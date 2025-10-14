Ortadoğu’ya barışı getirme iddiasıyla geçmişte öne çıkmış Amerika’nın, sonuçta başarısızlıkla sonuçlanmış girişimlerinin öne çıkmış başkanları, meğersem, Trump’ın içine düştüğümüz bugünkü girişiminin yanında çok daha insancıl, iyi niyetli sayılabilirmiş. Dün sabah İsrail meclisinde yaptığı itiraflar, yaşananlarla çok açık, çok da çıplak su yüzüne çıkmış bulunuyor. İsrail meclisindeki oturuma katılan,

İsrail’in sol kimlikli siyasilerinin protestosu ile yaptığı konuşmanın içeriği unutulmamalı. Gerçi muhalefetten gelen çatlak protesto sesleri, fiili güç kullanılarak apar topar meclis oturumundan çıkarılmaları ile son buldu. Trump’ın iç dünyası ile övünerek yaptıklarını, İsrail’in günümüz iktidarına vermekte olduğu destekleri açıklayarak alkışlanmaktan gaza gelerek söyledikleriyle bir bir kanıtlanmış oldu.

Hani Ortadoğu’ya getireceği barış sayesinde bir ara Nobel Barış Ödülü’nü hak etmekte olduğunu ilan etmişti ya. İsrail meclisinde aldığı alkışlarla gaza gelmiş olarak daha önceden de söz ettiği kimi eylemlerini toparlayarak özetleyiverdi. Gerçi Trump’ın daha önceden de bitirdiği savaşların hangileri olduğu hâlâ bilinemiyorsa da son yaptırdıkları üzerinden özetlediği, İsrail’in katıksız desteklendiğini açıkladığı, bol bol alkış aldığı bilgilendirmeleri çok çarpıcıydı.

Özetle, yeni dönem başkanlığı sürecinde edindiği bilgilendirmelerin ardından, çok kolay, çok kısa zamanda üretilebilecek yeri silahlandırmalar üzerinden bilgi sahibi olmasının ardından verdiği talimatlarla, Amerika’nın yeni silahlanma teknolojisinde çok hızlı atılan adımları özetledi. Sonuç olarak yeni donanımların sonucunda, İran’ın zor durumda kalmasını sağlayan askeri müdahalelerin geldiğini anımsattı. İsrail’in Filistin’i çok daha etkin askeri araçlarla bombalanması eylemlerinin sağlanmasını vurguladı. Barışın askeri gücün güçlenmesi ile ancak sağlanabileceği tezini bir kez daha altını çizmesiyle lehine yükselen alkışlarla moral buldu.

***

Gazze kenti başta, bombalarla yıkılmış Filistin toprakları üzerindeki yeniden yükselecek inşaatların damgasının kendilerine ait olacağının ilanını övünerek açıklarken yükselen alkışların keyfini çıkardı. İsrail’in son dakika üzerinden Mısır’daki toplantıya katılması önerisinden çok anlaşılamadan vazgeçildiyse de Mısır’daki toplantının başlama saati, nedeni tam anlaşılamadan Trump’ın saatleri aşan gecikmesiyle bağlantılı geç saatlere kaymış oldu.

Barışa dönük Mısır’daki toplantının gündemi üzerinden paylaşımlar için bugünün yazısında söylenebilecek çok fazla söz olmayacak. Ayrıca da bölgede alınacak önlemlere dönük çok fazla ülkenin taraf olduğu bu toplantının sonuçları üzerinden birkaç gün içinde söylenebilecek sözler için zamana gereksinim olacak. Katar’ın öncülüğünde Türkiye’nin de içinde olduğu çok fazla ülkenin doğrudan üstlenecekleri sorumluluklar üzerinden bu sabaha kadar ulaşmış gelişmeler, sadece sorumlu taraflar üzerinden daha ayrıntılı alınacak rollerin belirlenmesi üzerinden olabilecek.

Sonrası üzerinden köprülerin altından çok fazla suların akacağı şimdiden ortada. Trump sonrası için ise bölge üzerinden çok fazla taşın yer değiştirmesi kaçınılmaz. En yakın geçmişin üzerinden yaşanan değişimlerin hızına bakılırsa yeniden, “Dün dündü, bugün bugündür” dedirten değişimlerin hızına yetişmek hiç de kolay değil.