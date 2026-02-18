Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi yolunda gireceği sınav oldukça zorlu. Ama sınavın süresi başlar başlamaz, iki konu netleşiyor: 1- Sorular çalıştığı yerden geliyor. 2 - Sınav düşündüğü kadar zor olmayacak. Tabii ki her konuya yüzde yüz hâkim değil. Savunmanın matematiğinde yavaş kalıyor. Dahası bütün oyuncular aynı performansı göstermiyor. Ama fizikte, kurguda ve en önemlisi mücadelede rakibini sersemleten bir mücadeleye sahip. Bu sayede; 15’te günün en başarılısı Sara’nın attığı mükemmel gol, önce 16’da, sonra da 32’de Koopmeiners’le karşılık bulunca oyundan düşmüyor. Vazgeçmiyor… Oyuna hâkimiyetini iyice koyduğu ikinci yarıda, 49’da bu maçın ikinci yıldızı Lang’la beraberlik golünü, 60’da Sanchez’le skor avantajını yakalıyor. Taraftar olabilecek senaryoların en iyisi bu diye düşünürken, Juventus 10 kişi kalıyor (Cabal-67)… Galatasaray 75’te Lang’la, 86’da Boey’le Juventus’a tarihi bir fark atıyor.