27 Eylül 2023 Çarşamba

Zavallılar İslam âlemine çağrıda bulunuyor.

Bu İslam âlemi kim?

Tunus’tan, Cezayir’den, Fas’tan, Suriye’ye, Ürdün’e, Mısır’a, kapılarında dilenci olduğumuz Suudi Arabistan’a, Bahreyn’e, Katar’a, Birleşik Arap Emirlikleri’ne, oradan Azerbaycan’a, Orta Asya devletlerine, Kafkasya’ya uzanan sayısız ulus devlet, krallık, emirlik ya da federe toplum.

Ayrıca pek çok ülkenin yerlisi ya da oralara göçmüş, oraların yurttaşlığını almış Müslümanlar.

Zavallılar “Biz tek bir milletiz” diye yırtınıyor.

Yani ulus devletler dönemi sona erdi, din birliği üzerinden krallıklar, emirlikler, şunlar bunlar, hep birlikte, millet olma dönemi başladı.

Diyelim öyle oldu. Bu tek bir millet olan evrensel Müslüman toplumu içinde başka inanç sahiplerinin yeri ne olacak?

Belli değil...

Belki de kafaları kesilecek, yok edilecek, sürülecek; ikinci sınıf insan, parya, köle, cariye olarak yaşamlarını sürdürecekler...

Zavallılar... Dünyanın geldiği yerden, insanlığın ulaştığı aşamadan, ulus devlet olgusundan, kendi ulusal tarihlerinden haberleri yok.

Ya da kendi ulusal tarihlerine zaten düşmanlar.

Zavallılar. Sözüm ona çağrıda bulundukları toplumların her birinin kendi tarihleri, kendi sorunları, kendi gelecek beklentileri olduğundan habersizler.

Çığırtkanlıkları, ıslak bir zemindeki bir taş kaldırıldığında altında yuvalanmış kurtçukların yararsız, anlamsız çaresiz kımıldanışlarına benziyor.

İman edenler bir bedenmiş.

Birileri bu bedeni bölmek istiyormuş.

Kim? Belli değil?

Sanki dünyada bir tek İslam dini var. Geri kalan herkes düşman.

Nazizmi, faşizmi de geride bırakan bir IŞİD kafası.

İçlerinden biri 100 yıl önceki bölünmeden söz ediyor.

Belli ki Cumhuriyeti kast ediyor.

Zavallı.

O Cumhuriyet seni yok olmaktan kurtardı.

Sana ulusal kimlik kazandırdı.

Seni parçalanmış bir feodal devletin kulluğundan çıkarıp saygın bir ulusun yurttaşı yaptı.

Çağdaşlığın, insanlığın, uygarlığın, Cumhuriyetimizin düşmanları.

Dünyadan, her şeyden habersizler.

Günümüz dünyasında, bir Batı ülkesinde, bir faşist bile Hıristiyan birliği gibi, Hıristiyan devletlerin tek bir millet olması gibi bir zırva söyleyemez. Gülünç olur. Akıl hastanesine gönderilir... Ama bizde oluyor, olabiliyor. Çünkü şımartıldılar. Çünkü arkalarında siyasal iktidar gücü olduğunu var sayıyorlar.

Zavallılar. Çok yanılıyorsunuz. Çağdaşlığın, uygarlığın, insanlığın, Cumhuriyetimizin değerlerini benimsemiş, içselleştirmiş milletimizin çok büyük çoğunluğu size hayretle, nefretle bakıyor.

Sizlere ancak acınır. Belki ona bile değmezsiniz.

Laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yok etmek, uygar dünyadan kopararak Ortadoğu bataklığında boğmak isteyen emperyalizmin, Lloyd George’ların, Huntington’ların, Uygarlıklar Çatışması ya da Büyük Ortadoğu Projesi hainliklerinin zavallı yardakçıkları, çığırtkanları.

Sesiniz bu kubbede boş bir seda bile olamayacak.