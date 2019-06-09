Beka, iklim krizi, Gezi ve Yazlık Saray

Türkiye’de siyaset, hayatı öylesine kısırlaştırıyor ki gelecek için hayati önem taşıyan birçok konu gündem yaratmıyor.

Mesela bu hafta 5 Haziran Dünya Çevre Günü’ydü.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Dünya Meteoroloji Örgütü’nün raporlarına göre, gezegenin en büyük sorunu, iklim krizi ve küresel ısınma.

Atmosfere salınan yoğun sera gazı yüzünden gezegen daha hızlı ısınıyor. Uzmanlar, dünyanın en fazla 0.5 derece daha ısınmayı kaldırabileceğini söyleyerek uyarıyor.

Son 650 bin yılın hiçbir döneminde karbondioksit oranı bugünkü kadar yükselmedi.

İklim krizi canlı türlerini tehdit ediyor. Küresel Yaşayan Gezegen Endeksi verilerine göre, canlı türlerinin popülasyonlarında yüzde 60 genel düşüş var.

Doğada biyolojik çeşitlilik kaybı giderek artıyor. İnsan faaliyetleri yüzünden 1 milyona yakın hayvan ve bitki türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler’e göre her 10 kişiden 9’u kirli hava soluyor. Hava kirliliği nedeniyle yılda 7 milyon insan hayatını kaybediyor.

Daha birçok korkutucu veri var. Üzerinde yaşadığımız gezegen tek evimiz ve o da insanlar yüzünden her geçen gün ölüyor!

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16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg, iklim için okul grevleriyle Time dergisinin kapağına çıkarken, dedesi yaşındaki siyasetçilerin bu dev sorunu görmezden gelmesi utanılacak bir durum...

Türkiye’de bu konuda önemli bir uyarı, TBMM Çevre Komisyonu ve CHP Sözcüsü İzmir Milletvekili Murat Bakan’dan geldi. “Yaşam bizden yardım bekliyor! Tüm dünyada gündemi çevre mücadelelerinin belirleyeceği günlere doğru gidiyoruz” dedi Bakan.

Peki, bu çağda Türkiye’de kendini her konuda tek yetkili konumuna getiren AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı?

Twitter hesabından açıklama yaptı: “Dünya Çevre Günü’nün çevre sorunları konusundaki toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamasını temenni ediyor, gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum. 5 Haziran #DünyaÇevreGünü’nü kutluyorum” dedi.

Çevrecinin daniskası (!)

“Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak” denince, aklıma hemen Gezi Parkı geliyor. Parkın önünden her geçişimde ağaçları yok etmek isteyenlere karşı başlayan barışçıl direnişi ve o mücadele sırasında canından olanları anımsıyorum...

“Çevre sorunları konusunda toplumsal farkındalığın artması” denince de aklıma birden Marmaris Okluk Koyu ve orada yapılan “Yazlık Saray” geliyor.

Hatırlarsanız Bakanlar Kurulu, önce Gökova Körfezi’ndeki sit alanlarını daraltarak imara açtı. Gökova’daki özel çevre koruma bölgesi içinde yer alan Okluk, bakanlığın yeniden değerlendirmesi ile koruma alanı olmaktan çıkarıldı.

Geçen yıl orada “Yazlık Saray” inşa edilsin diye binlerce ağacın kesildiği ve yapay plaj için denizin kumla doldurulduğu medyaya yansıdı.

Doğa, takıyyeye kanmaz

Dünyanın en güzel koylarından birinde 113 bin 443 metrekarelik dev bir proje gerçekleştiriliyor. O doğa harikası da betona boğuluyor. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak, “çevrecinin daniskasıyım” deyip doğa katliamlarına geçit vermekle olmuyor. Tweet atmakla hiç olmuyor... Birileri asıl beka sorununun küresel iklim krizi olduğunu anladığında, çoktan iş işten geçmiş olacak.

Çünkü doğa, takıyyeye kanmaz.