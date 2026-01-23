Cumhuriyet Gazetesi Logo
Suriye'de yaşananlar ve maskesi düşenler
Zülal Kalkandelen
Suriye’de yaşananlar ve maskesi düşenler

23.01.2026 04:00
Güncellenme:
Amerika’nın Suriye’de PKK bağlantılı SDG’yi kullanıp atmasından sonra isyan edenler ve öfke patlaması yaşayanlar var. Şivan Perver gibi ağlayarak sosyal medyada Amerika’dan yardım isteyenler var. PKK yöneticisi Murat Karayılan gibi Amerika’ya “Siz bu halka ‘Müttefikiz’ dediniz. Bu yaptığınız riyakarlıktır!” diyenler var. 

Şimdi mi gördüler emperyalizmin gerçek yüzünü? Hayır, bunu zaten bilmediklerine inanmak safdillik olur. Herkes her şeyin farkında ama bir kere daha şanslarını denediler, kumar masasında zar attılar! 

Amerikan emperyalizmine dayanarak özerklik elde edeceklerini umanlar yanıldı. Başından beri olacakları yazıp uyaranlar vardı ama onları “ırkçılık” ya da “faşistlik” ile suçlamak işlerine geldi çünkü Amerika’ya bel bağlamayı tercih ettiler. 

DEM’İN AKLINA LAİKLİK GELDİ! 

Suriye’de işler istedikleri gibi yürümeyince bir anda ağız değiştirenler de oldu. Örneğin kısa bir süre önce Öcalan’la birlikte “Demokratik İslam”ın inşası için çağrıda bulunan DEM Partisi, Türkiye’de laiklere seslendi! Partinin eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, “Geniş muhalif camiaya seslenmek istiyorum. Bugün Suriye’de eşitlik, hukuk, ademi merkeziyetçilik, laiklik değerleri etrafında bir rejim oluşması için aktif mücadele etmeliler” dedi. 

İnsan hayret ediyor! 

Süreçle ilgili komisyon raporunda medreselere yasal statü isteyen, TBMM’ye yasa önerisi verip devletin Şeyh Sait, Said Nursi ve Seyit Rıza gibi Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı feodal gericilerden “özür dilemesi ve tazminat ödemesi” gerektiğini savunan DEM Parti değil miydi? Türkiye’de çiğnedikleri laiklik, Suriye’de sıkışınca mı akıllarına geldi! 

CİHATÇILIĞI GÖRMEZDEN GELEN ‘ATATÜRKÇÜLER’ 

Suriye’de yaşananların maskesini düşürdüğü bir kesim daha oldu. “Atatürkçü” olarak bilinen kimi isimler de Suriye’deki cihatçı Şara’ya arka çıkan yorumlar yaptı. 

Bazıları SDG’nin düştüğü durumu iktidarın başarılı politikasına bağlayıp övgüler düzdü. Hatta Yılmaz Özdil, “Erdoğan, Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a madalya verilebileceğini” iddia etti! Neymiş? Bu üçlü, Ahmed eş Şara’yı (Colani) Beyaz Saray ve Pentagon’da meşru hale getirmiş... 

“Suriye ordusu ile PKK arasındaki bir savaşta Şara’ya bugün şeriatçı diyerek karşı çıkanlar, emperyalizmin kucağında konuşuyor ve düşman taraftalar” diyense Doğu Perinçek’ti. Oysa daha iki yıl önce, “HTŞ’nin devlet yönetme birikimi yok. Sonuç olarak HTŞ bir terör örgütüdür” diyen de oydu! 

Bu kafa kesen cihatçı örgütün lideri Colani’nin yakalanması için başına koydukları 10 milyon dolarlık ödülü kaldıran, ona kravat takıp Suriye’nin başına oturtan da Amerika! 

Eski ABD Şam Büyükelçisi Robert Ford’un, 1 Mayıs 2025’te bir konferansta söylediklerini daha önce yazmıştım: 

“Colani’yi biz eğitip yönlendirdik. İngiltere’nin talebi üzerine Colani’yi Şam’da iktidarı ele geçirmesi için eğitenlerden biriydim. İngiliz sivil toplum örgütü (İngiliz Çatışma Çözümü Vakfı), 2023 yılından itibaren Colani’yi terörist dünyasından çıkarıp geleneksel siyasete kazandırmak konusunda yardım etmem için beni davet etti. Colani’nin eğitim ekipleri büyükelçiler, strateji uzmanları ve İngiliz istihbaratı ile CIA subaylarından oluşuyordu.” 

EMPERYALİZMİN PİYONU OLMAK 

Ne büyük bir utançtır ki Kemalizmin ve sol düşüncenin en temel unsurunun tam bağımsızlık olduğunu unutturmaya çalışan Amerikancılar, emperyalizm eliyle Suriye’ye çökülmesini “başarı” olarak görüyor. 

Gerçekleri görmek için antiemperyalist olmanız ve teröristler arasında tercih yapmaktan vazgeçmeniz gerek. Terör örgütü SDG’ye karşı olmak, eski HTŞ teröristi, yeni Amerikan kuklası Colani’yi destekleme sonucunu yaratıyorsa siz de emperyalizmin kullanışlı elemanı olmuşsunuz demektir. 

Bu kirli oyunda kazananlar; haydut ABD ve soykırımcı İsrail’dir. Şimdi Suriye’yi kendi aralarında paylaşıp her açıdan sömürmeye hız verecekler. Artık Erdoğan, Fidan, Kalın, Şara ile birlikte Trump ve Netanyahu’ya da bunun için madalya takarsınız! 

NOT: 24 Ocak Cumartesi saat 14.00’te Kadıköy’deki TESAK Kütüphanesi’nde “Demokrasi Mücadelesinde Şehitleri Anarken” başlıklı söyleşi ve imza günümüz var. Okurlarımızın bilgisine...

