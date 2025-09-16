Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP’ye yargı kıskacı: Vatandaşı çaresiz bırakma düşü
Şükran Soner
Son Köşe Yazıları

CHP’ye yargı kıskacı: Vatandaşı çaresiz bırakma düşü

16.09.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

CHP’ye dönük çok uzun zamandır Demokles’in kılıcı gibi sallandırılan, dün verilmesi beklenen kararın 24 Ekim tarihine ertelenmesinin gerekçeleri, azıcık hukuk yargılamalarını izlemiş gazeteciler için bile, nedenleri kolay kolay anlaşılır, anlatılabilir, açıklanabilir bir durum değil. Dünün ilerleyen saatlerine kadar nedenleri üzerinden açıklamalar yapan hukukçuların yorumlarından da bir sonuç çıkarabildiğinizi hiç sanmıyorum.

Kişisel algılayabildiklerim kadarı ile üst, yetkin mahkemelerin geçen hafta içinde verdikleri kararların açık sonuçlarına göre CHP zaten önceden tarihini belirlediği genel kurula dönük hazırlıklarını, alt organ seçimlerini yapabilecek konumunu kazanmıştı. Dünün, asıl sonucu, sürekli CHP’nin içini tartıştırmayı üretmiş olabilecek düşü ile kurgulanmış Gürsel Tekin önderliğindeki atanmış ekibin, CHP’yi içten karıştırma kararına bağlanmış umutlar suya düşmüş.

Yeni senaryolar üretebilmeye dönük, yeni planların kurgulanabilmesine gereksinim doğmuş. Dün sabahki kararın üzerine, yandaş medya yayınlarında öne çıkma medeni cesaretini gösteren ya da göstermek zorunda kalan koca koca hukukçu, deneyimli sayılabilecek bilim insanları, tekerlemeler halinde. Mahkemenin söz konusu erteleme kararı ile CHP’ye kendi kendini içeriden toparlamak üzere zaman verildiği kanısındalar. Nasıl olabiliyorsa, CHP içinde her zaman var olan, çatışmacı, sonuçta sonuç alınabilen kararları üreten CHP’lilerin, dışarıdan, sağdan, hemi de iktidar erkinin katkılarıyla sunulan projelere gereksinimi varmış gibi... Yersek tabii. 

***

Kişisel, CHP’lilerin neden bu kadar suskun durduklarını, CHP’yi kurtarma vizyonu ile mahkeme kararı ile atanmış Gürsel Tekin’in sadece parti içinden değil, sıradan vatandaşlar açısından bile çok bilinen kirli çamaşırlarının ne zaman ortalığa saçılabileceğini merak ediyordum. Gerek duymamakla çok daha akılcı davranıldığını, siyasetçilerin doğasında, içlerinde olan bizim algılayamayacağımız bir duruşun sergilendiğini şimdi şimdi kavrayabiliyorum.

Biz vatandaşlar olarak, bu ülkenin yüzde doksanları aşan çoğunluğunun, iktidarlarının artık dönüş yapamadığı, toparlanamadığı dibe vuruşlarının ağırlığında yaşam damarlarımızın damarları çekildikçe çekiliyor. Toparlanma için ne bir çaba ne de akıl, güç kalmamışçasına teslim olunmuş çıkar odaklarının emir kipi dayatmalarının dışına çıkılamıyor. Devlet Bahçeli belki de daha uyanık, aymış rollerinde, sanki içeriden muhalefet yapıyormuşçasına, CHP’ye dönük karşılığı olamayacak saldırıların anlamsızlığının altını çiziyormuş gibi yapıyor.

Doğrusu neye oynadığı, ne yapmaya çalıştığı bile pek anlaşılamıyor. Sıkıştıkça ikisi, kankalar bir araya gelip birliktelik, Öcalan’ın arkasında tam destekçi pozlarında, Kürt sorununu çözmeye ant içmiş havalarda, yeni yeni çıkışlar yapıyorlar.

En garip olanı da onlar adına Suriye politikalarında başı çeken, İçişleri Bakanları Hakan Fidan ile tam tersi anlamlar çıkan açıklamalarının sonunu hiç duyamıyoruz. Sanki “Elma dersem çık, armut dersem çıkma” oyunları sahneleniyor. Kürt sorunları üzerinden çözüm politikalarımızın içeriğini bileniniz, anlayabileniniz var mı?

İlgili Konular: #CHP

Yazarın Son Yazıları

CHP’ye yargı kıskacı: Vatandaşı çaresiz bırakma düşü

En garip olanı da onlar adına Suriye politikalarında başı çeken, İçişleri Bakanları Hakan Fidan ile tam tersi anlamlar çıkan açıklamalarının sonunu hiç duyamıyoruz.

Devamını Oku
16.09.2025
Amerika’nın öteki yüzü

Bizim, 12 Eylül 1980’de yaşadığımız, 1960’lar sonrası anayasal hak özgürlükler üzerinden kazanımlarımızı, toptancı “tangır tungur” etmiş, bugünlere kadar adım adım geriye gidişlere nokta konamamış haklar kayıplarımızı Amerika’nın, 11 Eylül 2001 yılında, uçaklarla New York’un bombalanmasıyla yaşadığı toplumsal travmanın bilinçli yönlendirilmesi üzerinden yaratılan, yeni dünya düzeni stratejilerinin güncel sonuçlarını da elbette dikkatle izlemek zorundayız.

Devamını Oku
13.09.2025
Saray’ın son hamlesi: CHP’nin işgali operasyonu

Önceki gün alınan bir kararla, İstanbul’da üç günlüğüne sokağa dönük toplumsal eylemlere yasak getirildi. Dün için, okus pokuslu hukuksal gerekçeleri üzerinden sayısız tartışmanın yapılabileceği bir yargı kararı hazırdı. Güvenilir kimliği kendileri tarafından da ilan edilmiş, “çekirdekten” CHP’li Gürsel Tekin, önceden ilan ettiği üzere, polis operasyonu eşliğinde dün öğlen saatlerine doğru CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın içine girebildi.

Devamını Oku
09.09.2025
Yaktıkları yangınlardan mal kaçırıyorlar

Şekil olarak bakarsak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kimliği, sorumluluğu altında, sivil diktatörlükler sayılmazsa, aralıksız sandıktan çıkabilmiş dünyanın tek sivil iktidarını yaşıyoruz.

Devamını Oku
06.09.2025
‘Tito’ Yugoslavya’sı dersleri... Özgürlük ayrımcılık sınırları...

Yazarımız Prof. Emre Kongar’ın 31 Ağustos Pazar günkü köşesinde yazdığı, Yugoslavya örneği başlıklı yazısı üzerinden, kimi geçmişten tanıklığını paylaştığım, Cumhuriyet gazetesinde de yayımlanmış anlamlı gelişmeleri de anımsatmanın yararlı olabileceğini düşünüyorum.

Devamını Oku
02.09.2025
'Dostum Trump'ın kazıkları...

Bölgenin gelişmelerinde uzmanlaşmış siyasetçiler, gazetecilerin ortaya koydukları verilerle; “İsrail’in bölgeyi ateş altına alan yaklaşımlarına kapı açıyor.”

Devamını Oku
30.08.2025