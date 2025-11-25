Tümü de Amerikan projeleri olarak dayatılmış barış süreçlerinde bir türlü sonuç almayı başaramıyoruz. Umalım bu kez önümüzü görebilecek kadar yol almayı başarırız. Gerçek geçmişini araştırırsak sorunlarımız Amerika’nın Irak’ı işgali projesine kadar uzanıyor.

Devlet Bahçeli’nin bir biçimde Bülent Ecevit başkanlığındaki koalisyon hükümetinin yıkılmasında ön alması sağlanmış. Yeni bir hükümetin hemen kurulması gerçekleştirilemeyince de ilaçlarla ayakta dolaşamayacak boyutlarda uyutulması gündeme getirilmişti.

Sabırsız bir ön alma, dayatma projesi içinde ise Güney Anadolu topraklarımız üzerinde bir sürü askeri üs bölgesi saptanmış, Amerikan askeri gemilerinden indirilen donanımlı askerler üs olarak belirlenmiş söz konusu yerlere doğru yola çıkarılmışlardı. Görev yetkileri kaldırılamamış Ecevit, kimliğinin çok iyi bilinen direnci ile düşlenmiş üsler üzerinden Irak’a girilmesine karşı direnmeyi başarmıştı.

Amerika zaman kaybetmemeye dönük alternatif projeleri ile İngilizlerin desteğinde, Irak’ın güneyinden girişle çok da zorlanmadan Saddam’ın heykellerinin iple kırıldığı süreçle, Irak topraklarını düşlediği üzere üç eksenli parçalamayı başarmıştı. Bizim açımızdan en olumsuz gelişmeler için de Kerkük-Musul petrol yataklarında istenen siyasal gelişmeler sağlanmıştı.

Dikkatinize taşımamız gereken bir diğer gelişme ise Erdoğan liderliğinde 2002 yılları sonrası hükümetlerin kurulması süreçlerinde, lider Erdoğan geçmişinin Milli Görüş ittifakından koparak Fethullah Gülen ile iktidar ortaklığı yapmayı seçmişti.

***

Adı geçen iktidar ittifakı, bugünün başkan rejiminin kuruluşunda da yapılan referandum kapsamında başrolü almıştı.

Elbette FETÖ ortaklığının sürdüğü süreçler içinde, hiç ortalıkta görülmeden kaçınılmaz güçlü Amerikan desteğinde, güçlü barış süreçleri de yaşanacaktı. Ülkemizde sağlam barış umutları içinde, o tarihlerde peşmergeler silahları ellerinde, giysileri ile sınırlarımızın içine giriş yapmışlar, barış görüşmeleri süreçleri, etkin aydınlar desteğini de almış olarak ülke içinde dolaştırılmış, şimdilerde yeniden tartışması yapılan Dolmabahçe uzlaşması sürecine kadar ilerlemişti. O zamanın suya düşen barış umutlarında günümüzde de Dolmabahçe’de yaşanmışlıklara ilişkin çelişkili sert tartışmalar sürmekte.

Uzatmadan günümüze doğru geçiş yapmaya çalışırsak bugünkü barış üzerinde, Devlet Bahçeli’nin başı çekiyor olmasıyla yaşananlara gelmek zorunda kalıyoruz.

Sonuç alıcı bir barış söz konusu olabilecekse, olmazsa olmaz atılması zorunlu birden çok adım, iç hukukumuz içinden de uluslararası insan hakları yargılamaları, kararları üzerinden de zorunlu adımların hepsi bir arada, hâlâ hiçbir ciddi sonucun alınmamış olması çok çarpıcı değil mi?

Hâlâ ilk sıralamalar içinde, Selahattin Demirtaş, Osman Kavala, Tayfun Kahraman, Can Atalay ön sıralarda, iç-dış yargı kararları ile zorunlu kaçınılmaz tahliyeler cabası. Tutuklu tüm belediye başkanları içinde, suçlama gerekçelerinin içinde Kürtlerin kollanması suçlamasına ne demeli?