Ülkemiz içindekiler için de geçerli olmak üzere, dünya çapında yaşanmakta olan gelişmelerin bütününe dönük baktığımızda, yaşananları özetlemeye dönük bana en uygun gelen başlığın “Evdeki hesap çarşıya uymuyor” olduğunun altını çizmek istedim. Bugüne dönük yazıya başlamak için elbette ben de çoğunluğun yaptığı üzere, Ankara’dan gelecek haberi beklemeyi yeğledim. Sürpriz olmadı, CHP’nin yapacağı seçimlere ilişkin yasak gelmedi.

Doğrusu benim açımdan ilginç izlenim, aldığım ilk haber akışı içinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Türkiye’deki tarım kooperatifçiliği üzerinden yaptığı konuşma olmuştu. Bayram değil, seyran değil tarım kooperatiflerine dönük destek yapılması gündeme gelmiş, müjdesi bile verilmişti. Yüksek perdeden havalı çıkışların arkalarının getirilemediği günler yaşanıyor. En son haftaların ülkemiz ile dünya çapında yaşanan gelişmelerinin tümüne baktığımızda da doğrusu hepsini birden kapsayan çelişkili gelişmelerin ardı arkasının kesilebileceği öngörülemiyor.

Yakın tarihler üzerinden birkaç örneği anımsarsak... Trump ile Putin’in kutuplar üzerinden uzlaşmalarının çıkışlarının ardından, Avrupa ağırlıklı, “Ukrayna ne olacak”, “Filistin, Hamas üzerinden bu kadar ağır insan hakları ihlallerine göz yumulabilir mi” itiraz seslerinin yükselişi gündeme girmişti. Filistin’in tanınmasının öne çıkarıldığı siyasal dalgalar yeniden dünya gündemine girmişken...

Amerika’nın ağırlığını koyduğu İsrail’in Filistin topraklarına el koyması operasyonları pratiği, görüntülü dev binaların yıkıldığı bombalanmalar, çok sayıda can, mal kaybını da yaratan gelişmelerin hızı kesilemedi. Bölgede henüz işlerliği sorgulanamamış yeni ittifak arayışları da gündeme girdi.

***

Bizim Saray ittifakı üzerinden çok iddialı gündeme sokulmuş, Öcalan üzerinden Kürt açılımı projesi hâlâ gündemde mi? Yoksa kuş yapılıp uçuruldu mu? Hiçbir fikrimiz yok gibi. Bilen kaynaklardan gelen açıklamalara göre umutsuzluk ağır basmakta.

Sadece itirafı ertelenerek zaman kazanılıyor izlenimi ağır basmakta. Bu arada geçtiğimiz haftanın haberlerinden çıkarımlarla, AB ülkelerinin kararlı bir biçimde Filistin sorunu, insan hakları üzerinden güçlü sesler, eylemler, toplumsal gösteri haberleriyle besleniyorduk. Yakın günler içinde ise AB ülkelerinin yeniden kendi iç sorunları üzerinden çatışmaların yaşanıyor olmasına tanıklık ediyoruz. İç sorunların tırmanan boyutları, insan hakları üzerinden yükselen dayanışma çıkışlarını yeniden aşağıya çekebilir mi?

Dünya çapında çalkantıların, çelişkilerin yumağında, dünyada bir benzeri yaşanmamış, ülkemizdeki çok çarpık sivil iktidar üzerinden sınırsız, haksız, hukuksuz otoriterleşme düzeninin hâlâ sürdürülüp ayakta tutulabileceğini sananlar artık gerçeklikten, olabilirliğinin sürdürülebileceği üzerinden, öncelikle kendilerini aldatabileceklerini sanıyorlar. Ancak çok ama çok yanılıyorlar...