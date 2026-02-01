AKP, MHP VE DEM’li üç milletvekilinin 24 Kasım 2025’te İmralı’da terörist başı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin kamuoyuna açıklanan 16 sayfalık özet tutanağı, orada “darbeden” söz edildiğini ortaya koydu!

Hatırlatmak gerekirse eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, geçen kasım ayının sonundaki bir TV programında, İmralı’daki görüşmede “sürecin başarıya ulaşmaması durumunda Bahçeli’ye darbe yapılabileceğinin” gündeme geldiğini söylemişti.

Fakat DEM Parti’nin İmralı komisyon heyeti üyesi Gülistan Koçyiğit bu iddiayı yalanlarken eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner de MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’e bu konuyu sorduğunu ve “Saçmalamış” dediğini yazmıştı. Bunun üzerine Tayyar, Özdemir’e “kifayetsiz muhteris”, “müptezel”, “yılışık” gibi hakaretlerle yanıt vermişti.

ÖCALAN’IN ‘DARBE’ İLE İLGİLİ SÖZLERİ

Oysa tutanaklar açıklanınca anlaşıldı ki yedi yerde “darbe” lafı geçiyor! Öcalan’ın konuşması özetlenirken “darbe” sözünün geçtiği üç bölümü alıntılıyorum:

“Devlet içerisindeki bir elin kendileri (A. Öcalan ve PKK) ile Kürt sorununun çözülmesini istemediğini, her seferinde darbe mekanizmasının devreye girdiğini...”

“Türkiye’de ve bölgede kesinlikle çözüme ulaşmaları ve doğru yerden kapıyı aralamayı başarmaları halinde büyük bir talih kapısının açılacağını, hem de bölgeyi yeniden belirleyeceğini; başaramamaları durumunda darbe mekanizmasının başta Sn. Devlet Bahçeli ve Sn. Cumhurbaşkanına olmak üzere işleyebileceğini, Sn. Devlet Bahçeli’nin de konuşmalarında buna değindiğini...”

“Darbe mekanizması konusunda da dikkatli olunması gerektiğini, yoksa bu mekanizmanın sürecin üzerinden buldozer gibi geçebileceğini...”

YAYMAN’IN ‘DARBE’ YORUMLARI

Görüşmede Öcalan dışında “darbe”yi dile getiren diğer kişi de AKP milletvekili Hüseyin Yayman olmuş. Onun konuşmasının özetlendiği yerlerdeki ilgili dört bölümü de alıntılıyorum:

“Darbe tehdidi bulunduğunu, bunu açıklığa kavuşturmak gerektiğini...”

“Darbe mekanizmasının devreye girebileceğinin akıllarında olacağını...”

“(H. Yayman; başta söylediği tarihi kardeşliğin çok önemli olduğunu, buna kimsenin bir itirazının bulunmadığını, artık darbe mekanizmasını kırabileceklerini, Sn. Cumhurbaşkanı ve Sn. Devlet Bahçeli’nin bu konuda kararlı olduklarını, bu sefer bunu başarabileceklerini belirtmiştir.) “Komisyondan beklentinin çok yüksek olduğunu ve geçmişteki hatalara düşmemek gerektiğini, görünmez bir el ve darbe mekaniğinin bulunduğunu, buradan çıkmanın yolunun Suriye’de de Türkiye’de her yerde örgütün A. Öcalan’ın çağrısına uyması olduğunu...”

Alıntılanan bu bölümlerden de anlaşıldığı üzere, hem Öcalan (PKK) hem de AKP açılım düşündükleri şekilde ilerlemezse bir darbe olasılığına dikkat çekmiş!

AMAÇ KORKU YAYMAK MI, TEHDİT Mİ?

Öcalan, “devlet içinde bir el”den söz ederken Yayman da ilginç bir şekilde “görünmez el” demiş.

Açılım masasını iktidar kurduğuna göre, başarılı olamazlarsa darbeyi kimler yapacaktır?! Burada söz edilen “başarının” tam olarak karşılığı nedir?

Bu şekilde toplumda korku yaratılmaya mı çalışılıyor, yoksa bu bir tehdit olarak mı duyuruluyor?!

Önce kamuoyundan gizlenip iki ay sonra yayımlanan görüşme tutanaklarındaki “darbe” ile ilgili yorumların açıklanmaya ihtiyacı var. Bunu yapması gereken de öncelikle AKP’li Hüseyin Yayman’dır, darbe söylemlerine açıklık getirmesi gerekir. İmralı’ya gittiği halde tüm Türkiye’ye “Gitmedim” diyen Yayman, şimdi de bu konuda mı gerçeği gizleyecek?

Bu polemik yaratmak için dayanaksız uydurulacak bir söz değildir, şaibe yaratılacak bir konu ise hiç değildir!