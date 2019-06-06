Yolculukta dağınık düşünceler...

1 - Siyaset ilkin düşünsel bir iştir. Bir dünya hayali olmayan kimse siyasi tacirdir, ki bu çok tehlikeli bir yararcılığa sürükler toplumu!

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2 - Düşünmeye vakti olmayan biri ne konuşur ki dinleyesin? Düşünmek kendiliğinden olmaz, öğrenilir! Ancak bunu bilmeyen biri kendinden emin ve mutlu yaşar... O tür bir mutluluk uyuşturur...

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3 - Kimseye kefil olmamız gerekmez, ilkelerimiz korur bizi! Eğer bir ilkeniz yoksa, başkasının sizi yıkmasına gerek yok, er ya da geç dağılırsınız!

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4 - Kötülüğü görmezden gelerek yok edemeyiz; tersine, göreceğiz ve üstüne gideceğiz ki bitsin!

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5 - Kişilerden yana taraf olmak zorunda değilsiniz, ancak ideolojik olarak yeriniz belli olmalı!

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6 - Birine karşı adil olmak için onu sevmemiz gerekmez!

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7 - Türlü biçimlerde tanışır insanlar; bazen yapıtından, kimi zaman yüz yüze olur bu! Ama uzaktan, nedensiz öfke duymak, bunu hissedenin sorunu ve hastalığıdır!

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8 - Tanımadığınız birine sanılarla derin nefret üretmek, onunla değil sizinle ilgili bir sorundur! Kişi hemen tedavi olmalı, aksi halde derin bir hastalığın içinde kıvranarak tükenir!

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9 - Yandaşlık kolaydır, yoldaşlık zordur!

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10 - Feneri nereye tutacağınızı bilmezseniz, gerçeği bir yönüyle gösterirsiniz; aynayı nasıl kullanacağınızı bilmezseniz gerçeği gizlersiniz. Kimin elinde ayna ve fener olduğu işte bu yüzden önemlidir!

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11 - İnsana katkı yapmanın en önemli yolu, korkusuzca yüzüne ayna ve fener tutmaktır. Karanlık silinecek, hakikat görünecektir o zaman. Bu işe ilkin kendinden başlamak gerekir.

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12 - Anımsamak ve unutmak karşıt kavramlar gibi durur; oysa, neyi unutup neyi anımsayacağını bilirsen iki kardeşten söz ettiğini anlarsın!

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13 - Yıldıza dokunmaya ya inanırsın ya hep uzaktan bakarsın. Bir gökkuşağı merdiveni yapmak o kadar da güç değil, şiire inan yeter!

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14 - Gece koyu karanlıksa dibi görünmez... Bir yıldız, engelleri aşar ve size ulaşırsa tutunun ona, adı “aydınlık” olsun!

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15 - Savaştan söz ederken, hep başkasının öleceğini sanmak ne büyük ahmaklıktır... HHH 16 - İki tür insan var; memleketi düşündükçe uykusu kaçan ve yaşam boyu hiç düşünme ihtiyacı duymadığı için hep uyuyan!

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17 - Doğrudan ya da dolaylı, savaş mutlaka öldürür! HHH 18 - Ruhen ölü birinin soluk alması yaşadığını göstermez.

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19 - Etik ölçü sahibi birinin fikir değiştirmesi daha iyi/güzel/doğruyu bulduğu içindir. Ölçüsüz kimse çıkarının peşinden gider: Rastlantısal olarak iyi/güzel/doğruya denk gelse de bunu fark etmez!

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20 - Rüzgâra göre biçim almak da rüzgâra göre biçim vermek de tercih işidir; ilkinde savrulursun, ötekinde sağlam bir kökün olur!