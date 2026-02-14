Cumhuriyet Gazetesi Logo
İktidarlarının ayakta kalmada son kadrolaşmaları
Şükran Soner
İktidarlarının ayakta kalmada son kadrolaşmaları

14.02.2026 04:00
Başlık elbette gündemimize yeni girmiş son kadrolaşmaların, yeni bakanları ile yargı organlarında yeni görev almak üzere seçilenlerin tümünü birden kapsıyor. Kendilerince kafalarında öncelikli yer alan yerel yöneticiler ağırlıklı yargılamaların en caydırıcı ağırlıklarda yürüyebilmeleri öncelik alıyor. Yıllardır üst yargılarımız ile uluslararası yargı kararlarının bağlayıcı olan ancak uygulanmamalarında diretilen tüm kararlarını içine alıyor.

Öncelikli çabaları, kendi algılamalarına göre en elverişli tarihlerde uygulanmaları düşlenen seçim tarihleri ile bağlantılı, yargı kararlarına yönelik, her türden oyunların, taktiklerin ilk yürürlüğe sokulan operasyonlar için günümüze kadar sürdürülebilmiş sonuçlarının kesintilere uğratılmasının engellenmesi, geçmiş seçim dönemlerinde başarılı olabildikleri oyunlar, tuzakların tümü ile sonuç vermeleri... Akıl, mantık geçmişte alabildikleri seçmen oyları için de artık yaşamsal geçerlilik kazanmış, ekonomik bedellerin sandığa yansıtılmamalarının yollarının bulunabilmesi...

Akıl, mantık, hani kararsız denen, suskun kalmak zorunda olan seçmenlerin çoğunluğu için de, zorunlu çaresizlik olarak yaşamın dayattıklarının sandığa kendi partileri adına “Hayır, artık yeter, yaşayamaz, nefes alamaz çaresizlikleri yaşıyoruz” denmemesi...

***

İktidarlarının, akıllarına gelebilen her şeyi satmalarının, her türden haksızlık hukuksuzluklar içinde, yaşamın karabasana dönüştürülmüş olması, yetmezmiş gibi, isterik boyutlara vardırılmış yeni operasyonların gizlenebildiğini mi sanıyorlar? Her türden hukuksuz kayırmalar, bir avuç zenginleşmiş yağmacıların sadece önlerinin açılıp ülkenin tüm yaşayanları için geçerli yaşamlarını, üretimlerini tüketen yeni sınırsız, olumsuz kararlar...

En zorlu koşullarda üreterek yaşayabilmek için çırpınanların kapıları kapatılırken ülke toprakları kirletilerek yeni vurgunlara açılan, kirli, karanlık ilişkiler içinde kapıların açılmasında sakınca görülmeyen, yeni birbirinden daha kirli satışlarla günün kurtarılması yollarında, iflas edilmiş düzenin saklanabilmesine umut bağlanmış yeni arayışlar... “Şeytana pabucunu ters giydirecek” buluşlarda belki de şimdiye kadar duyduklarımız içindekiler, örneğin köprülerin satılma çabaları en günahsızlar arasında, trajikomik olanlarıdır.

Kuşkusuz köylülerimizin çaresizlik içinde en duyarlı olabildiklerinde, örneğin zeytin ağaçlarının kesilmesi, zehirli, karlı, siyanürlü üretim işletmelerine karşı örneğin ölümüne direnişlerinde, bugünkü adaletten kopuk yargı düzeninde bile olumlu kararlar almayı başarabilmeleri hallerinde zorlanıyorlar. En verimli sulama olanakları içindeki alanlarımızda dışarıdan sağlanan fonlarla üretim yaptırılmaması gibi acılı, yaşamsal uygulamaların gelişmelerini izleyemiyoruz bile.

***

Utanmazlık, yüzsüzlük almış başını gidiyor. Geçmiş seçim dönemlerinde hep yaptıkları üzere, kendileri adına en uygun zamanda, olabildiğince geç alınabilecek seçim kararından sonra, geçmişte hep yapılabildiği üzere seçim tarihlerinin uygulanması sürecinde, seçmenin oylarının yeniden günübirlik hesaplarla satın alınabileceği varsayılıyor. Kandırıla kandırıla tükenmiş, ideolojik duygular içinde, siyasal İslam kimliği ile kandırılabilecek seçmenin, görünürde cezalandırılma kaygısı, korkusu içinde, kararsız duran sadık seçmenin, günümüzde düşürüldüğü koşullar, zorlukların sonucunda nefeslerinin tükendiğini bile görmek istemiyorlar.

İlgili Konular: #İktidar #kadrolaşma #İdeoloji #Siyasal İslam

30.09.2025