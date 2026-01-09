Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlkesiz siyaset 4
Zülal Kalkandelen
Son Köşe Yazıları

İlkesiz siyaset 4

09.01.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

CHP listelerinden milletvekili seçilen üç milletvekilinin AKP’ye geçmesi, artık bir seriye dönüşen İLKESİZ SİYASET yazılarımın dördüncüsünü yazmamı gerektirdi.

2023’te CHP listelerinden aday gösterilen Gelecek Partisi kurucularından İsa Mesih Şahin ve DEVA Partili İrfan Karatutlu, AKP’ye geçerken “yuvaya dönüş vakti” dediler. Bunu söylemekte haksız değiller. Şahin, daha üniversite eğitimi sırasında 2003’te AKP’ye katılmış, Kadıköy ilçe başkanlığı da yapmış.

Karatutlu ise AKP Kahramanmaraş il yönetim kurulu üyeliği ve il başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve milletvekili aday adayı olmuş. Sonuçta kendi ifadeleriyle “kalpleri aynı atanların istikameti de aynı” olduğundan soluğu yine AKP’de almışlar.

Salı günü Erdoğan’ın AKP rozeti taktığı üçüncü isim ise CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’dı. CHP’nin 39. olağan kurultayının “sağlıklı olmadığı” iddialarını öne sürdükten sonra kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilince geçen ay istifa etmişti. Onun AKP’ye geçişine yönelik tepkiler doğal olarak çok daha sert oldu.

Çünkü daha bir ay önce bir TV programında AKP’ye geçme düşüncesi sorulduğunda “Hiç böyle bir düşümcem yok. Kimse uydurmasın!” yanıtını veren Çakır, iki gün önce AKP Meclis grubundaydı. Hızını alamayıp “İki başkomutan var; biri Gazi Mustafa Kemal Paşa, diğeri de Türkiye Cumhuriyeti ordularının başkomutanı Recep Tayyip Erdoğan. Selam duruyorum kendisine!” diyerek asker selamı vermesi, siyaset tarihine geçecek kadar hızlı bir dönüştü.

CHP OYLARI VE AKP

“Bu sahnelere alıştık artık” diyen varsa, bir kez daha duyurayım ki bunlara şaşırmıyorum ama ilkesiz siyasete alışmıyor ve her defasında tepkimi kayda geçirmek için yazıyorum.

Ve soruyorum: 2006- 2013 yılları arasında hakkında 13 ayrı suçtan adli kayıt olduğu belirtilen biri, neden milletvekili yapıldı? Üstelik bu yeni ortaya çıkmadı; milletvekili adayları açıklandığında medyada söylendi, yazıldı.

Her üç milletvekili için de daha önce CHP’den seçilip AKP’ye geçenler için de bu soruya yanıt vermesi gerekenler, 2023 genel seçiminde milletvekili adaylarını belirleyenlerdir ve onların en başında gelenler de o dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile parti yönetimidir.

Çünkü “CHP’ye verilmeyen her oy AKP’ye gider” diyenler, altılı masa ile seçmen üzerinde inanılmaz bir baskı kuranlar, seçtirdikleri milletvekillerinin bugün birer birer anayasa değişikliği için hazırlanan AKP’ye geçmesinden sorumludur!

KAYGAN ZEMİNDE KAYPAKLAR 

CHP’nin kendi ilkelerinden uzaklaşmasının ve “helalleşme” stratejisinin yaratacağı vahim sonuçları zamanında net olarak yazıp uyaranlardan biriyim. Ancak görülüyor ki şimdiki CHP yönetimi de onun adını “normalleşme” olarak değiştirip geriye sarmakta ısrar ediyor. Önce Erdoğan’la normalleşmeyi denediler, o yürümeyince şimdi onunla değil, AKP ve MHP tabanıyla “normalleşeceklermiş”.

Bu durumda gazeteci olarak sormamız gerekir. Onun için mi her cuma namazı çıkışında medya camiye çağrılıp orada beyanat vermek, âdet haline getirilmeye başlandı?

Onun için mi eski parti programında var olan “Laiklik ilkesinin temel amacı aklın özgürleştirilmesidir. Bu anlayışla, siyasetin dini istismar etmesine kesinlikle karşıdır. Ne dinin siyasallaştırılmasını ne de siyasetin dinselleştirilmesini kabul eder. Devletin dini olmaz. Din kamusal alanın değil, özel alanın olgusudur” ifadeleri yeni programdan çıkarıldı?

Kuşkusuz iktidara gelmek isteyen bir partinin toplumun geniş kesimlerinden oy almaya çalışması gerekir ancak bunu yaparken kendi ilkelerinizi geriye iter ve fırsatçıları partinize doldurursanız, gün gelir sizi temsil ettiğini sandıklarınızın coşkuyla iktidara katıldığını da izlersiniz.

Üzerinde durduğunuz zemini sağlamlaştırmak yerine kayganlaştırırsanız, zayıf halkalar birer birer kayıp düşer. Siyasette zemini sağlamlaştıracak olan ilkelere/ ideolojiye bağlılıktır, oradan buradan devşirilerek partiye alınan kaypaklar değil.

İlgili Konular: #AKP #CHP #İktidar #özgürlük

Yazarın Son Yazıları

İlkesiz siyaset 4

CHP listelerinden milletvekili seçilen üç milletvekilinin AKP’ye geçmesi, artık bir seriye dönüşen İLKESİZ SİYASET yazılarımın dördüncüsünü yazmamı gerektirdi.

Devamını Oku
09.01.2026
‘Demokrasi’ yalanıyla bir darbe daha!

Dünya siyasi tarihi “demokrasi” yalanıyla yapılan darbelerle dolu.

Devamını Oku
07.01.2026
Esir kampları kapatılsın!

Tahmin ederim; başlığı görünce çoğu kişinin aklına insanların tutsak edilmesi gelmiştir.

Devamını Oku
04.01.2026
Gazetecilikte 30. yılımda bir değerlendirme

Okurlarım bilir, köşe yazılarımda özel yaşantımdan söz etmem.

Devamını Oku
02.01.2026
TBMM’de yaptırılamayan, halk kışkırtılarak mı yapılacak?

2025’in son yazısı daha farklı olsun isterdim ama bir gazetecinin halka sorumlu olduğu gerçeğini hiç unutmadığım için, ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda yine endişe duyduğum bir konuda yazıyorum.

Devamını Oku
31.12.2025
‘Demokratik’ bir cihat!

1970’lerin sonunda “Marksist-Leninist” bir örgüt iddiasıyla PKK terör örgütünü kuran terörist başı Öcalan, son dönemde tam bir açılım içinde!

Devamını Oku
28.12.2025
İşçi sınıfı için idam fermanı çıkardılar!

Asgari ücret tespit komisyonundan işçi sınıfı için İDAM FERMANI çıktı!

Devamını Oku
26.12.2025
Uyuşturucu operasyonları ve çürümüşlük!

Günlerdir sosyal medyada ve geleneksel medyada birtakım tanınmış kişilerin yazışmaları ve görüntüleri paylaşılıyor, hatta “gazeteci” denen bazı kişiler, bunları köşelerine taşıyor.

Devamını Oku
24.12.2025
Halktan gizlenen açılım gerçekleri!

“Açılım süreci” adı altında kapalı kapılar ardında dönen pazarlıkları yaklaşık bir buçuk yıldır bu köşede yazıyorum.

Devamını Oku
21.12.2025
Kararsızları kim kazanacak?

Çarşamba günü medyaya yansıyan bir haber vardı.

Devamını Oku
19.12.2025
Özgür Özel’in yanıtlaması gereken sorular

Özgür Özel, 12 Aralık’ta İlke TV’de bazı sorular sorulmasını gerektiren değerlendirmelerde bulundu.

Devamını Oku
17.12.2025
Kadınların önüne duvar örenler!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gerici açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Devamını Oku
14.12.2025
Açık ve gizli süren ilişkiler!

Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani’nin 29 Kasım’da bir sempozyuma katılma bahanesiyle uzun namlulu silahlı korumalarıyla Cizre’ye gelmesi, aklıma Uğur Mumcu’nun 7 Ocak 1993 tarihli gazetemizdeki yazısını getirdi.

Devamını Oku
12.12.2025
‘Yerel demokrasi’ diyorlar, siz özerklik anlayın!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Cumhuriyet ilan edilmiş ama eksik bırakılmıştır” diyerek yine Cumhuriyeti hedefe koydu, anayasa değişikliği isteyerek yine 1921 Anayasası’nı övdü ve Bahçeli tarafından alkışlandı.

Devamını Oku
10.12.2025
Gizliyorsunuz çünkü hedef çok büyük!

Öcalan açılımı için kurulan TBMM komisyonunda basına kapalı oturumlar yapılmasından sonra, AKP milletvekili Hüseyin Yayman Öcalan’ın ayağına İmralı’ya giden heyette yer aldığını halktan gizlemeye çalıştı.

Devamını Oku
07.12.2025
5 Aralık 1934’ten bugüne kadın hakları!

Yıl 1934...

Devamını Oku
05.12.2025
AYM, bilimsel gerçekleri reddetti!

Hani bazen hayatınızı adadığınız bir mücadelede öyle bir an gelir ve yıllarca yalnızca duvarlara bağırdığınızı düşünürsünüz..

Devamını Oku
03.12.2025
Türkiye üzerine karanlık planlar!

Yaklaşık bir yıldır birçok yazımda uyardığım bir tehlike, DEM Partisi çevresinden ilk kez açık açık dile getirildi.

Devamını Oku
30.11.2025
Hapishane ‘doğal yaşam alanı’ değildir!

İçinde yaşadığımız dönemin en berbat özelliklerinden birisi, kavramlara farklı anlamlar yükleyerek insanları kolayca kandırmanın çok yaygınlaşmış olması.

Devamını Oku
28.11.2025
Teröristler ana muhalefeti tehdit ediyor!

Sonunda bu da oldu.

Devamını Oku
26.11.2025
Tarih bu yıkım ittifakını yazacak!

Cuma günü TBMM’de yapılan İmralı oylamasından sonra bir TV kanalında bir siyasal iletişimcinin konuşmasına rastladım.

Devamını Oku
23.11.2025
Bahçeli’nin daha çok işi var!

Dün gazetemizde Aytunç Ürkmez imzasıyla yayımlanan bir haber...

Devamını Oku
21.11.2025
'Açın Bahçeli'nin yolunu, İmralı'ya gitsin!'

Tarih 31 Temmuz 2025.

Devamını Oku
19.11.2025
Şiddete tanıklık etmek

Geçen hafta Uluslararası Hayvan Politikaları Konferansı’na katılmak için ilk kez Marakeş’e gittim.

Devamını Oku
16.11.2025
Mesele 1923 Cumhuriyeti’nin tasfiyesi!

AKP-MHP koalisyonunun CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı yürüttüğü operasyon...

Devamını Oku
14.11.2025
Hadi oradan!

Yazımın başlığına güzel Türkçemizde birçok düşünce ve duyguyu aynı anda iki sözcükle anlatabilen işlevsel bir deyimi koydum.

Devamını Oku
09.11.2025
Sosyalizm en kapitalist ikinci partiyle gelmez!

Kendisini “demokratik sosyalist ve Müslüman” olarak niteleyen Uganda asıllı 34 yaşındaki Zohran Mamdani’nin New York Belediye başkanlığına seçilmesi hakkındaki bazı yorumlar, birkaç yılda bir yinelemem gereken gerçekleri hatırlattı.

Devamını Oku
07.11.2025
Ümmetçi çakma ‘sosyalistler’!

1923 Cumhuriyet Devrimi’ni hedefe koyanlar, 102. yıldönümünde de boş durmadı.

Devamını Oku
05.11.2025
Türkiye, goril Zeytin’i de esir etti!

22 Aralık 2024’te Nijerya’dan Tayland’a kaçak olarak götürülmek istenirken İstanbul Havalimanı’nın kargo biriminde travma halinde yavru bir goril bulundu.

Devamını Oku
02.11.2025
Casusluk davası ve déjà vu!

Geçen hafta hayatımıza bir casusluk davası girdi ve beş gün önce de Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu’nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ile Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı verildi.

Devamını Oku
31.10.2025
Cumhuriyetçi geçinenler ve gerçekler!

“En hafif rüzgârdan bile korunması lazım gelen yeni doğmuş yavrunun, onu beslediğini söyleyenler tarafından böyle hırpalanması caiz miydi?”

Devamını Oku
29.10.2025
Diziden al haberi!

İsrail’in büyük dostu ABD Başkanı Trump, bir süredir kameralar önünde Erdoğan’a övgüler yağdırıyor, buluşurken Beyaz Saray’ın kapısında ayakta bekliyor, “iyi dostuz” diyor, rahat otursun diye sandalyesini tutuyor ve ayrılırken kapıya kadar uğurluyor.

Devamını Oku
26.10.2025
Cumhuriyet Yürüyüşü!

2025 yılında, Cumhuriyet Devrimi’nin 102. yıldönümünde Türkiye’de cumhuriyetçilere düşen önemli görevler var.

Devamını Oku
24.10.2025
Cumhuriyeti kuranlar!

Geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşanan rezalet, ülkenin içine sokulduğu durumun vahametini tam olarak gözler önüne serdi.

Devamını Oku
22.10.2025
Siyasetçilerin anayasayı çiğneme özgürlüğü mü var?

Başlıktaki soruyu sormak zorunda kalmamın sayısız nedeni var.

Devamını Oku
19.10.2025
Alçak düzenin resmi!

ABD Başkanı Trump, 13 Ekim’de İsrail Parlamentosu’unda ayakta alkışlandığı bir konuşma yaptı.

Devamını Oku
17.10.2025
Paçalardan akan ‘demokrasi’ yalanı!

“Sayın Öcalan, bu son görüşmede çok rahatsız olduğu bir mesele üzerinde durdu.

Devamını Oku
15.10.2025
Selam olsun Kubilay’lara!

Cuma günü yazımı şu satırlarla bitirmiştim: 7 Ekim’de TBMM’de yaşanan rezalete seyirci kalan siyasi partiler ve siyasetçiler meşruiyetini kaybetmiştir.

Devamını Oku
12.10.2025
Habur’dan beter bir rezalet!

7 Ekim 2025, Türkiye’nin tarihine Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde terörist başı Abdullah Öcalan için “Biji serok Apo” yani Türkçesi ile “Önder Apo çok yaşa” anlamına gelen sloganların atıldığı gün olarak geçti.

Devamını Oku
10.10.2025
CHP yerine AKP’yi yalnızlaştırsanıza!

Ayakta karşıladılar, hayran hayran baktılar, etrafına dizildiler, yanına oturup gülümsediler; toplumdan tepki görünce de seçmenleri suçlayıp tehdit savurdular.

Devamını Oku
08.10.2025