İstanbulluların karanlık bir yağmurlu sabaha uyanması ile uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Ülkemizde yaşayan çoğunluğun güneşli bir sabaha uyanmış olması ile değişebilen hiçbir şey yok... Kusura bakılmasın; Amerikan rüyası bir kez daha düş kırıklığı getirdi. KAAN çıkmazının ayrıntılarının bize açıklanmasını boşuna beklemeyelim. Geçmişimizde görülmüş Amerikan rüyalarının düş kırıklıklarıyla sonuçlanmalarının çok fazla örnekleri var.

Bir tanesine bendeniz bile, Amerikan İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun davetlisi olarak tanıklık etmiştim. Kurtarılmak umuduyla Amerika’ya koşturmuş cumhurbaşkanımız Turgut Özal, bildiğiniz üzere bugünkü cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın da çok sevdiği, örnek aldığı bir isimdi. Dönemin Amerika’sının iktidarları gücünün onayı ile Amerikan meclisinden geçirilecek “korumaya mazhar ülkeler” listesine alınmış olarak ülkemizde zorlandığı ekonomisini düzeltebilecekti.

Kafanızı şişirmeden o tarihlerin gelişmelerinde büyük Amerika’nın iktidarları erklerinin izin vermediklerini anımsatmakla yetinmeliyim. Özal’ın düşlerinin ardından bir yıl geçmeden cumhurbaşkanı kimliği ile birlikte, iktidarı da uçup gitmişti. Sizler nokta konuluş hamlesinin büyük Zonguldak maden işçileri direnişi olduğunu anımsayabilirsiniz.

***

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, özel davet eden “dostum Trump” görüşmelerinin kapı arkasının kuşkusuz dedikoduları ağır basacaktır. İlk çıkarımlar, yorumlardan öğrenilebildiği kadarı ile Rusya’dan gelen enerjiden vazgeçilmesi dayatması ağır basmakta. Cumhurbaşkanımızın koşulları içinde; “Midyat’a pirince gidilirken eldeki bulgurun uçup gitmesi” gibi bir tablo ile yüz yüze kalınmış.

Trump’ın açıklamalarında durmaksızın vurgulanan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan istenenlerin gerçeklerine ilişkin doğrudan açıklama yapan olacak mı bilemesek de pek de bekleyemiyoruz. Yandaşların eline dikte ettirilmiş soruların içerikleri üzerinden deneyimli halkımız, hep birlikte kendi koşullarımıza bakarak fazlasıyla sonuçlar çıkarabiliyoruz. Doğal ve de kaçınılmaz olarak dün sabahın köründe yaşam derdimizin peşine düşmüş olarak uyanmış olduk.

***

Bir yandan da “Dostum Trump”ın, Ortadoğu üzerinden iddialı çıkışlarına nokta konulamayacağı anlaşılıyor. Filistin toprakları sorunları üzerinden, İsrail ile yapacağı anlaşma üzerinden bir hamle ile nokta koyacağı iddiası yinelenip duruluyor. Dünün en yeni son haberleri içinde, Filistin topraklarında açlıktan kıvranıp ölmekte olanlara yardım için yola çıkmış yardım konvoyunun 46’sından birinin, atılan tahrip bombasının sonucu tahliye edildiğinin, görüntüleri tanıklı bilgisi vardı.

Amerika’nın içinden yaşanan canlı haberlere bakıldığında ise gidişat gösterildiğinin aksine hiç de parlak değil. Gerçeğinde Filistin toprakları üzerinde, Trump-İsrail işbirliğinde yaşatılanlara ilişkin dünyanın pek çok bölgesinden olduğu üzere, Kuzey Amerika’nın bütününde de yaşanan gerçekler hiç de olumlu gelişemiyor. Tam tersi, Avrupa ülkeleri, en yandaş İngiltere’den bile gelen şiddetli eleştiriler güçlendikçe güçleniyor. BM’nin işlerliği, geleceği adına Amerikan toprakları içinde kalmaması gerektiği uyarıları bile öne çıkıyor.

BM’ye dönük, işlevlerini yitirdiği yolundaki ağır eleştirilerin ise dozu yükseldikçe yükseliyor. Hep birlikte yaşam derdimize düşmemiz yadsınabilir mi?..