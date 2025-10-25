Cumhuriyet Gazetesi Logo
‘Ölmek var dönmek yok’
Şükran Soner
25.10.2025
Zonguldak büyük madenci direniş günlerinin, grevle birlikte sokaklara taşarak, hak savaşımlarını sürdürerek sokaklara taşan maden işçilerinin, uzun tünelleri karanlıkta kol kola birbirine çarpmadan geçişlerinde, gür seslerinin çınlanışı ile Özalizm’in yıkılışı hiç unutulmadı. Sonraki yılların hak arama savaşımlarında çok kullanıldı. Cumhuriyetin ilan edilişinin simgesi 10. Yıl Marşı, “Çıktık açık alınla 10 yılda her savaştan” marşımız kadar güzelini, iz bırakanını anımsayabiliyor muyuz?

Cumhuriyeimizin kuruluşunun 102. yılına girmemize şunun şurasında dört gün kalmış. Yaşamakta olduğumuz koşullarda yitirdiklerimize hayıflanma lüksümüzün olmadığını, yeni Cumhuriyet değerlerine saldırılarının şiddetiyle doğru orantılı olarak değerlerimizin korunmasına inanmış, yitirdiklerinin savaşımını vermek zorunda olduklarının bilincine varanlarımızın sayıları artıyor.

***

Sadece bir güne dönük etkinlikler üzerinden değil, gündemi, yeri geldikçe, yıldönümlerine dönük etkinliklerimiz, sokaklara taşmamız güçlenmekte. Yetmez, Cumhuriyet karşıtlarının düşmanlıklarına nokta koyamadıkça, direnişlerimizi güçlendirmenin her koşulda sorumlulukla gereğini yerine getirmek kaçınılmaz, yaşamsal değerde bir sorumluluk. Bizim kuşakların çocukluk yıllarının yerleşik anıları, masalları, öğretinin yolları içinde, en yaşlı dede başta tüm aile bireyleri birbirlerine destek olmuş, kuyruğun en sona katılmış bir farenin bile gücün katkısı ile sonuç almanın yollarının öğretisi vardır.

Demem o ki bu yıl içinde tek başına ülkemiz, dünya çapındaki olumsuz gelişmelerin bütünlüğü içinde değerlerin yitirilişlerinin öylesine acımasız örnekleriyle yüz yüze kaldık ki. Bu yılın da kuşkusuz, barış, şenliklerle donatılmış başkaldırı tepkilerimiz, sokaklara dökülüşlerimizin, çok daha güçlü anlamsal içerikleri, başkaldırı haykırışları, çınlamaları ile toplumsal bilinçlenmemiz güç kazanmalı. Ülkemiz için Cumhuriyet değerleri savaşımı öncelikli, insanlık adına Ortadoğu dramı güncel, yaşatılan acılara karşı işbirliği savaşımı soluksuz sürdürülmeli.

***

İnanç, değerler sömürüsü, kirli çıkar ittifakları, öylesine çoklu uzun yıllardır ülkemiz, dünyanın her köşesinde insanların, tüm canlıların, dünyanın geleceği adına öylesine ağır tuzaklarla toptancı boza pişirdiler ki. Ülkemiz, dünya bilgelerinin, insanlık tarihi boyunca yaşanmış deneyimleri üzerinden ulaştıkları sonuçlardan yol arayışları kaçınılmaz. Toptancı çöküşler geriye püskürtülmeler ile nefes alıcı çıkışlar arasında birleşik kaplar ilişkisi yaşanıyor.

Hem ülke içinde hem de ülkeler arası insan hakları ilişkilerinin kurulabilmesi yaşamsal. Günümüzde yaşatılan kirli çıkar düzenini acımasızlığında, göreceli biraz yavaş işleyen, ancak yine de gelişen, insan hakları, tüm değerler dayanışmaları da gündemde. İnsan haklarından başlayan, tüm çevreyi, doğayı katleden kirli çıkar ittifak güçlerinin kurulu çıkar düzenlerini sürdüremez oldukları kimi anlamlı, ürkütücü gerçeklerle yüzleşip içlerinden tersyüz oluşlarının da tanıklıklar gündemde.

Mustafa Kemal’in önderliğinde verilmiş kurtuluş-kuruluş savaşları, bağımsızlığımızı hedef almış, Amerika’nın arka çıktığı FETÖ’cülüğün Türkiye’ye dayatılmasını, 2002’li yıllarda kurulmuş ittifakın anlamını şimdi daha iyi anlıyoruz değil mi? Sonrası aralar açılmış gibi olsa bile, kirli mirasın sonuçları kolay temizlenemiyor.

