Saray’ın bugünlere kadar izlenen, gerçekleştirilmiş siyasetlerinde, madalyonun bir yüzü ile diğer yüzünde, içe dönük siyasetleriyle dışa dönük olanlarının arasında sürekli çelişkiler yaşanıyor. İçeriye dönük uygulamalarında hak, hukuk, adaletin geçerli olmasının eseri yaşanamazken, dışa dönük uygulamalarında ise ağır basan güçlü taraf ne istemişse diller bir karış dışarıda, dayatılmış uygulamalara karşı ses soluk çıkarılamıyor.

Filistin topraklarında İsrail’in gerçekleştirdiği insan haklarına aykırı uygulamalara her gün yeni çarpıcı örnekler eklemleniyor. Canlı yayın görüntüleriyle yansıtılan gelişmelerde, İsrail’in yerleşimcilere yönelik saldırılarında, zeytin hasadına çıkanlara açılan ateşin görüntülerini çeken Amerikalı gazeteci silahlı saldırıya uğrayarak kaçmak zorunda kalıyor. İsrail tarafının en az 80 kadar açılan ateşinin sonucunda, 40 Filistinlinin daha yaşamlarını yitirdikleri bildiriliyor.

Filistin topraklarında yaşayanlara dönük yardım konvoylarının işlerini yapabilmeleri engellenmiş oluyor. Dün yapılan yeni açıklamalara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü Katar’da, perşembe günü Umman’da olacak. Trump’ın dünkü son açıklamaları içinde, yardımların kesilmesi üzerinden Hamas güçlerinden gelen direnişlerin suçlanması öne çıkıyordu.

Gündeminde ise ağırlık Ukrayna-Rusya ilişkilerine kaydırılmıştı. Ukrayna başkanının apar topar, uğurlanmaksızın geri çevrilmesinin ardından, Türkiye’nin devreye girmesi ile dikkatler Türkiye arabuluculuğunda İstanbul’da yapılacak toplantılara kaydırılmıştı.

***

Dün sabah İstanbul’da sahte diploma davası üzerinden yargı karşısına çıkan CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu’nun duruşması vardı. Duruşmayı izlemek isteyenlere polis gücü ile gaz da kullanılarak dağıtma operasyonu gerçekleştirildi. Salona ancak sınırlı sayıda savunma avukatı ile yakınları alındı. Aynı saatlerde Diyarbakır’da İçişleri bakanının katılımıyla “terörsüz Türkiye” etkinliği düzenleniyordu.

Kamuoyu karşısına çıkıldığında iki başkan, Erdoğan ile Bahçeli arasında çelişkili yaklaşımların olmadığı açıklamaları süreki yenileniyor olsa da Kıbrıs seçim sonuçları üzerinden bile ikilinin ters açıklamaları dikkat çekiciydi. Ersin Tatar’ın bir kez daha seçimi kazanması beklenirken rakibi Tufan Erhürman’ın seçimi kazanması sonrası Devlet Bahçeli sert bir çıkışla Kuzey Kıbrıs meclisinin acil toplanarak Türkiye’ye bağlanma kararı alması çağrısını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Erhürman’ı seçim başarısı ile bağlantılı olarak kutlamayı seçti. Teşekkür konuşmasında tarafsızlık, birlik çağrısı yaptı.

Ortadoğu’ya, şimdilik yaşamsal değerde barıştan uzaklaşılan gelişmelere, İsrail’in önünün kesilmemesinden, Trump’tan aldığı güvenden yola çıkarak gelinen noktaya dönüş yaparsak kırılgan ateşkesin sınavında umutlu yol alınamadığı gerçeği ile yüz yüze kalınıyor. İsrail’in son açıklamalarında, bir sonraki duyuruya kadar yardım sevkiyatının durdurulduğunun, sınır kapısının kapalı kalacağının açıklamaları yineleniyor.

İran dosyasının yeniden açılması cabası. Putin’den Aliyev’e gelen uyarı ise tuzu biberi. Çıplak bir dille kendisine yönelik suikastın haberini veriyor. Ülke topraklarımız içinde yaşanan yolsuzluklar, vurgunlar, suç eylemleri üzerinden gelişmelere gelince... Nokta konulamayacağı apaçık gelişmelere yeni vurgun, yağma, soygun, bilerek içeriden destek suçları eklemleniyor.