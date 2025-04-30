Ahmet Özer’in mesajı

30 Nisan 2025 Çarşamba

Bu haftanın yazısı sayın Prof. Dr. Ahmet Özer’in kamuya X (Twitter) mesajı olsun istedim. Saygılarım ve kardeş sevgimle.

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Oturmuş hücremde düşünüyordum.

Duvarda asılı Diyanet’in takvimine gözüm ilişti, 27 Nisan yazıyordu. Birden aklıma geldi, Silivri zindanında tutsak edilmemin üstünden tam 6 ay, yani 180 gün geçmiş... Dile kolay, özgürlükten yoksun 180 gün…

Özgürlük hava gibidir, varken hiç farkında bile olmazsınız ama 2 dakika havasız kalsanız nefesiniz kesilir, o zaman o hiç farkında olmadığınız, o hiç yaşarken önem vermediğiniz havanın ne kadar değerli olduğunu anlarsınız. Tıpkı bugün özgürlüğün ne kadar önemli olduğunun farkında olduğumuz gibi…

Zira iki şeyden tasarruf edilemez, biri özgürlük, diğeri ise sağlıktır.

Sağlıktan tasarruf ölümü, özgürlükten tasarruf esareti getirir. İşte bugün bir siyasi kumpasla gözaltına alınıp tutuklanmamın üzerinden tam altı ay geçti.

14 Mayıs’ta kayyuma karşı açtığımız “kayyum işleminin iptali” talepli dava var. 23 Mayıs 2025 Cuma günü saat 10.00’da Silivri’de ise bu sözde terör dosyası ile ilgili duruşmam var.

Hak, hukuk ve demokrasiden yana bütün dostlarımı bekliyorum.

Demokrasinin ilk şartı adalettir. Adalet zaafa uğrarsa devlet zaafa uğrar. Hukuk eğer kendisini zulme karşı savaşın bilimi olmaz ise kendisi zulmün aracı olur.

Demokrasi ve hukuk mücadelesi bir insanın en onurlu mücadelesidir. Böyle dönemlerde ağır bedeller oluyor. Bu bedelleri ödemekten geri durmayanların sayesinde eşitliğe, özgürlüğe ve adalete dair umutlarımız hep diri kalmıştır. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor.

Hakkın, hukukun ihya olduğu, ülkemizin gerçek bir demokrasiye kavuştuğu özgür ve aydınlık günler dileğiyle.

Silivri 9 Nolu,

Prof. Dr. Ahmet ÖZER

Esenyurt Belediye Başkanı