Tevfik Fikret'e
Fikret, büyük usta, sevgili şair
Bu ülkede de en ışıklısı olmuştu sabahların
Senin umutların gerçekleşmişti bir bir
Dağılmıştı akılları kaplayan sisi yüzyılların
Haklıydın “geceler kıyamete kadar sürmez” derken
Haklıydın yüceltirken yaşamak sevincini
Haklıydın sabahı özlemle beklerken
İnsan olmanın o yüce değerini
Bu ülkeye en ışık dolusu geldiyse sabahların
Senin şiirinin aydınlığı da vardır onun güneşinde
O güneşti parlayan alınlarında kahramanların
Son veren karanlığın yüzlerce yıl süren egemenliğine
Sonra o karanlık geri geldi tekrar
Tıpkı dokuz canlı canavarı gibi masalların
Fakat artık bizim de ölümsüz bir örneğimiz var
Biliyoruz yenilmez olmadığını o canavarın
Fikret, büyük usta, sevgili şair
Umudunun ışığı yolumuzu hep aydınlatacak
Çünkü yaşam iyilik ve aydınlık demektir
Onlarla insan olunur ancak
Ekim 2020
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