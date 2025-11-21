Dün gazetemizde Aytunç Ürkmez imzasıyla yayımlanan bir haber:

“Terör örgütünün medya yapılanmasına konuşan terörist Helin Ümit, ‘Kimse yanaşmazsa kendi imkânlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam’ diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sürecin başından beri sürdürdüğü tutumuna ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Terörist Ümit, Bahçeli’nin konuşmalarını olumlu ve anlamlı bulduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı: ‘Anlamlı, güzel söylüyor. Fakat az söylüyor. Yine de yetersiz söylüyor. Önder Apo dediklerini yerine getirdi. Peki Bahçeli dediklerini yerine getirebildi mi? Bahçeli ekim ayı konuşmasında ne demişti? ‘Partiyi feshetsin, gelsin Meclis’te, DEM Parti grubunda siyaset yapsın.’ Hani nerede? Önderliğimizin üzerine halen kilit vuruluyor. Umut hakkından yararlansın.’”

Bu durumda Bahçeli’nin terör örgütünün alkışını alması için, “kurucu önder” dediği Öcalan’ı savunmak amacıyla biraz daha bağırması, sesinin tonunu yükseltmesi, hatta kürsüye yumruk atması ve kendisini eleştirenlere hakaretler savurarak önüne çıkanı tehdit etmesi gerekecek! Ama tabii bunları yapabilmesi için de “dünyanın ağası”ndan işaret almayı bekleyecek.

Neresinden baksanız berbat bir durum.

ÖCALAN’I SİYASETE SOKMA PLANLARI

Bahçeli, 2 Ekim 2024’te “Öcalan Meclis’e gelsin” çıkışını yaptığı günden bu yana çok büyük bir çaba harcasa da bunu başaramadı, şimdi Meclis heyetinin onun ayağına gitmesi için uğraşıyor ama Erdoğan, sorumluluğu iktidarın üzerinden atmak için bunun CHP’nin de içinde olduğu bir heyetle yapılmasını istiyor ve Bahçeli de bunu başarmak için kendini paralıyor. Sonunda baktı ki olacak gibi değil, “Alırım üç arkadaşımı ben giderim İmralı’ya” dedi. Daha önce de yazdım; açın yolunu gitsin, bu kadar desteklediği “kurucu önder” dediği kişiyle buluşsun!

Teröristlerin söylediğine göre hepsi Öcalan’ın kuracağı yeni siyasi harekete, hani şu Öcalan’ın Erkan Baş’ı da davet ettiği yeni siyasi partiye katılmak istiyormuş. O nedenle İmralı’daki tecrit durumundan çıkarılıp siyaset yapar hale getirilmesi bekleniyormuş. Teröristler, bu taleplerini Bahçeli’ye duyurmak için aylardır medyaya konuşup duruyor.

Demek ki Bahçeli İmralı’ya gitse bile Öcalan için daha çok mücadele etmesi gerekecek. Umut hakkını dile getirdi ya, onun da sağlanması için yoğun bir mesai harcaması lazım. Ama o konuda kendisine yardım edecek epeyce “solcu” görünümlü isim de çıkar. “Demokrasi” derler, “barış” olacak derler, 47 yıl boyunca terör faaliyetleriyle onca insanı katleden örgütün elebaşını siyasetçi yaparlar!

KİRLİ İLİŞKİLER, ÇIKAR İTTİFAKLARI

İşte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödediği vergilerle maaş alan milletvekillerinin İmralı’ya ayağına gidip görüşmek için can attığı terörist Öcalan’ın siyaset sahnesine sokulması için böyle planlar yapılıyor. Emperyalist devletler bu işte yıllardır epeyce deneyim kazandı.

Son olarak emperyalizmin aparatı cihatçı terör örgütü HTŞ’nin lideri Colani’ye giydirdiler takım elbiseyi, taktılar kravatı, oturttular koltuğa. Hatta o kadar ki Trump, medyanın önünde kendisine özel parfüm sıkıp allayıp pulladı! Yeter ki Amerika’nın çıkarlarına hizmet edin, terörist de olsanız onlar yolunuzu açar.

Bakarsınız belki de Öcalan’ı siyaset sahnesinde allayıp pullamak Bahçeli’ye düşer! Kim bilir belki partileri ittifak yapar. Kim derdi ki yıllar önce “Pensilvanya’nın eski sevdalısı, Vaşington’un daimi tutsağı, Kandil’in tavizsiz havarisi” diye tanımladığı ve burada yazmak istemediğim hakaretleri ettiği biriyle ittifak kuracak!

