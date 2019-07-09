Askeri darbelerin bile yapamadıklarını yapmak için..

CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın dünün son gündemli gelişmeleri üzerinden Saray, Tekadam rejimine ilişkin değerlendirmelerinde kullandığı cümleyi bugünkü yazımın başlığına taşırken, kuşkusuz Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alınması operasyonu ile sınırlı okumadan, Saray’ın, Tekadam rejiminin, İktidarları açısından yaşamın tüm alanlarına dönük gelişmelerdeki tepetaklak gidiş karşısındaki panikle, haksızlık, hukuksuzluklarda sınırsız çelişkili icraatlarının bütünlüğüne dönük kaosu özetlediği için seçtim..

Saray, Tekadam rejimi, Cumhur İttifakı adına bir günde pek çok, otoriterleşmenin en uç modeli, başkanlık rejiminin şeklen oylanmış, yürürlüğe girmiş, geçerlilik kazanmış modelinin öngördüğü ilkelerin de yetmezliğinde, hangisi şeklen işe yarıyorsa çelişkileri ortada duran dünyanın kuşkusuz en uç icra, baskı gücü ile yürünmeye, daha doğrusu yalpalaya yalpalaya zaman kazanmaya çalışılan bir yürüyüşte, ne yapılsa kendi içinden, kendi iç çelişkiler dinamiklerinin öngörülememiş yeni yeni sorunları fışkırıyor..

Hani hafta sonuna denk getirilerek dünyanın ilk uygulama örneği olarak karşımıza çıkarılan Merkez Bankası Başkanı’nın, aynı iktidar erki tarafından olmazsa olmaz görülüp, sıkı yasal düzenlemeyle korumaya alınmış bağımsızlığının korunabilmesi hükümleri ayaklar altına alınarak çiğnenmesini, icra için acil durumlarda geçici olarak kullanılması adına verilmiş kararname yetkisinin haksız, hukuksuz, ekonomiye vereceği zararlar umursanmadan kullanılmasını nasılsa daha çok tartışacağız..

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Dakika bir, gol bir; ilk gelen açıklamalarla, görevden alınan kişinin daha önceleri aynı Tekadam rejimi, iktidar erki adına nasıl uğruna yasalar değiştirilerek getirilmesi sürecini de hep birlikte öğrenmiş oluyoruz. Tekadam rejiminin, daha yalın siyasal sonuçları ile Saray, AKP, Cumhur cephesindeki kırılmalardaki yeni sorun boyutlarını da somut araştırma verileri dahi eklemlenmiş olarak kimi yeni yeni satırbaşları ile sözcülerinin ağızlarından çıplak duyuveriyoruz..

Benim için yakın gündemden en çarpıcı satırbaşları arasında, içerden yükselen seslerle FETÖ’cü siyasal merkezin kendileri olduğunun bir değil, birçok yetkin ağızdan birden vurgulaması, itirafları da var.. Asla aralarındaki dinamiklerini bilemeyeceğimiz gelişmeler, hesaplaşmalar üzerinden değerlendirme yapmaya kalkışmayarak, çok ustalıklı siyasal kadroların hep önünde yürümüş, Arınç’ın son söylemlerinden kimi satırbaşlarını atlamayalım.. Edepsiz suçlaması ile kimleri kastetmiş, özür dilemiş, dilememiş, amatör değil çok deneyimli bir siyasetçi olarak kendilerinin bilecekleri konu. Bizim bildiğimiz “Kozmik Oda” senaryosundaki rolü ile 1. Silivri sivil darbe süreci icraatlarına, Ergenekon simge tüm benzer yargılamalardaki isteyerek ya da kasıtsız, sınırsız katkılarıyla ödetilen bedeller, ağır haksızlık, hukuksuzlukların canları almak da içinde ağır sonuçları, acılarının geri dönüşlerinin, onarılmalarının olanaksızlığı.

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Doğrusu, Gülen Cemaati ittifakı ile çok çıplak Amerikan, tek kutuplu dünya ideolojisi odaklı Irak işgali ile başlatılmış projelerde, Ortadoğu, İslam dünyasına ağırlıklı yöneltilmiş, laik Cumhuriyet, Atatürk devrimciliğini, kurtuluş, kuruluş savaşımlarımızın kazanımlarını yıkma amaçlı bir plan, projede “Ilımlı İslam, yeni Osmanlıcılık, bir tür evangelizmin İslam üzerinden izdüşümü proje ile Ortadoğu, Afrika öncelikli dünya ölçeğinde, siyasal İslam inançlılar hedef alınarak, ırçılık sosu ile de desteklenmiş insanlığa yaşatılanlar..”

Günün dünya gelişmeleri, galiba da sil baştan çok kutuplu emperyal odak çatışmalarının da ağırlıkla öne çıktığı bir dünya düzenine geçişin sancıları içinde, “alt kimliklerin emperyalizmin sömürü tuzağı olarak kullanılması..” oyunlarını durdurmak öyle kolay altından kalkılacak bir iş de değil.. İnsanlığı, dünyayı tehdit boyutlarıyla ancak, insandan yana çözümler için zorun, çaresizliğin ürettiği formüllerle yol almak ancak insanlık adına dünya çapında gündeme gelebilir.

Ülkemize dönersek, insan hakları, hakhukuk- adalet-demokrasi adına en çok da laik Cumhuriyet, Atatürk devrimleri kazanımları ile kimilerimiz için bilinçli, kimilerimiz için bilinçaltına kazılmış kodlarla ortaya çıkan buluşma için anketler yeterince uyarıcı, değerli. Her gün yeni yeni FETÖ’cü operasyonları, mağdurları hakka hukuka aykırı boyutlarda cezalandırmaları katlarken, siyasal sorumlular ölçeğinde bir hesaplaşmayı gündeme taşımaktan uzak.. Arınç’ın son açıklamasının satır aralarını okuduğumuzda, yüksek ücretli danışmanlık atamasının iradesi de Saray’dan.. Fazladan gelen parayı da aileden FETÖ’cü mağdurlarına yardımda kullanacağını açıklıyor..