücü, ürkütücü boyutlarda katlanmış oluyor. Abdullah Öcalan kimliği üzerinden Kürt açılımı ile CHP’yi zorlamayı hedeflemiş, MHP-AKP ittifakı hızla sonuç alınabilmesi adına aralarında da çelişkiye düştükçe beklenmedik yeni çarpık gelişmeler ile yüzleşilmiş bulunuluyor.

Son ayrıntılara bakılırsa AKP içten çark etmek zorunluluğu içinde, en hızlı uygulanması zorunlu iç hukuk ile evrensel hukuk üzerinde zorunlu kararlar üzerinden bile yalpalıyor; konumda ne yapabileceğini bilemez, zorunluluklarının şaşkınlığında, açmazında oyalandıkça... Çözümü için yola çıkılmış Kürt sorunu üzerinden ağırlıklı, Abdullah Öcalan bile içlerinde Suriye’den, Irak’ın kuzeyinden, diğer bölgelerden Kürt sorunu bağlantılı, doğrudan bizi hedef alan yeni yeni olumsuz çatlak sesler yükseliyor.

***

Bir küçük parantez açmak zorunda kalınarak iç ve uluslararası yargı kararları üzerinden zorunlu, acil serbest bırakılmaları zorunlu tüm isimlere dönük olarak bağlayıcı hukukun gereklerinin yerine getirilmediğinin sayısız örneğini, serbest kalmış olmaları gereken isimleri yeniden sayarak sayfa doldurmak yerine suskunluğun bu boyutu karşısında ancak panikleme sonucuna varsak bile, geciken her saat, gün ile yaratılan toplumsal öfkenin sonuçlarını sadece Saray yönetimi değil ülkemiz ödeyebilir.

Görüldüğü üzere Saray ittifakının körü körüne direnci, panik kararları ile yüzleştiğimiz CHP’li belediye başkanları, tüm kadroları üzerinden aylarla başlayıp yıllara uzatılan haksız hukuksuz ihlaller, suçlara geçiş yapabilmiş değiliz. CHP elbette son kurultay kararları ile daha da güçlenmiş olarak onların haklarını kapsayan savaşımını, haksız hukuksuz uygulamalara dönük direncini güçlenmiş olarak vermekten vazgeçmeyecek.

Toplumsal sorunların patlaması, yaşam koşullarının sürdürülemez oluşuyla CHP çatısı altında toplanan dinamiklerin gücü, koalisyonu önlenemez yükselişte. CHP’nin toplumun çaresizliği ile devleşen şemsiyesi, çatısı altında hakların aranması savaşımlarının gündemlerinin içine giren konular içinde sayılacakların içeriklerinde yok yok. Kurultay sonrasının ilk haftası dün başladı. Kâhin olmaya gerek yok. Ülkenin her yerinden, her konuda hakları için sokaklara dökülecekler, eylemlerin boyutları çeşitlenecek, yaşamın her alanına dönük sorunlar üzerinden yaygınlaşacak.

Ne kadar ayırımındayız tartışma götürse de ülkemizde yaşanan insan hakları ihlalleri, haksız hukuksuzlukların patlaması ile doğru orantılı hak aramalarda toplumsal patlamanın önü çoktan açılıverdi. Patrak gibi hak arama eylemlerinin, haksız hukuksuzlukların hesabının sorulabilmesi direnişlerinin örnekleriyle ülkemiz rengârenk olacak.