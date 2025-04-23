‘Yapay zekâ’ hakkında
Geçen hafta yayımlanan “yapay zekâ” başlıklı yazım “organik bir yazı” olarak nitelenip övülmesinin yanı sıra bazı okurlarımın mektuplarla itirazlarına yol açtı.
Prof. Dr. Arif Demir, söz konusu yazının “insanlık ile teknoloji arasındaki derin felsefi çatışmayı yeniden düşünmek için kıymetli bir çağrı” olduğunu düşünmekle birlikte şu sözlerle de itirazını dile getiriyor: “Sayın Behramoğlu, teknolojiye değil, kavramlara itiraz ettiğinizi düşünüyorum. Çünkü şiir gibi dil de bir vicdan meselesidir. Gelin bu yeni kavramı birlikte tartışalım. Belki sizin dizelerinizdeki o kadim insanlık arayışıyla, bizim algoritmalarımızda ortak bir zemin bulabiliriz: Hem doğal hem sayısal hem duyarlı hem akıllı bir gelecek.”
Prof. Demir’e göre, “Sayısal akıl: Yeni çağın aklı, tehdit değil fırsattır. Yapay zekâya dair şüphelerinizi ve sorgulamalarınızı anlıyor ve saygıyla karşılıyorum. Ancak yapay zekâyı yalnızca ‘yapay’ olarak nitelendirip ondan uzak durmanın, insanlığın gelişimine ket vurabileceğini düşünüyorum.”
Bir başka değerli okurum, yapay zekâ üzerine bir de kitabı olduğunu öğrendiğim Muzaffer Türkekul, “Aslında globalde ‘yapay zekâ’ olarak tanımlanan ‘şey’ -ki kurgulayanların adını koyamadığı- yazdığınız gibi yapay değil, aslında ‘dijital zekâ’ olarak anılması ve Türk diline böyle geçmesi gerekiyordu” demekte.
Türkekul’a göre, “Yapay zekânın tanımı organik zekânın yapaylaştırılmış halini tasvir ediyor ki tümden yanlış”tır.
Yaklaşık olarak benzer görüşleri savunan Cüneyt Güzeliş şöyle demekte:
“Yapay zekâ, sanat ve mühendislik ürünleri gibi doğanın insan tarafından taklit edilmesinin bir (mühendislik) ürünüdür. Sanat ve mühendislik ne kadar hakiki ise yapay zekâ da o kadar hakikidir, o kadar da doğaldır.”
Kemal Engin ise yapay zekâyı en iyi (ne kadar güvenilmez olduğunu) anlatan film olarak Stanley Kubrick’in 1968 yapımı A Space Odyssey adlı filmine işaret ediyor.
Yazarın Son Yazıları Tüm Yazıları
Günün Köşe Yazıları
Video Haberler
- İmamoğlu ve İBB’yle ilgili 560 milyar iddiasına yanıt
- Mustafa Balbay sert eleştirdi
- Mezhep çatışması değil insanlık suçu
- Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- Alfa Romeo'nun ilk elektrikli modeli: Junior Elettrica
- 'Kayyum atamaları, hukuksuzluk ve kontrollü kaos'
- AKP’de kongre öncesi hazırlığı devam ediyor: Prof. Kalay
- Emeklilerin Gözü Bayram İkramiyesinde: Beklentiler Karşı
- Hutbelerde Bunlara Dikkat Edin!
- Ekonomist Atilla Özkan'dan Şok Eden Enflasyon Yorumu!
En Çok Okunan Haberler
-
- SGK uzmanı temmuz zammı tahminini açıkladı!
- Özgür Özel'den traktör sayısı yanıtı
- Özgür Özel'den çağrı geldi
- İmamoğlu için verilen imza sayısı belli oldu
- Tarlada fiyatı 7 liraya düştü: Dönüm maliyeti 35 bin TL
- AKP çakıldı, CHP büyük fark attı!
- Tanık mühendisin cansız bedeni bulundu!
- Bahçeli'nin ardından Türköne'den yeni açıklama
- Devlet Bahçeli'den 'erken seçim' çıkışı
- CHP'nin yeni miting adresi belli oldu