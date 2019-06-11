Sen niye o koltukta oturuyorsun?

Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AKP Grubu Başkanvekili Tevfik Göksu, kendisinden iş isteyen vatandaşı kovmuş.

Esnaf ziyareti sırasında “8 aydır iş bulamıyorum” diyen genci el hareketiyle kovarken çekilen videoyu internette izledim. Karşılaşmanın görüntülerini sessiz izlerseniz, sanki genç adam Göksu’ya hakaret ediyor sanırsınız...

Tevfik Göksu, yakın zamanda yine medyada bir başka skandal ile yer almıştı hatırlarsanız. Halkın oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu’nun kazanmasına en çok Yunan medyasının sevindiğini söyleyen zat kendisi...

***

Binali Yıldırım ise birkaç gün önce Şanlıurfa’da kadroya geçemeyen taşeron işçiler ile karşılaşmış. İşçiler sözlerin tutulmamasına sitem edince, Yıldırım’ın verdiği yanıt aynen şöyle:

“Biliyorum da sona kaldı o iş, bakacağız. Lafı uzatıp zurna yapmayın. Söylendi, bakacağız. Çalışıyorsunuz iyi kötü... Devam edin bakalım.”

Bunları sert bir tavırla söylerken ses tonunda hiçbir empati belirtisi yok.

***

Geçen yıl Recep Tayyip Erdoğan da Rize’deki bir mitingde atama isteyen bir öğretmene kürsüden fırça atıp, “Onları Kılıçdaroğlu yapar size” demişti.

Belli ki işsizlik ve atama sorunu, AKP’lilerin sinirini en çok bozan konular arasında. Ne zaman bir AKP’li yetkiliye bu sorulsa, anında agresifleşip mağdur durumda olanları azarlıyor.

Durgunluk değil, ekonomik kriz!

Siyasetçiler işsiz karşısında aciz tavırlar sergileyedursun, Prof. Dr. Korkut Boratav, sorunun en net tanımını yaptı. İşsizlikteki artışın en vahim tarafının istihdamın da düşmesi olduğunu söylüyor hocam ve şu hususlara dikkat çekiyor:

İşsizlik iki yerden besleniyor. Yeni iş bulunamıyor, mevcut istihdam durumu düşüyor. En ağır problem budur.

Sadece işgücüne katılan yeni ordu, gençler iş bulamama güçlüğüyle karşı karşıya olsa, durgunluk var; ekonomi büyümüyor derdik. İstihdam düşüyorsa, bu durum ekonominin durgunluk değil, kriz içinde olduğunu gösteriyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın hedef tutturamadığı nice alandan biri işsizlik. Yeni Ekonomi Programı’nda yüzde 12.1 olarak belirlenen 2019 yılı işsizlik hedefi, Ocak ve Şubat 2019’da yüzde 14.7 oldu.

Düşünün; bu oran, 2009 yılında Dünya Ekonomik Krizi sırasında yüzde 14.8 idi.

Hayal âlemindeki iktidar

İşsizliğin bu kadar yükseldiği bir dönemde, Albayrak’ın çıkıp “İşsizlikte en kötü dönem geride kaldı” demesi, hayal âleminde yaşadığının kanıtı.

AKP’li bakanlar, belediye başkanları ve AKP’li Cumhurbaşkanı hayal görüyor belli ki ama hayat işsizler için kâbusa dönmüş durumda...

Somut gerçeklere karşın uydurma beyanatlar veren iktidar mensupları, karşılarına çıkan işsizlerin, atama bekleyenlerin ve taşeron işçilerin önünde en ufak bir sıkıntı bile hissetmiyor.

Utanmadıkları gibi bir de mağdurları tersleyip azarlıyorlar!

Yaklaşık 400 bin öğretmen diplomalı işsiz konumunda atama bekliyor.

Kadroya geçemeyen taşeron işçilerin sosyal hakları ellerinden alınmış halde...

İnsanların işsizlikten kendini yaktığı bir ülkede oluyor bunlar!

Bu sorunları çözmesi gereken siyasi iktidardır ve halktan bunun için oy talep ediyorlar.

Elbette mağdur olanlar, sıkıntılarını iktidara iletecek. O koltuklarda oturmaya devam edip işi ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu’na havale edemezsiniz.

Ederseniz sorarlar; sen niye hâlâ orada oturuyorsun?