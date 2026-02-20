Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dönüşüm amaçlanıyor
Işık Kansu
Son Köşe Yazıları

Dönüşüm amaçlanıyor

20.02.2026 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

MHP ittifaklı AKP’nin “Osmanlı millet modeli” tutkusu raporda ortaya çıkıyor. İmralı’dakinin, Kürtlerin zaten ulusun içinde olduğunu reddeden “entegrasyon” diye tanımladığı kavramın kabul gördüğü anlaşılıyor. Süreç, Türkiye Cumhuriyeti’ni dönüştürme aracına dönüşüyor.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, İmralı'daki PKK'liyi "kurucu önder" ilan ederek başlattığı sürecin nasıl işleyeceğini öngören ve önceki gün açıklanan TBMM'deki komisyon raporu, Cumhur İttifakı'nın "Türkiye'nin yeni yüzyılı" sloganı adı altında Türkiye Cumhuriyeti'ni yeni bir yapıya dönüştürme aracı gibi gözüküyor.

Öncelikle, rapordaki ifadeleri, İmralı'dakinin önceki gün yaptığı açıklamalar ile CHP yetkililerinin rapor üzerine yaptıkları değerlendirmeler üzerinden yorumlamak gerekiyor.

İmralı'daki önceki gün yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in kuruluşundan hemen sonrasındaki hukuksal metinlerin (özellikle 1924 Anayasası'ndan söz ediyor olmalı) Kürtleri dışladığı savından yola çıkarak, "Kürtlüğün ve Kürtçenin yasaklanmasının, inkarı ve isyanı ürettiğini" ileri sürüyor. Yani bir anlamda, PKK terörüne gerekçe gösteriyor, "Cumhuriyet inkar etti, biz de isyan ettik" diyor ve TBMM raporunun hazırlanmasına neden olan süreci şöyle tanımlıyor:

"İçinde bulunduğumuz süreç, inkârı ve isyanı sona erdirme sürecidir."

Böylece İmralı'daki; din, dil, ırk ayrımı yapmadan herkesi yurttaş saymış, eşitlik, özgürlük ve kardeşlik vermiş Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluştan sonraki dönemini "Kürtlerin dışlandığı, Kürtçenin yasaklandığı, inkar edildiği" bir dönem olarak tanımlamış oluyor.

PKK'nin bu yüzden isyan ettiğini, bir anlamda isyanı kazandığı için masaya oturduğunu, tezlerini kabul ettirdiğini ve "süreç" denen şeyin bu yüzden başlatıldığını, istekleri yerine getirilirse "isyanı sona erdirecekleri"ni söylemeye getiriyor lafı. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurttaşları olan Kürtlerin "entegrasyonu"ndan söz ediyor, vatandaşlık tanımının yeniden yapılmasını istiyor, her vatandaşın "ulusal aidiyeti"nde özgür olmasını dillendiriyor. Ardından da "Bunlar entegrasyonumuzun ana ilkeleri ve örgütlenme modelidir. Burada üniter devlet de dahil milliyetçilik, dincilik anlamına gelecek bir şey yoktur" diyor.

CUMHURİYETİ ES GEÇEN DİL

Bu laf salatası arasında beliren niyetin ne olduğu ortadayken benzer bir dilin TBMM Komisyon raporuna da yansıdığı dikkat çekiyor.

Buna örnek olarak raporun "Türk- Kürt kardeşliğinin tarihi kökleri ve kardeşlik hukuku" başlıklı bölümünde yer alan "kardeşliğin" tarihsel bağının tanımlandığı tümceler gösterilebilir. "Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan devlet tecrübesi, güvenlik ve asayişi temin eden idari mekanizmalarla birlikte, örfi-hukuki teamüller üzerinden toplumsal düzeni tahkim etmiştir. Ortak pazarı, ortak emeği ve ortak sorumluluğu kuvvetlendirmiştir. Bu birikim, kardeşliğin; siyaseti, hukuku ve gündelik hayatı taşıyan bir müştereklik zemini olduğunu göstermektedir" tümcesinde Türkiye Cumhuriyeti dönemi es geçiliyor. Sanki, asıl kardeşlik; yani eşit, özgür, kardeş yurttaşlık Türkiye Cumhuriyeti'nde elde edilmemiş gibi...

Bu ifadelerle, MHP ittifaklı AKP'nin "Osmanlı millet modeli" tutkusu raporda yine ortaya çıkmış oluyor. İmralı'dakinin, Türkiye Cumhuriyeti ile Kürtlerin zaten ulusun içinde olduğunu reddeden "entegrasyon" diye tanımladığı kavramın rapor ile kabul gördüğü anlaşılıyor.

Böylece, her ne kadar raporun başlangıç bölümünde bulunan "Türkiye’nin üniter devlet yapısı, toprak bütünlüğü, Türkçe’nin resmî dil statüsü ve laik Cumhuriyet ilkesi ortak temel değerlerdir" sözü havada kalıyor.

ETNİK ÇERÇEVE

Rapordaki "Gayet açıktır ki, Türk-Kürt-Arap kardeşliği coğrafyamızın asli kodudur" belirlemesi de benzer bir örnek.

Nitekim, CHP'nin İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, haklı olarak bu konudaki eleştirisini şöyle dile getiriyor:

"Raporda Türk, Kürt, Arap vurgusunun tekrarı metni yurttaşlık zemini yerine etnik bir çerçeveye kaydırıyor. Bu hem hukuk dili, hem siyasal birlik açısından sorunlu. Türkiye Cumhuriyeti etnik kökenler üzerinden değil, eşit hak ve ödevlere dayalı vatandaşlık üzerinden tanımlanır. Devletin dili kapsayıcı ve nötr olmalı. Toplumu etnik kimliklere ayırdığınızda farkında olmadan hiyerarşi, temsil tartışması ve dışarıda kalanlar (Çerkez, Laz, Gürcü, Boşnak vb.) sonucu doğurur."

CHP ÇEKİNCELİ

"Kurucu önder" diye tanımlanan İmralı ile Cumhur ittifakının niyetleri çerçevesinde kurgulandığı anlaşılan TBMM raporuna CHP'nin çoğunlukla kabul oyu vermesine gelince...

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, raporun ilk beş bölümünde yer alan dilin “son derece sorunlu olduğunu, belirli bir siyasi ve sosyolojik bakış açısını içerdiğini, CHP'yi kapsamadığını” söylüyor.

Madem çekinceleri var, o zaman neden CHP’li üyeler raporu onayladılar, işte bu pek anlaşılabilir gibi değil.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran parti, konu Cumhuriyet olunca kararlı ve dirençli davranmalı.

İlgili Konular: #AKP #MHP #Komisyon

Yazarın Son Yazıları

Dönüşüm amaçlanıyor

MHP ittifaklı AKP’nin “Osmanlı millet modeli” tutkusu raporda ortaya çıkıyor. İmralı’dakinin, Kürtlerin zaten ulusun içinde olduğunu reddeden “entegrasyon” diye tanımladığı kavramın kabul gördüğü anlaşılıyor. Süreç, Türkiye Cumhuriyeti’ni dönüştürme aracına dönüşüyor.

Devamını Oku
20.02.2026
Teokrasiye Doğru

Ara ara gündeme getiriyorlardı.

Devamını Oku
14.02.2026
CHP’de Yadırganan Tutumlar

Önemli bir toplumsal muhalefet rüzgârı yakalamış olan CHP yönetiminin dikkate alması gereken bir mektup aldım.

Devamını Oku
07.02.2026
Muammer Aksoy’u Anlamak

Gazetemizin yazarı, yurtsever bilim insanı Prof. Dr. Muammer Aksoy’u bugün çeşitli etkinliklerle anacağız.

Devamını Oku
31.01.2026
Uğur Mumcu, 39 yıl önceden bugünü öngörmüştü

Uğur Mumcu’nun bundan 39 yıl önce yazdığı Rabıta kitabı, kendisinin seçkin bir gazeteci-yazar olarak neden hedef alındığının en önemli kanıtıdır.

Devamını Oku
24.01.2026
MHP’nin Tutarlılık Anlayışı

MHP lideri Devlet Bahçeli, SDG/ YPG ile PKK ilişkisini dile getirdiği son grup konuşmasında, Atatürk’ün, Erzurum Kongresi günlerinde Mazhar Müfit Kansu’ya “Zamanında hiçbir şeyi kaçırmamak ve zamansız hiçbir şeye uzaktan yakından tevessül etmemek başlıca dikkatimizi teşkil etmelidir” dediğini aktarıp partisinin tutumunu övdü...

Devamını Oku
17.01.2026
Saray’a Göre Müessif Hadise Nedir?

Saray’a göre, Venezüella’da bir şeyler yaşanıyor ama kim kime ne yapmış belli değil.

Devamını Oku
10.01.2026
Çürük Yumurta Kokusuna Karşı

Mutlaka duyumsuyorsunuzdur.

Devamını Oku
03.01.2026
Ahlaklı Kuşak Yetiştirmenin Sonu

Faşist 12 Mart cuntasının Cumhurbaşkanı General Cevdet Sunay’ın o sözünü bir kez daha anımsayalım önce...

Devamını Oku
27.12.2025
Yeni Devlet Kurma Planı

Saray’ın denetim ve gözetiminde yürütülen İmralı ve PKK pazarlığına ilişkin DEM’in hazırladığı rapor, ABD’nin sömürge valisi Tom Barrack’ın Türkiye’nin başına geçirmek istediği çuvalın çuvaldızı niteliğini taşıyor.

Devamını Oku
20.12.2025
‘Yüce Zat’ Barzani’nin Anıları

Milyonların acısına neden olan ABD işgali sonrası Irak’ta bir Amerikan mandası kuran feodal aşiret reisi Mesut Barzani’nin Şırnak’ta devlet töreni ile karşılandığını biliyoruz.

Devamını Oku
13.12.2025
Devlet Rezaletinin Sorumlusu

Ülkenin batısında belediye başkanlarından gazetecilere kadar birçok kişi cezaevlerine atılmışken doğusunda çok düşündürücü gelişmeler oluyor.

Devamını Oku
06.12.2025
Marabayı Sömürme Süreci

CHP’deki kimileri dahil, herkesin dilinde bir “eşit yurttaşlık” sözüdür, gidiyor.

Devamını Oku
29.11.2025
İmralı’daki ile ne kurulur ki?

Öcalan’ı “önder” diye niteleyen MHP lideri Devlet Bahçeli, gerekirse tek başına İmralı’ya gitme peşinde olduğunu belirterek kendince bir ısrar içinde.

Devamını Oku
22.11.2025
Ailecek Dokunulamazlar

Futboldaki bahis bataklığına yönelik operasyonlarda eski Kasımpaşaspor Başkanı Mehmet Fatih Saraç ifadesi alınıp hemen birkaç saat sonra serbest bırakıldı.

Devamını Oku
15.11.2025
Kurucu ittifak!

Saray’ın şahin takımından Mehmet Uçum, “Türkiye’nin bekası olan Cumhur İttifakı ile oynamayın, tutmaz” diyor. Cumhur İttifakı milliymiş, dahası kurucu ittifakmış.

Devamını Oku
08.11.2025
Sivil Sıkıyönetim

Bu ülke çok sıkıyönetim gördü, ancak sivil sıkıyönetimi ilk kez yaşıyor.

Devamını Oku
01.11.2025
Kıbrıs’ı Çürütme Göstergesi

Kıbrıs’ı Çürütme Göstergesi

Devamını Oku
25.10.2025
İnşaatçının Barışı

Dünya sömürgenlerinin, Ortadoğu’da kirli-kanlı oyunları hiç bitmez.

Devamını Oku
18.10.2025
Ecel Kapıda

Nereye varacaklar böyle?

Devamını Oku
11.10.2025
Fevkaladenin Fevkindeyiz!

Hanedan jetinde gezen uçan gazeteciler vardır; soru soramazlar; belleri, boyunları bükük tutanak tutarlar.

Devamını Oku
04.10.2025
Soruşturulmayan Yargıç

Özgür Özel, CHP’nin içini karıştırmaya yönelik kararı veren İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi yargıcı için ne demişti?

Devamını Oku
27.09.2025
İktidar İtişmeleri

Şekspir’in Hamlet’indeki ünlü “Çürümüş bir şeyler var Danimarka Krallığı’nda” repliğini alıp bugüne getirin Türkiye’nin başına koyun, cuk oturur.

Devamını Oku
20.09.2025
Saray’ın Kayyumu Olmak!

Sattılar savdılar, perişan ettikleri ülke ekonomisine para bulabilmek için halen satmaya da devam ediyorlar.

Devamını Oku
13.09.2025
12 Eylül cuntasından bugüne ulaşan ruh

12 Eylül 1980, yurt, can ve demokrasi kırımının günüdür.

Devamını Oku
12.09.2025
O Fotoğraflar...

O fotoğrafları içime sindiremiyorum.

Devamını Oku
06.09.2025
Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Cumhuriyetin ölüm kalım mücadelesi

Devamını Oku
04.09.2025
Başmüzakereci Önder

Süreç dedikleri şeyi başlatan MHP lideri, pazarlık yapılmadığını söylüyor, ancak öbür yana bakıldığında durum hiç de öyle gözükmüyor.

Devamını Oku
30.08.2025
Mücadele İçin Tutarlı Kadro Gerek

Epeydir bir Karagöz-Hacivat oyunu içindeydik.

Devamını Oku
23.08.2025
Bu Düzen Değişmelidir

Odak, sevgisizlik sözcüğünde.

Devamını Oku
16.08.2025
Karanlık Çukurdan Çıkmak İçin

Türkiye bir çukur içinde debeleniyor.

Devamını Oku
09.08.2025
TC’yi Komisyona Havale Etmek...

Üniter yapı ile dertleri var. Ulus ve yurttaşlık tanımıyla didişiyorlar.

Devamını Oku
02.08.2025
Küresel İmparatorluğun Dayatması

Anayasa değişikliği istekleri, uygar Cumhuriyeti kurmuş CHP’ye yönelen baskılar, İmralı’daki ile pazarlıklar...

Devamını Oku
26.07.2025
Kardeş Bozguncuları Barışı Bilmez

Bize barıştan ve kardeşlikten söz edenlere bakınca İmralı’dakinin PKK’yi hangi koşullarda kurduğunu anımsamak gerekiyor.

Devamını Oku
19.07.2025
İmralı’dakinin Peşinden Gidenler

Bir yanda terör örgütünün üç beş silahı teslim etme törenleri düzenlenirken diğer yanda İmralı’daki büyük büyük konuşmalar yapıyor, “komünalist yoldaşlık hareketi”nin son aşamasını açıklıyor!

Devamını Oku
12.07.2025
Gerilimin temelinde rejimin toptan değişmesi var!

Ankara’daki yüksek gerilim, Türkiye’yi sonu belirsiz bir siyasi ve sosyal ortama sürüklüyor.

Devamını Oku
08.07.2025
Başkentten izlenimler: Yüksek gerilim kumpaslara evrilebilir

Yinelemeye gerek yok: Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasından bu yana, Saray iktidarının pekiştirilmesine, dolayısıyla ülkenin dünya egemenlerinin sözünden çıkmayan bir tek belirleyici tarafından yönetilmesini sağlamaya yönelik gelişmeler yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz.

Devamını Oku
06.07.2025
Osmanlı Millet Modeli İradesi

Mehmet Uçum, Türkiye’de siyaseten yaşanan kurguların ardında yer alan Saray’daki şahin takımının başı olarak nitelendiriliyor.

Devamını Oku
05.07.2025
İstibdat İçten de Çatırdıyor

Abdülhamit dönemine benzer istibdat jurnalciliğine soyunan başdanışman Oktay Saral’ın son açıklamaları, Saray’da solunan havayı özetliyor.

Devamını Oku
28.06.2025
Ne yıkıldı da yenisini kuruyorsunuz?

Devlet Bahçeli, “Bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir” diyor.

Devamını Oku
21.06.2025