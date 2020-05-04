Trump ateşle oynuyor
Trump, ikinci kez seçilebilmek için çekinmeden ateşle
oynuyor. Bush’un, 11 Eylül’den sonra
metin yazarı David Frum, bu tutumu,
“Çaresizlikten, başkalarını feda ederek
seçim kazanma çabası” olarak niteliyor.
Trump’ı, kamuoyu araştırmalarından gelen işaretler
korkutuyor. Örneğin, Washington Post’ta
Nebry Olsen’ın yorumuna göre, “Bütün kamuoyu yoklamalarının verileri aynı
yönde birleşmeye başladı, Trump (Biden’e göre) geride ve desteği düşüyor”. Muhafazakâr Parti’nin Senato
seçimlerine katılacak adayları için hazırladığı 57 sayfalık raporundaki “Trump’ı savunmayın, Çin’e saldırın”
tavsiyesi de bu verilerin yarattığı kaygıları, Trump’la özdeşleşmeme arzusunu
yansıtıyor.
Trump’ın korkusunun arkasında iki gelişme: ABD’de ekonomik depresyon derinleşiyor.
Trump’ın koronavirüs salgınına karşı izlediği politikalar tam bir
beceriksizlik, hatta sorumsuzluk sergiliyor. Birinci gelişmeye karşı Trump
acilen, toplumsal mesafe ve eve kapanma yasaklarını kaldırarak ekonomiyi, insanların canı pahasına yeniden
canlandırmak istiyor. İkinci gelişmeye karşı da giderek sertleşen bir tonda
Çin’i suçlayarak sorumluluktan kurtulmak istiyor.
Derin depresyon,
rekor düzeyde ölümler
ABD’de, borsalarda daha önce görülmemiş sertlikte
dalgalanmalar yaşanırken, I. Üç Aylık Dönemde (Q1) işsizlik yardımı almak için
başvuranların sayısı 60 milyona, işsizlik oranı yüzde 12.4’e ulaştı. Beyaz
Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassest’e
göre, “işsizliğin, Q2’de yüzde 20’ye
ulaşması bekleniyor”. Bunların arkasında büyük bir ekonomik daralma var.
ABD ekonomisi Q1’de yüzde 4.8 daraldı. Kongre
Bütçe Ofisi bu oranın Q2’de yüzde 40 düzeyine ulaşmasını bekliyor.
Trump’ın Covid-19 salgınıyla mücadele karnesi de bir maddi
ve manevi sefalet sergiliyor. Geçen hafta New York’ta bir kamyon içinde bulunan
terk edilmiş, kokuşmaya başlamış 60 ceset gibi rezaletler bir yana, Trump’ın
politikalarının sonuçlarına iki açıdan yaklaşabiliriz. Birincisi, önce “yalan
haber” diye başlayan, “bir iki ayda yok
olup gider” diye devam eden ve nihayet geçen hafta “vücuda Lizol (dezenfekte edici sıvı) enjekte etmeye” kadar varan saçmalık ötesi demeçler, her
söylediğini daha sonra yalanlama çabaları, gazetecileri azarlamalar, hiçbir
sorumluluk üstlenmeme eğilimi vb., insanın kanını donduruyor.
Çünkü, ABD, Covid-19 vakalarında ölü sayısında dünyada 1.
sırada. 1.3 milyar nüfuslu Çin’de 2 Mayıs itibarıyla toplam Covid-19 vaka
sayısı 84 bin 373, ölü sayısı 4 bin 643 iken, 330 milyon nüfuslu ABD’de bu
sayılar sırasıyla 1.1 milyon ve 64 bin 460. Vaka sayısının ikiye katlanma
süresi ve 2 Mayıs itibarıyla yeni ölüm sayılarının da sırasıyla Çin için 71 gün
ve “0” ABD için 16 gün ve 2 bin 62
olduğu görülüyor.
İki taktik
Birincisi, Trump bir an evvel sosyal mesafe ve eve kapanma
uygulamalarını kaldırmaları için eyaletleri, “benim iktidarım mutlaktır uymanız gerekir” iddiasıyla zorlamayı
denedi. Bu totaliter refleks
muhafazakârları bile dehşete düşürünce, “öyleyse
sorumluluk yerel yönetimlerindir” deyip geri adım attı. Ancak bu “geri adımın” hemen ardından ülkenin her
yerinde, eve kapatma önlemlerine karşı çeşitli boyutlarda (hemen hepsine,
tepeden tırnağına silahlı sivil milisler katılıyor) patlak vermeye başlayan
protesto gösterileri, Trump’ın seçim kampanyası ekibinin boş durmadığını
gösteriyor. Cuma günü, bir gösteride Nazilerin ünlü “Çalışma özgürleştirir” (Auschwitz) sloganının ortaya çıkması, “Çin’de virüsü üreten laboratuvarı Yahudiler
kontrol ediyor” söylentileri, bu protestoların Yeni Faşizme verimli bir platformu sunduğunu gösteriyor; Trump da
bu silahlı adamları “iyi insanlar”
olarak tanımlıyor.
İkincisi, Trump, Covid-19 krizinde sorumluluktan kurtulmak
için, giderek artan oranda Çin’i suçluyor. Virüsü Çin’in ürettiğini, dünyaya
yaydığını, ikinci kez seçilmesini engellemeyi amaçladığını iddia ediyor;
Çin’den tazminat isteyeceğini söylüyor. Beyaz Saray’ın, istihbarat örgütlerine
kanıt bulmaları için baskı yaptığı bildiriliyor. Çin de cevap olarak dilini,
Çin Denizi’ndeki ABD savaş gemilerine karşı tavrını sertleştiriyor.
Trump, ikinci kez seçilebilmek için ülkede Yeni Faşizmi destekliyor, dünyada Çin ile sıcak çatışma riskini göze almış görünüyor. Trump ateşle oynuyor! Ya bir kez daha seçilirse?..
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