Sınırlı televizyon, video kanallarında en güncel, kritik tartışmalar üzerinden söyleşi konuğu olarak çağrıldığında, öfkesiz, kimseleri incitmek istemeyen üslubu ile gündemdeki en çatışmacı konularda görüşlerini özetlerken dinleme şansını yakalayanların, giderek daha da çok ilgilerini çektiğini umuyorum. Polemikçi tartışmalarla izleyenleri yoranlardan olmaması ile bence, dinleyenler üzerinde daha bir inandırıcı etki yaratıyor.

Geçmişinden günümüze, hep solda, sol siyasetin içinde özverili duruşlarına tanıklık etmiş olmam nedeniyle de bugün Cumhuriyet YouTube’da yayına girecek, izlenebilecek söyleşiyle kendi anlatımlarıyla sol siyaset içindeki yaşanmışlıklarını paylaşmak istedim. Şimdilerde katıldığı etkinliklerde, SOL Parti meclisi üyesi kimliğini kullanmayı yeğliyor. Sol partiler içinde başkanlık yapmış olması da içinde, gereksinim duyulan her göreve koşturmaktan çekinmeyen kimliği ile tanınır.

Sevgili gazeteci dostum Utku Çakırözer, her daim basın özgürlüğü üzerinden mağdur edilen tüm arkadaşlarımızın savunucu kimliği ile cezaevlerine koşturma, basın özgürlüğü üzerinden gasp edilen haklarımıza karşı savaşım vermenin ötesinde enerjisi ile gereken görevler için bizleri de uyarır. Kalça kırığıyla henüz bastonla yürüyebilirken Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a, iktidarlarının acımasızca gerçekleştirdikleri hak gasplarına karşı protesto yürüyüşüne katılmam gerektiğinin altını çizmişti.

Alper Taş ile ilk tanışmamız, Zonguldak sapağında, büyük Zonguldak madenci direnişine selam çakma amaçlı olarak gerçekleşmiş oldu. İstanbul buluşmalarımızın gündeminde ise Alper Taş’ın Beyoğlu Belediye başkanlığı için aday gösterilmesi vardı. Solda verilecek her görev üzerinden sorumluluk üstlenmesi üzerinden gelişmiş kimliğinin ayrıntıları ile çok daha yakından tanımış oldum. Gerçekten çok çalıştı, özdeyişin tam karşılığı olarak seçmenle ev ev, sokak sokak tanışmaktan hiç gocunmadan, seçim kampanyası gereklerinde eksiklik yapmadığına tanıklık ettik.

***

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasetinin kökenini, aidiyetini, “Kasımpaşalı” olarak ilan etmiş, şimdilerde bu ülkede yaşama haklarını ellerinden aldığı kişilerin ekonomik güçlerine dayanarak yürütülen seferberlikte, güçlü harcamalarla kıl payı Alper Taş’ın seçilebilmesi engellenmişti. Alper Taş siyasete küsüp evine mi çekildi? Cumhuriyet Gazetesi içinden yaşayanların başlarına gelenler üzerinden yaşatılan acıların tümünde, Cumhuriyet bahçesinde düzenlenmiş acılı eylemlerin tümüne katılmış olması sadece bizim özelimizden çok değerli sayılabilirse de...

YouTube’daki yayınların görselleri üzerinden izleyenlerin görebilecekleri üzere, sanatçılar, kültür insanlarımızla yaşanan paylaşımlardan... Edip Akbayram, Genco Erkal’ın, sinema sanatçılarımızın da katıldıkları doğum günleri kutlamaları... Güllük’te yaşanan gaz ölüleri üzerine, 28 Nisan’ın iş cinayetlerinde hayatını kaybedenleri anma, yas günü ilan edilmesi yürüyüşler... Yunanlı aydınlar ile birlikte, ÖDEP ile gerçekleştirilen, barış ve silahlanma karşıtı eylemleri... Yetmez, Hrant Dink’in katledilmesi sonrası, “Faşizme inat kardeşimsin Hrant” eylemleri...

Yetmez, günümüzün “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” eylemlerinin paylaşılması... Alper Taş, geleceğe dönük haklar savaşımlarının tümünde, yetişebildiğince yer almayı seçiyor. Cumhuriyet YouTube’dan sizlere sesleniyor.