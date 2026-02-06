DEM Partili Pervin Buldan’ın 2022’de Türkiye Cumhuriyeti’ni “yüz yıllık bir yıkım süreci” olarak nitelediğini ve sonrasında TBMM başkanvekili olarak seçildiğini biliyoruz.

Buldan’ın ardından benzer bir anlama gelen ifadeyi, AKP Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel kullandı. 3 Şubat 2026’da TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nda konuşurken “yüz yıllık bir anomali”den söz etti.

O günkü toplantıda Türkiye Maarif Vakfı’nın çalışmaları hakkındaki sunum dinlendikten sonra konuşan Özel, konuyu anadilde eğitime getirip şunları söylemiş:

“Bizler renklerin ve dillerin farklılığının Allah’ın ayetlerinden olduğuna inanan bir inanç ekosisteminin mensuplarıyız. Türkiye’de yüz yıllık bir anomali yavaş yavaş normalleşiyor. (…) Anayasal bağlamda, eşit, özgür yurttaşlık tesisinin önündeki tüm engellerin kaldırılması hepimizin murat ettiği bir olgunluktur.”

AKP’Lİ VEKİLDEN U DÖNÜŞÜ!

Bunun üzerine CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca söz alıp “yüz yıllık anomali” ile ne kastettiğini açmasını isteyince Abdulkadir Özel bu kez söylediğinin nereye gittiğini fark etmiş olmalı, lafı dolandırıyor ve bu arada dezenformasyona da başvuruyor!

Yanıtı şu: “Türkiye Cumhuriyeti gururla ikinci aşamaya girmektedir, Cumhuriyetin ikinci asrını iftiharla kutluyoruz ve Cumhuriyet değerlerine bağlılığımızı da ifade ediyoruz. Bugün burada hepimiz Cumhuriyet değerlerinin inşa ettiği siyasal sistem sayesinde oturuyoruz. Fakat kabul etmemiz gerekir ki sanıyorum CHP ardılı olduğunu iddia ettiği SHP’den bağımsız bir parti olmasa gerek. Dolayısıyla ben ‘yüz yıllık anomali’ derken SHP’nin 1991’de yazdığı Kürt Sorunu Raporu’na atıfta bulunuyorum.”

Tam bir U dönüşü! Cumhuriyeti iki kısma ayıracaksınız, Cumhuriyet Devrimi’nin tüm birikimlerinin yerle bir edildiği AKP dönemine “Yeni Türkiye” diyerek onunla gurur duyduğunuzu söyleyeceksiniz ama ondan önceki dönemi “yüz yıllık anomali” olarak niteleyeceksiniz ve “Ne demek istiyorsunuz” diye üzerinize gelinince de böyle kıvıracaksınız...

Sen herkesi aptal kendini akıllı mı sanarsın derler insana!

YANLIŞ BİLGİLERLE TOPLUMU YANILTMA KURNAZLIĞI

AKP’li Özel’in verdiği yanlış bilgiye gelirsek... SHP’nin bu konuda tek bir raporu var. O da 1989 tarihli “SHP’nin Doğu ve Güneydoğu Sorununa Bakışı ve Çözüm Önerileri Raporu”. Orada “yüz yıllık anomali’ ifadesi geçmediği gibi, o günün koşullarında dil konusunda yazanlar da ortada.

O raporda, “Yurttaşların anadillerinde serbestçe konuşabilmeleri, yazabilmeleri, öğretebilmeleri, bu dillerde değişik kültür etkinliklerinde bulunmaları güvence altına alınacaktır” denmiş ve şu ifade de açık olarak yazılmış:

“Hiç kuşku yok ki Türkçe, Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi dili olacak ve eğitim dili olarak kullanılacaktır. Ayrıca Türkçenin tüm yurttaşlara öğretilmesi için gerekli önlemler alınacak ve uygulanacaktır.”

Rapor bu kadar açıkken ona atıf yaparak “yüz yıllık anomali” demek, aklınca kurnazlık yaparak toplumu yanıltmaktır.

Bugün Türkiye’de Kürtçenin öğrenilmesi, yazılması, konuşulması, bu dilde etkinlikler düzenlenmesi konusunda bir sorun yoktur ve kuşkusuz bu haklar güvence altında olmalıdır.

Tartışma, anadilde eğitim konusundadır. Onu tartışırken de yanlış bilgi vererek kamuoyunu yanıltmaktan kaçınmak gerekir. Bu öncelikle milletvekillerine düşen görevdir!