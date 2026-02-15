Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Şahsım Devleti'nde Yeni Osmanlıcı 'şehzade'!
Zülal Kalkandelen
'Şahsım Devleti'nde Yeni Osmanlıcı 'şehzade'!

15.02.2026
Yılmaz Özdil’in Sözcü TV’de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve torunları adına konuşurken kullandığı ifadeler, tahmin edilebileceği gibi büyük bir tartışma başlattı. Ne demiş önce onu yazayım:

“Herkes Cumhurbaşkanı’nın oğlu AKP’li diye aşağılamaya çalışıyor, ben iddia ediyorum biz Bilal Erdoğan’ı canlı yayına çıkaralım, özgürce sorularımızı soralım, o da Hüseyin Baş, Fatih Erbakan gibi özgürce cevaplarını versin, bence babasından daha büyük sempati toplar. Çünkü neden? Yeni jenerasyonun çocuğu. Bugün artık Bilal Erdoğan babasının yönettiği Türkiye’de yaşamak isteyen bir adam değil aslına bakarsan. Elbette babası cumhurbaşkanı, saygı duyuyor, onur duyuyor falan da Tayyip Erdoğan’ın torunları da aslında böyle bir ülkede yaşamak istemiyor.”

Bilal Erdoğan’ın adının bazı kesimlerce AKP içinde öne çıkarılmaya çalışıldığı bir dönemde bu sözler farklı şekillerde yorumlanabilir. Ancak ben şu “yeni jenerasyonun çocuğu” nitelemesine takıldım.

NECMETTİN BİLAL ERDOĞAN NASIL BİRİDİR? 

Kamuoyuna yansıyan söz ve davranışlarından bildiğimiz kadarıyla Kartal İmam Hatip Lisesi’ni bitirmiş, sonra eğitim hayatı Amerika’ya uzanmış. Katıldığı bir YouTube yayınında üzerindeki takım elbiseyi gösterip Türk kültürüne ait olmadığını iddia eden, “Şalvar giymek çok daha rahat ama giyince yobaz damgası yiyorsunuz” diyen...

“Ya Hak!” diye bağırıp ok atan...

Osmanlı Türkçesi öğrenilmesi gerektiğini ve bunun 10-15 yıl önce tabu olduğunu savunarak yanlış bilgi veren...

Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olduğu TÜGVA, Vakıf Üyesi olduğu TÜRGEV ve Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı ile AKP iktidarının eğitimdeki dincileşmeyi yayma projesi ÇEDES’i büyüten...

EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) yasasının bir felaket olduğunu, muhalefet tarafından kandırıldıklarını söyleyip “Çalışmadan, ekmek elden su gölden yaşamak en güzel hayat mıdır acaba? Bunu sorgulayın” diyen...

Geçen yıl medyaya yansıyan bir konuşmasında, “Türkiye hiç olmadığı kadar özgür bir ülke” iddiasında bulunan...

Alnı secdeye değenlere “gerici” dendiği çarpıtmasını yapan...

“Türkiye’de muhafazakâr ve inançlı kesime ‘gerici’ diyenlerin ortak özelliği, Türkiye’yi başka ülkelerin mandası haline getirmek isteyenlerdir” diyen biridir Bilal Erdoğan.

SİYASAL İSLAMCIDAN NE ÇIKAR?

Babasının verdiği bilgiye göre, Bilal Erdoğan, iş hayatına çok genç yaşta “gemicikler” alarak atılmış. Geçenlerde katıldığı bir toplantıda ise kendisi 2009’dan bu yana gıda sektöründe faaliyet gösterdiğini, Dubai’de restoran açtıklarını ve Bakü’de yeni bir şube planladıklarını söyledi.

Bunların hepsi belgeli gerçek.

Nasıl oluyor da Özdil, nereden geldiği ve hangi düşünceyi temsil ettiği bu kadar belli olan Bilal Erdoğan’ı “babasının yönettiği Türkiye’de yaşamak istemeyen yeni jenerasyon çocuğu” diye niteliyor? Okullarda ÇEDES’in yayılması için bunca çaba harcayan birini bir anlamda olumluyor?

Bilal Erdoğan, babasının yarattığı kabus gibi “Yeni Türkiye”den şikâyeti olduğuna ilişkin bir söz söyledi de biz mi kaçırdık?

Aslında Özdil’in daha önce de Suriye’de ABD ve İsrail öncülüğünde sürdürülen emperyalist operasyondaki rolleri nedeniyle Hakan Fidan ve İbrahim Kalın’a “madalya verilebileceğini” söylediğini düşününce, belki de izlediği çizgi ile uyumlu.

Ancak altını çizmek istediğim gerçek şu ki eski ya da yeni kuşak fark etmez; siyasal İslamcılar arasından cumhuriyetçi çıkmaz, laik ya da tam bağımsızlıkçı hiç çıkmaz. Çıksa çıksa Şahsım Devleti’nde Yeni Osmanlıcı ‘şehzade’ çıkar!

Not: 15 Şubat Pazar günü saat 15.00’te, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Çiğli şubesinin Çiğli Belediyesi Meclis Salonu’nda yapacağı etkinlikte ben de konuşmacıyım. Okurlarımın bilgisine sunarım.

