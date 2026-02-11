Cumhuriyet Gazetesi Logo
İlkesiz siyaset 5
Zülal Kalkandelen
Son Köşe Yazıları

İlkesiz siyaset 5

11.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

Dün sokakta yürürken yanıma CHP’li olduğunu belirten bir kadın geldi. “Ne diyorsunuz Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın yaptığına?” diye sordu ama yanıtı beklemeden başladı isyan etmeye... “Halkın oyunu çalmış olmadı mı şimdi!” diyordu.

Haklı olduğunu, bu tür parti değiştirmelerin epeydir sürdüğünü söyleyerek bunun ilkesiz siyasetle ilgili yapısal bir sorun olduğunu anlatmaya çalıştım. Özlem Çerçioğlu örneğini verdim. Onun adını duyunca daha da öfkelendi. “Tehdit edilen, geçmişinden korkusu olan iktidara yanaşıyor!” diyerek tepkisini gösterdi.

Yalnızca belediye başkanlarının değil, milletvekillerinin de parti değiştirdiğini söyleyerek TV kameraları önünde Erdoğan’a yağ çeken milletvekili Hasan Utku Çakır’ı hatırlattım; belli ki anayasayı TBMM’de değiştirmek isteyen iktidar, transferlerin sayısını artırmak için büyük bir baskı kuracak dedim.

SAĞDAN OY KAPALIM DERKEN SAĞA KAPILANLAR! 

En sonunda, çıkar için partisini satanlarda siyasi ahlak sorunu olduğunu ama böyle insanları aday gösteren parti yönetimlerinin de sorumlu olduğunu anlattım. Bu işine gelmedi, dinlemek istemedi.

“Kemal Kılıçdaroğlu hatalıydı; sağcı milletvekillerini listelere o doldurdu” dedi. Doğru, onu bu yüzden hâlâ eleştiriyoruz ama belediye başkan adayları da Özgür Özel’in genel başkanlığı sırasında belirlendi. İkisi de oy toplamak için sağa eğilme stratejisini izledi ve bu politika CHP’ye büyük zarar verdi. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de artık sağ sol siyaseti yok” diyordu; Özel de partisinin ilkelerini benimsemeyen bir sürü sağcıyı, etnikçiyi başkan adayı yaparak seçimlere girdi.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin elde ettiği başarının bu yolla sağlandığını, başka türlü olanaklı olmayacağını söyleyenler çıkabilir. O zaman soralım:

Son dönemde yaşanan utanç verici transferler de bu başarıya dahil mi? Aradan henüz bir iki yıl geçtikten sonra CHP’den belediye milletvekili ya da belediye başkanı seçilenlerin patır patır dökülmesi, hakaretler savurarak iktidar cephesine geçmesi de başarı mı!

Seçimlerden önce adaylar açıklandığında tepki gösteren, uyaran onca insanı duymazdan gelen, “Başkasına oy verirseniz, oyunuz sonuçta AKP’ye yarar!” diyen parti yöneticileri, yaşanan bunca rezaletten sonra yalnızca transfer olan kişiyi suçlayarak bu sorumluluktan kurtulabilir mi? Kuşkusuz hayır!

AKP’YE GİDEN OYLAR! 

Partilerine kabul ettikleri ilkesiz sağcıyı alkışlarla karşılayanlar, seçtirdikleri fırsatçının bir gün çıkarı için transfer olması karşısında galiz küfürler savurarak kendi hatalarından sıyrılabilir mi?

Lütfü Savaş örneğini vermeden geçemeyeceğim. İlk olarak AKP’den belediye başkanı seçilen birinin “Atatürk’ün partisiyiz” dedikleri CHP’de ne işi vardı? 31 Mart seçimlerinden önce ben de bu köşede yazıp uyarmıştım. 12 Ocak 2024’te “Hatay halkının tepkisini açıkça dile getirdiği bir siyasetçiyi inatla aday yaparsanız, hem vatandaşa hakaret etmiş olursunuz hem de kendi ipinizi çekersiniz” demiştim. CHP yönetimi ise ne uyarılara kulak verdi ne de ortada apaçık duran somut gerçeklere...

Önseçim sözü verdiği halde yapmayan, delegeleri partiyi kendi arpalığı haline getirmek için bir araç olarak gören, geçmişinde görevi kötüye kullandığına dair ciddi iddialar bulunanları aday gösteren, parti tüzüğünde yazan ilkeleri rafa kaldıran, oy alma ümidiyle gericiliğe prim veren, cemaatlerle aday pazarlığına oturan herkes suçludur.

Çıkar için bir o yana bir bu yana zikzaklayan ahlaksızlar kadar, onları partisine buyur edenler de suçludur. Gerçek şu ki milletvekili seçimlerinde olduğu gibi belediye seçimlerinde de CHP’ye verilen bazı oylar AKP’ye gitmiştir!

İlgili Konular: #AKP #CHP #Erdoğan #Özlem Çerçioğlu #mesut özarslan

Yazarın Son Yazıları

İlkesiz siyaset 5

Dün sokakta yürürken yanıma CHP’li olduğunu belirten bir kadın geldi.

Devamını Oku
11.02.2026
Chomsky’nin gerçek yüzüyle hayal kırıklığı yaşayanlar!

ABD Adalet Bakanlığı’nın Epstein dosyalarını yayımlamasıyla milyonlarca belge göz önüne serildi.

Devamını Oku
08.02.2026
‘100 yıllık anomali’!

DEM Partili Pervin Buldan’ın 2022’de Türkiye Cumhuriyeti’ni “yüz yıllık bir yıkım süreci” olarak nitelediğini ve sonrasında TBMM başkanvekili olarak seçildiğini biliyoruz.

Devamını Oku
06.02.2026
Yazıyor, yazıyor; TKP’nin meydan okuduğunu yazıyor!

Yazımın başlığındaki ifade, Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) geçen pazar günü Ankara’da düzenlediği toplantı boyunca kullanılan “gazeteci çocuk” sembolüne bir atıf.

Devamını Oku
04.02.2026
İmralı’da konuşulan ‘darbe’!

AKP, MHP VE DEM’li üç milletvekilinin 24 Kasım 2025’te İmralı’da terörist başı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmenin kamuoyuna açıklanan 16 sayfalık özet tutanağı, orada “darbeden” söz edildiğini ortaya koydu!

Devamını Oku
01.02.2026
Sesi çok yüksek çıkan ulusalcı azınlık (!)

Sırasıyla yazalım. O basın toplantısında ne oldu? “Ulusalcı bir azınlık” denen, CHP’nin tabanında yer alan Atatürkçüler herhalde ama onlar hiç de azınlık değiller.

Devamını Oku
30.01.2026
İyi izlemeler, iyi uykular!

Çetelerin cirit attığı, uyuşturucu sarmalının her yeri sardığı, sokaklarda çocukların birbirini öldürdüğü, her çeşit dolandırıcılığın tavan yaptığı, aile içi şiddetin her gün can aldığı, kimsenin yaşam güvencesinin kalmadığı, hukukun yerle bir edildiği bir ülkedir artık Türkiye.

Devamını Oku
28.01.2026
Kalpaksız Kuvayı Milliyeciye saygıyla!

Uğur Mumcu, gazetecilik mesleğinde ve siyasi tarihimizde öyle kalıcı bir iz bıraktı ki Cumhuriyet gazetesinde “Gözlem” adlı köşesindeki yazıları, kitapları ve konuşmaları, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, Türkiye’yi ve dünyayı anlamak için karanlıkta bir fener gibi!

Devamını Oku
25.01.2026
Suriye’de yaşananlar ve maskesi düşenler

Amerika’nın Suriye’de PKK bağlantılı SDG’yi kullanıp atmasından sonra isyan edenler ve öfke patlaması yaşayanlar var.

Devamını Oku
23.01.2026
Alevlendirilen şeriat ve İslam tartışması

Alevlendirilen şeriat ve İslam tartışması

Devamını Oku
21.01.2026
YÖK’ün genelgesi, laik ve bilimsel üniversiteye darbedir!

İçeride açılım ve ünlülere uyuşturucu soruşturmaları, dışarıda Trump’ın emperyalist planları ve Suriye’de Şam ordusu ile SDG’nin çatışması derken bu hafta gündemde öne çıkarılmayan ama hayatımızı derinden etkileyecek bir gelişme daha oldu.

Devamını Oku
18.01.2026
‘Bir Numara Sendromu’ ve emperyalizm

Trump ikinci kez ABD başkanı seçildiğinde, Amerikalı yazar Susan Jacoby’nin kitabına (The Age of American Unreason) atıfla, George W. Bush iktidarına benzer bir dönemin başladığını ve Trump’la birlikte Mantıksızlık Çağı’nın zafer çanlarının yeniden çaldığını yazmıştım.

Devamını Oku
16.01.2026
İsmet Özel, Samuel Huntington, açılım...

Ekrem İmamoğlu, T24 portalından Cansu Çamlıbel’in sorularını yanıtlamış.

Devamını Oku
14.01.2026
Taktikler, yalanlar ve gerçekler!

Başından beri uyardığımız oldu.

Devamını Oku
11.01.2026
Kaygan zeminde kaypaklar

CHP listelerinden milletvekili seçilen üç milletvekilinin AKP’ye geçmesi, artık bir seriye dönüşen İLKESİZ SİYASET yazılarımın dördüncüsünü yazmamı gerektirdi.

Devamını Oku
09.01.2026
‘Demokrasi’ yalanıyla bir darbe daha!

Dünya siyasi tarihi “demokrasi” yalanıyla yapılan darbelerle dolu.

Devamını Oku
07.01.2026
Esir kampları kapatılsın!

Tahmin ederim; başlığı görünce çoğu kişinin aklına insanların tutsak edilmesi gelmiştir.

Devamını Oku
04.01.2026
Gazetecilikte 30. yılımda bir değerlendirme

Okurlarım bilir, köşe yazılarımda özel yaşantımdan söz etmem.

Devamını Oku
02.01.2026
TBMM’de yaptırılamayan, halk kışkırtılarak mı yapılacak?

2025’in son yazısı daha farklı olsun isterdim ama bir gazetecinin halka sorumlu olduğu gerçeğini hiç unutmadığım için, ülkemizin içinde bulunduğu koşullarda yine endişe duyduğum bir konuda yazıyorum.

Devamını Oku
31.12.2025
‘Demokratik’ bir cihat!

1970’lerin sonunda “Marksist-Leninist” bir örgüt iddiasıyla PKK terör örgütünü kuran terörist başı Öcalan, son dönemde tam bir açılım içinde!

Devamını Oku
28.12.2025
İşçi sınıfı için idam fermanı çıkardılar!

Asgari ücret tespit komisyonundan işçi sınıfı için İDAM FERMANI çıktı!

Devamını Oku
26.12.2025
Uyuşturucu operasyonları ve çürümüşlük!

Günlerdir sosyal medyada ve geleneksel medyada birtakım tanınmış kişilerin yazışmaları ve görüntüleri paylaşılıyor, hatta “gazeteci” denen bazı kişiler, bunları köşelerine taşıyor.

Devamını Oku
24.12.2025
Halktan gizlenen açılım gerçekleri!

“Açılım süreci” adı altında kapalı kapılar ardında dönen pazarlıkları yaklaşık bir buçuk yıldır bu köşede yazıyorum.

Devamını Oku
21.12.2025
Kararsızları kim kazanacak?

Çarşamba günü medyaya yansıyan bir haber vardı.

Devamını Oku
19.12.2025
Özgür Özel’in yanıtlaması gereken sorular

Özgür Özel, 12 Aralık’ta İlke TV’de bazı sorular sorulmasını gerektiren değerlendirmelerde bulundu.

Devamını Oku
17.12.2025
Kadınların önüne duvar örenler!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gerici açıklamalarına bir yenisini daha ekledi.

Devamını Oku
14.12.2025
Açık ve gizli süren ilişkiler!

Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesud Barzani’nin 29 Kasım’da bir sempozyuma katılma bahanesiyle uzun namlulu silahlı korumalarıyla Cizre’ye gelmesi, aklıma Uğur Mumcu’nun 7 Ocak 1993 tarihli gazetemizdeki yazısını getirdi.

Devamını Oku
12.12.2025
‘Yerel demokrasi’ diyorlar, siz özerklik anlayın!

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, “Cumhuriyet ilan edilmiş ama eksik bırakılmıştır” diyerek yine Cumhuriyeti hedefe koydu, anayasa değişikliği isteyerek yine 1921 Anayasası’nı övdü ve Bahçeli tarafından alkışlandı.

Devamını Oku
10.12.2025
Gizliyorsunuz çünkü hedef çok büyük!

Öcalan açılımı için kurulan TBMM komisyonunda basına kapalı oturumlar yapılmasından sonra, AKP milletvekili Hüseyin Yayman Öcalan’ın ayağına İmralı’ya giden heyette yer aldığını halktan gizlemeye çalıştı.

Devamını Oku
07.12.2025
5 Aralık 1934’ten bugüne kadın hakları!

Yıl 1934...

Devamını Oku
05.12.2025
AYM, bilimsel gerçekleri reddetti!

Hani bazen hayatınızı adadığınız bir mücadelede öyle bir an gelir ve yıllarca yalnızca duvarlara bağırdığınızı düşünürsünüz..

Devamını Oku
03.12.2025
Türkiye üzerine karanlık planlar!

Yaklaşık bir yıldır birçok yazımda uyardığım bir tehlike, DEM Partisi çevresinden ilk kez açık açık dile getirildi.

Devamını Oku
30.11.2025
Hapishane ‘doğal yaşam alanı’ değildir!

İçinde yaşadığımız dönemin en berbat özelliklerinden birisi, kavramlara farklı anlamlar yükleyerek insanları kolayca kandırmanın çok yaygınlaşmış olması.

Devamını Oku
28.11.2025
Teröristler ana muhalefeti tehdit ediyor!

Sonunda bu da oldu.

Devamını Oku
26.11.2025
Tarih bu yıkım ittifakını yazacak!

Cuma günü TBMM’de yapılan İmralı oylamasından sonra bir TV kanalında bir siyasal iletişimcinin konuşmasına rastladım.

Devamını Oku
23.11.2025
Bahçeli’nin daha çok işi var!

Dün gazetemizde Aytunç Ürkmez imzasıyla yayımlanan bir haber...

Devamını Oku
21.11.2025
'Açın Bahçeli'nin yolunu, İmralı'ya gitsin!'

Tarih 31 Temmuz 2025.

Devamını Oku
19.11.2025
Şiddete tanıklık etmek

Geçen hafta Uluslararası Hayvan Politikaları Konferansı’na katılmak için ilk kez Marakeş’e gittim.

Devamını Oku
16.11.2025
Mesele 1923 Cumhuriyeti’nin tasfiyesi!

AKP-MHP koalisyonunun CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na karşı yürüttüğü operasyon...

Devamını Oku
14.11.2025
Hadi oradan!

Yazımın başlığına güzel Türkçemizde birçok düşünce ve duyguyu aynı anda iki sözcükle anlatabilen işlevsel bir deyimi koydum.

Devamını Oku
09.11.2025