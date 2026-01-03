Barış sürecine dönük olarak kamuoyundan uzak tutmaya çalıştıkları aralarında yaşanan tartışmalarda, zaman kazanmaya dönük olarak görüşmeleri erteleyerek zaman kazanma çabaları elbette ilk adım sayılabilir. Yalova’da üç polisimizin şehit edilmesi, ağır yaralananlar olarak yaşanan IŞİD’in saldırısının, çok önceden istihbaratının da olmasına karşın önlenememesi sonuçlarının ayrıntıları, ne kadarı ile gerçekçi bir hesaplaşmanın ortaya çıkarılabileceği, kuşkusuz uygun görülecek boyutları ile kamuoyundan uzak tutulmaya çalışılacak.

Yılın ilk gününde gelenek haline getirilmiş, “Filistin’i unutmuyoruz” mitingi, kuşkusuz kamuoyunun desteğini alma amaçlı gelenekselleştirilmişti. Bu yılın etkinliğinde, İlim Yayma Vakfı başkanı kimliği ile oğul Bilal Erdoğan öne çıktı. STK’lerce desteklenen mitingde, kuşkusuz bakanların da etkin katılımları söz konusuydu. İstenmeyen, kamuoyundan saklanmaya çalışılan gelişme ise mitinge katılan kimi gençlerin eylem alanına sokmayı başardıkları ancak açılmalarına, polislere verilen talimatla izin verilmeyen, Türkiye’nin İsrail ile sürdürülen ticari ilişkilerini ortaya koyan belgelerin afişlenmesi eylemi oldu. Şimdilik ancak gençlerin apar topar, güç kullanılarak alandan çıkarıldıkları bilgisine sahibiz.

Elbette Suriye yönetimi içinde, bir yanı ile Türkiye’ye çok yakın, desteklendiği de bilinen yeni yönetim ile bağlantılı gelişmelerin de ayrıntılı uzmanlarca iktidara da çok yakın olduğu bilinen televizyon kanallarına da taşınmalarını getirdi. Amerika’nın, “Dostum Trump” bağlantılı yürütülmesinde diretilen, Hamas ile Filistinlilerin çok ağır yaşamakta oldukları sorunların çözülmesine engel oluşturan gelişmelerin acıları katlayan sonuçlarının her gün bir yenisi daha da acılı örnekleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Türkiye’nin yardımcı olma çabalarına konan engellemeler giderek katılaştırılıyor.

***

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün kamuoyuna yaptığı yeni açıklamalar kapsamında, bugün Trump ile yapılacak resmi görüşmelerin ardından, akşam saatlerine doğru kendisinin de ayrıca bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu. Amerika’nın öncelikli gündeminin içinde ise İran’da ülke geneline yayılmış, günlerdir süren protesto eylemleri var. İran yönetiminin dün dünya kamuoyuna yansıttığı açıklamalarda ise Amerika’nın doğrudan suçlanması yerine, halkın yakınmalarına yol açan sorunlara çözüm arama çağrıları gündeme sokuldu.

Ülkemizin, halkımızın yaşamakta olduğu sorunlara dönüş yaptığımızda ise işçi sendikalarının iktidar sermaye ittifakına güvensizlikleri nedeniyle bu yıl suç ortaklığına katılmamaları olayının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi adına bir jest olarak atabileceğine bağlanmış umutlar, düş kırıklığı olarak suya düştü. Bu yazının yazılma saatlerine kadar bilgi alınamamış, emekliler açısından da farklı bir sonuç olamayacağı gerçeğinin altı çizildi.

Kuşkusuz iktidarları ittifakının ulusal hukuk üst yargı kararları ile uluslararası bağlayıcı tüm kararları yok saymadaki inadı akıl sır ermez boyutlar kazanmış olarak dikkat çekici. Yer kalmamış cezaevlerinde yaşanan sorunları ortadan kaldırmayacağı biline biline adi suçlular, dahası kollanan sağdan siyasi suçluların topunu kapsayan boşaltmalar kuşkusuz ailelerinin sevinçli karşılama görüntüleri ile haberleştirildi.

Yıldırma, birbirlerine düşürebilme uğruna inatla vazgeçilmeyen, hukuku ayaklar altına alan tüm uygulamalar üzerinden hâlâ dişimizin kırılabileceği bir tek örneği yaşayamadık. Yeni yılın ilk günlerini de Godot’yu bekler gibi bekleyerek saymaya başladık. Kirli çamaşırların halının altına süpürülmesi daha ne kadar sürdürülebilir ki?