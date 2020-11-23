Ataol Behramoğlu
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Tevfik Fikret'e

23 Kasım 2020 Pazartesi

Fikret, büyük usta, sevgili şair

Bu ülkede de en ışıklısı olmuştu sabahların

Senin umutların gerçekleşmişti bir bir

Dağılmıştı akılları kaplayan sisi yüzyılların


Haklıydın “geceler kıyamete kadar sürmez” derken

Haklıydın yüceltirken yaşamak sevincini

Haklıydın sabahı özlemle beklerken

İnsan olmanın o yüce değerini


Bu ülkeye en ışık dolusu geldiyse sabahların

Senin şiirinin aydınlığı da vardır onun güneşinde

O güneşti parlayan alınlarında kahramanların

Son veren karanlığın yüzlerce yıl süren egemenliğine


Sonra o karanlık geri geldi tekrar

Tıpkı dokuz canlı canavarı gibi masalların

Fakat artık bizim de ölümsüz bir örneğimiz var

Biliyoruz yenilmez olmadığını o canavarın


Fikret, büyük usta, sevgili şair

Umudunun ışığı yolumuzu hep aydınlatacak

Çünkü yaşam iyilik ve aydınlık demektir

Onlarla insan olunur ancak


Ekim 2020

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