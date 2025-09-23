CHP’nin pazar günü yapılan, güven tazelenen kurultayının öncesinde, kamuoyunun ilk bilgilendirilmesine yönelik açıklamaları da Özgür Özel yapmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Trump’ın oğlu ile Sarayı’nda buluştuğunu duyurmuştu. Türkiye ile Amerika arasında yılan hikâyesine dönüşmüş, gerçeğinde Türkiye tarafının önkoşullarını yerine getirmiş olduğu silah satışı pazarlığında yıllardır bir arpa boyu yol alınamamıştı.

Sonuçta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beklediği davetin tarihi de Özel’in önceden duyurduğu doğrultuda Beyaz Saray tarafından dünya kamuoyuna da ilan edilmiş oldu.

Önceden bilindiği üzere Erdoğan ile Putin arasında yapılmış anlaşmanın sonucu Türkiye’ye verilmiş ancak Türkiye’nin NATO bağlantılı anlaşmalarının sonucu gereği yasaklı silahlar depolarda, Amerika ile sil baştan yeni pazarlıklar gündemde. Beyaz Saray’dan kapalı kapılar arkasında alınabilmiş, artık ilan edilmiş randevunun gerçekleşmesi başka, beklenti sonuçlara dönük olarak adımlar atılabilmesi çok başka. Tek bilineni, yıllardır ertelenmiş satış pazarlıklarında bir ileri bir geri adımlar atılmış, silahların satış pazarlığının yeniden yapılacağı var. Yeni koşulların ne olabileceği üzerinden ise her kafadan bir ses çıkıyor. En çok bilinmesi, tartışılması ayağında, kuşkusuz en bilinmesi gerekeni, Türkiye’ye, daha doğrusu sonuçta acısı bizden çıkarılacak bedelleri üzerinden olacak. Hangi koşullar, hangi oyunlar, tuzaklar sıraya konacak?

***

Saray’ın, dünyanın en kuralsız, en keyfi düzeni, yetki kullanımları, ben yaptım olduları üzerinden kaynakların insanlık dışı insafsızlık ölçülerinde kullanılmasının kaçınılmaz sonuçları, yağma düzenini boyutları üzerinden o kadar çok çarpıcı veriler artık açıkta saklanamaz boyutlarda ki ne geri dönüş adımlarının atılabilmesi ne de yağma düzenine ucundan kısıtlamalar getirilebilmesinin yolu yordamı iktidar erkinin iradesi katında bulunamıyor.

Saray iradesi ile görevden alınanların, kamunun her kaynağında yeniden görevlendirmelerle sözde teselli adına yeniden ödüllendirilmelerinde ipin ucu öylesine kaçtı ki... Her emekli edilen, görevden alınanlara ödenenler üzerine, yaratılan yeni gelir kaynakları ile kara deliklerin büyümesine sınır konulmuyor.

Kamuoyu ancak kimi denetimlerin ardından gelen çıplak sonuçlar, raporlar özerinden dudak uçuklatan sonuçlarından şöyle bir haberleniyor. Yenileri eklemlendikçe eskilerin de sürüp gitmekte olduğu gerçeği nerede ise unutuluveriyor.

İçeriden, kurulmuş acımasız yıldırma, teslim alma düzeninde, gücü sadece ele geçirilmiş yargı düzeni içinden, Saray düzenini eleştirmeye kalkışanların cezalandırılmalarından öte çarkların işletilemediği bir yapılanmaya sımsıkı sarılınmışken...

Beyaz Saray’da bir umut kotarılmış görüşmeye dayalı, düşlenebilecek sonuçların sınırları ne olabilir?

Sorunlar, pazarlık konularının çatışmacılığının doğasından, sonuçları zamana yayılacak gelgitlerin ötesinde. Hele de “dostum Trump”ın siyasal stratejisini, geleceğini İsrail’in önünü sınırsız açmaya dönük bir stratejiye oturtmuşken, İslam dünyası ise din üzerinden ayakta kalma siyasetlerinde, ellerini taşın altına hiç koymaksızın, siyasetin en kirli en ucuzunu sürdürmeyi yeğlerlerken... Türkiye de içlerinde, Müslümanların hakları üzerinden nasıl olabilir de anlamlı bir adım atılabilir?

Katledilmeleri, kanlarının akıtılmasına dur denebilir?