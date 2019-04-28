İşsizler ülkesi

“Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak 2019 itibarıyla resmi işsiz sayısının 4 milyon 668 bine çıktığını açıkladı. İş bulma umudunu yitirdiği için ya da başka nedenlerle iş aramayan, buna karşılık çalışmaya hazır halde bekleyen 2 milyon 311 bin işsiz de eklendiğinde, Türkiye’deki işsizler ordusu 6 milyon 979 bine ulaşıyor.”

Dün okuduğum bir haberde böyle yazıyordu.

İşsizlik sorununu yaşayanlar bilir.

Geleceğe dair umutları,

Yaşama sevincini,

Aile içi huzuru,

Kendine güveni de yok eder işsizlik.

Boşluğa düşen insan kendi varlığını sorgular.

İş bulma süreci uzadıkça yetersizlik duygusu artar.

İnsanlar ne iş yaptığınızı, nasıl geçindiğinizi soracak diye kimseyle konuşmak bile istemezsiniz. İşsiz olduğunuzu etrafınızdaki kişilere açıklama zorunluluğu, utanç duygusu yaratabilir.

Toplumu içten içe kemiren bir virüstür işsizlik.

Ve bu ülkede 6 milyon 979 bin insanın işi yok!

Bu insanlar, ertesi gün karnını doyurabilecek mi bilmiyor..

Alacaklılar kapıya dayanacak ya da evine icra gelecek diye korku içinde yaşıyor.

Hastalanırsa ilaç alamayacağını, tedavi olamayacağını biliyor...

Hiç geliri olmayanlar ne yiyecek?

“Günde 3 öğün simit çay yerseniz, cebinizde 1120 TL kalır” diyerek asgari ücretlilerle dalga geçen ve kendisi 22 bin TL maaş alan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu acaba hiç geliri olmayanlara nasıl bir çözüm öneriyor?

Türkiye’deki işsiz sayısı, dünyada 7 milyonun altında nüfusa sahip 142 ülkeyi geride bırakarak dünyadaki en kalabalık 103. ülke konumuna gelmiş. Bir ülke düşünün ki içinden 142 ülkeden daha fazla nüfusa sahip bir işsiz ordusu çıkarıyor!

İşsizliğin yarattığı maddi zorluklara ek olarak psikolojik rahatsızlıklar, stres ve gerginlik ile dolu 7 milyon insan ve onların ailelerini düşünecek olursanız, Türkiye nüfusunun yaklaşık üçte birinin sadece işsizlik yüzünden mağdur olduğu ortada.

Peki işi olanların bile ay sonunu getiremediği bir ortamda, işsiz vatandaşlar nasıl ayakta kalıyor?Yaşamak için alabildiği kadar borç alıyor, idare edebildiği kadar dayanıyor ve sonunda bazıları kendilerini TBMM ya da belediye önünde yakıyor.

Damat beceremiyor

İktidar niye seçimde halkın kendisine bir ders vermek istediğini anlamak istiyorsa, ilk olarak bakması gereken sorunların başında bu geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eylül 2018’de Yeni Ekonomi Programı’nı açıkladığında, 2019 yılı işsizlik hedefini yüzde 12.1 olarak duyurmuştu. Ancak şu anda daha yılın başındaki Ocak 2019 verisi açıklanmasına rağmen, işsizlik 14.7 ile yıl sonu hedefinin çok üzerinde...

Yine TÜİK verilerine göre, gençler arasında (15-24 yaş) işsizlik oranı ise yüzde 26.7’yi bulmuş.

Damadın bu işi beceremediği ortada!

İktidar bu soruna öncelikle çözüm bulmayı akıl edebilecek mi? Hükümetin planları nedir?

Bir işsiz İstanbul’da otobüs durağına böbrek ilanı astı. Sultangazi’de parklarda yatan vatandaş,maddi zorluklar ve borçları yüzünden bunu yaptığını söyledi. 20 bin TL’ye böbrek satılan bir ülke Türkiye...

İşsiz ordusu bu şekilde sürekli artmaya devam ederse, bunun toplumsal bir patlamaya yol açabileceğini hesap etmiyorlar mı?