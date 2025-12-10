Cumhuriyet Gazetesi Logo
CIA’nın şüpheci tavrı
Barış Pehlivan
Son Köşe Yazıları

CIA’nın şüpheci tavrı

10.12.2025 04:00
Güncellenme:
Takip Et:

The World Factbook’u bilenler bilir. CIA’nın resmi web sitesinde yer alan ve dünyadaki tüm ülkelere dair güncel verilerin yayımlandığı, kamuya açık bir veri havuzu. Türkiye sayfasında da politikadan ekonomiye, savunmadan enerji yatırımlarına kadar birçok yeni bilgi bulunuyor.

Ara ara girer, kontrol ederim...

Ama bir süredir aklıma bir nokta takılıyor, anlatayım: Türkiye sayfasında da her ülkede olduğu gibi, bir “Giriş” ve “Arka Plan” bölümü var. Bakın orada çok uzun zamandır ne yazıyor: “ABD tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Kürdistan İşçi Partisi (PKK), 1984’te Türkiye’de ayrılıkçı bir isyan başlattı ve bu mücadele uzun süre Türk güvenlik güçlerinin öncelikli gündemi oldu. 2013’te Türk hükümeti ile PKK, şiddeti sona erdirmeyi amaçlayan müzakereler yürüttü ancak 2015’te yoğun çatışmalar yeniden başladı.”

Şimdi...

Türkiye bölümüne baktığımda, ülkemizin verilerinin en son olarak 3 Aralık 2025’te güncellendiğini görüyorum. Keza, tütün kullanımından nükleer enerjiye, havalimanı sayısından askeri harcamalara kadar Türkiye’ye dair 2025 bilgileri güncel şekilde yer alıyor.

Ama nedense... Aradan 14 ay geçmesine, PKK’nin silah bırakmasına, Öcalan ile yapılan açık görüşmelere rağmen bu son süreç CIA tarafından The World Factbook’a sokulmadı.

Belli ki CIA cephesinde sürece dair bir şüphe var. Acaba tam neyi bekliyorlar?

DEVLETİN ‘İBB’ AÇMAZI

DEM Parti geçen hafta sonu Uluslararası Barış ve Demokratik Toplum Konferansı düzenledi. Toplantının açılış konuşmasını yapanlardan biri de Öcalan’ın İmralı’daki koğuş arkadaşı Veysi Aktaş’tı. Yakın zamanda özgürlüğüne kavuşan Aktaş, Öcalan’ın konferans için gönderdiği mesajı da okudu. SDG Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed de konferansa telekonferans yoluyla katıldı.

Bugünün şartlarında her şey çok olağan geliyor değil mi? Devam edeyim...

Bu konferans nerede yapıldı? İstanbul Bakırköy’deki Cem Karaca Kültür Merkezi’nde.

Gidin bakın o kültür merkezinin tabelasına, en üstte şunu görürsünüz: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB). Zira, o kültür merkezi İBB’ye ait.

Şimdi...

Bilmeyen yoktur; CHP’li belediyeler hakkında yürütülen soruşturmalardan biri de terör. Bu da “kent uzlaşısı” diye adlandırılan DEM ve CHP’nin ortak stratejisine dayandırılıyor. Savcılık, “kent uzlaşısını”, PKK’nin metropol illerde etkinliğini artırmasını hedefleyen bir faaliyet olarak tanımlıyor. Ekrem İmamoğlu ve Resul Emrah Şahan gibi belediye başkanları da bu kapsamda “terör” soruşturmasının halen şüphelisi. Zira, savcılık İBB’yi ve yöneticilerini de PKK’nin bu hedefi doğrultusunda çalışmakla suçluyor.

Konuyu nereye getireceğimi anladınız. Sorularım basit:

Bu konferans, DEM’in başvurusuna İBB’nin onay vermesiyle o kültür merkezinde gerçekleşti. Ve elbette devletin bilgisi ve desteğiyle hayata geçirildi.

Ama işte olur ya, İBB “başımız zaten PKK meselesinden dolayı belada” deseydi ve onay vermeseydi, bu kez de başka bir soruşturma açılır mıydı? Yandaş medyada “kandan beslenen İBB” denilmez miydi? Ya da bu konferans bundan iki yıl önce gerçekleşseydi, bugün İBB’nin mevcut soruşturma dosyasına “kapı gibi delil” diye sokulmaz mıydı?

Hal böyleyken madem İBB’nin merkezinde PKK’nin kurucusu Öcalan’ın mesajı PKK hükümlüsü tarafından okunabiliyor ve hatta SDG yöneticisi de İBB’deki konferansa görüntülü bağlanabiliyor. Acaba adliyelerdeki şu “kent uzlaşısı” dosyasının rafa kaldırılması için ne bekleniyor? 

İlgili Konular: #CHP #Ekrem İmamoğlu #ibb #konferans #kent uzlaşısı

Yazarın Son Yazıları

CIA’nın şüpheci tavrı

The World Factbook’u bilenler bilir. CIA’nın resmi web sitesinde yer alan ve dünyadaki tüm ülkelere dair güncel verilerin yayımlandığı, kamuya açık bir veri havuzu.

Devamını Oku
10.12.2025
Sen misin halıya boya bulaştıran!

“Kimsesizlerin kimsesiydi Cumhuriyet...

Devamını Oku
05.12.2025
Furkan ne yapacak?

Bu satırları İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nin önündeki bankta oturarak yazıyorum.

Devamını Oku
03.12.2025
Bakın, kimler tahliye edildi

Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmakla suçlandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.

Devamını Oku
28.11.2025
Bursa Nutku için karar anı

24 Kasım gecesi “Onlar” yayınından çıktıktan sonra bir mesaj aldım.

Devamını Oku
26.11.2025
Telefondaki notlar gerçek mi, ekleme mi yapıldı?

Kimliği belirsiz kişilerin, kimin kullandığı bilinmeyen hesabın bulunan sahibinin “itirafçı olduğuna” dair iddiaları yalanlanırken o hesabı kullanan kişi telefonundan çıkan “İtirafçı olmak istiyorum” sözünü de hatırlamadığını ileri sürdü.

Devamını Oku
21.11.2025
Sizin hiç kızınız öldü mü?

Diyelim ki beş gün boyunca uyuyorsunuz.

Devamını Oku
19.11.2025
Nedir bu ‘örgüt’ dedikleri?

Kökü “örmek” filine dayanıyor.

Devamını Oku
14.11.2025
İddianamenin rakamları

Manşetlerde rakamlar vardı: 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli, 143 eylem, 2 bin 352 yıl hapis.

Devamını Oku
12.11.2025
Müjde kuşu

“Maya’nın annesi ve babası...

Devamını Oku
07.11.2025
Yeni Şafak’ın dokunulmazlığı

Furkan Karabay...

Devamını Oku
05.11.2025
Üç soruda ‘casusluk’ dosyası

Yalanın gürültüsü, gerçeğin sakinliğini bastırıyor.

Devamını Oku
29.10.2025
O avukatın ölmesi mi gerekiyordu?

Görkemli cenaze törenleri düzenlemekte, hüzünlü ağıtlar yakmakta ve “Unutmayacağız” sözleri vermekte üstümüze yok.

Devamını Oku
24.10.2025
Kimler tutuklanacak?

Bugün yaşam mücadelesi veren Fatih Ürek tutuklanabilir.

Devamını Oku
17.10.2025
ABD’nin Türkiye senaryoları

Gazetelere bakıyorum...

Devamını Oku
15.10.2025
10 yılın özeti

10 Ekim 2015 sabahı, ülkenin dört bir yanından barış mitingi için gelen binlerce insan, Ankara Garı önünde toplanmış ve kortejlerini oluşturmaya başlamışlardı.

Devamını Oku
10.10.2025
Adım adım cinayet nasıl geldi?

Tarih: 17 Mayıs. Yani bundan yaklaşık 5 ay önce...

Devamını Oku
08.10.2025
'Tarihe düşülen notlar da unutuldu...'

Herkes gibi ben de o fotoğrafa uzun uzun baktım. Churchill’in şu sözü aklıma düştü.

Devamını Oku
03.10.2025
Ankara bu dosya için neyi bekliyor?

Anadolu Ajansı’nın haberini okuyorum:

Devamını Oku
01.10.2025
Emniyet’in tepesinden kritik tespitler

“Kimsenin olmadığı bir yere geçerek telefonu açık tutmanız gerekiyor.”

Devamını Oku
26.09.2025
Furkan’ın öyküsü

Griyi kendinden utandırıp öfkelendirecek kadar gri Silivri’nin kasveti, eylül ayında kendini mıh gibi hatırlatıyordu.

Devamını Oku
24.09.2025
Devletin verileri nasıl ele geçirildi?

Önce 79 kelimeden oluşan şu cümleyi okuyalım...

Devamını Oku
19.09.2025
Bu yazı da yasaklanır mı?

Sadece siyaset konuşmaktan büyük emek verilen bir raporu köşeye taşıma fırsatım olmadı.

Devamını Oku
17.09.2025
Konuşmadığımız 9 konu

Haklı olarak CHP’yi tartışıyoruz.

Devamını Oku
10.09.2025
Yok mu başka Kuzu’lar?

Gururla hep aynı hatırlatmayı yaptılar: “Türkiye, kozmik marangozu Sabah gazetesinden öğrendi.”

Devamını Oku
05.09.2025
MHP’li başkanın oğlu kaza yapınca...

“Bize çarpan araca baktım. Ancak içinde kimse yoktu. Çevrede toplananlara sorduğumda, araç sürücüsünün olay yerinden kaçtığını söylediler.”

Devamını Oku
03.09.2025
3 soruda Kapki-Birinci olayı

Özgür Özel’in dünkü açıklamalarının özeti ne?

Devamını Oku
15.08.2025
Kim bu President?

“Devletin önemli bir kademesinde iş alımlarına etki edebilecek bir pozisyonda çalışıyorum. Pek çok üst düzey bürokratlarla ilişkilerim bulunuyor.”...

Devamını Oku
13.08.2025
Tartışılan şirketin sicilindeki leke

Açıkçası unutmuştum. Bir bilişimci dostum anımsattı:

Devamını Oku
08.08.2025
E-imza skandalının perde arkası

Önce iddianamedeki şu uzun cümleyi dikkatlice okuyalım...

Devamını Oku
06.08.2025
Türkiye’den siyasetçi kaçırma planının arkasında kim var?

Sabahın erken saatleri... Otel odasındayken telefonu çaldı. Numara tanıdıktı, bir polisti, uyarısı vardı...

Devamını Oku
01.08.2025
Allah’tan değil, kameradan korkanlar

Videoyu izledik: Diyanet İşleri Başkanlığı Mekke sorumlusu Ahmet Daştanbek elindeki paraları sayıyordu.

Devamını Oku
30.07.2025
Ört ki ölem!

Gazetelere bakıyorum; “Yeşil vatan uğruna şehit oldular” yazıyor.

Devamını Oku
25.07.2025
Sahi, kimler imam hatipli?

Yeni Şafak gazetesinin manşetine bakıyorum. Haber şöyle...

Devamını Oku
23.07.2025
PKK’nin şikâyet ettiği komutan

PKK’nin yayın organındaki bir haberi okurken Aldous Huxley’nin o bilinen sözü düştü aklıma...

Devamını Oku
18.07.2025
6 soruda af meselesi

Kitabın ortasından sorayım: PKK ile yürütülen süreç sonunda Türkiye’de genel af çıkar mı ve dahası bu aftan kim faydalanmaz?

Devamını Oku
16.07.2025
Altun’un yeni koltuğunun sicili

Haberi biliyorsunuz: İletişim Başkanı Fahrettin Altun görevden alındı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanlığı’na atandı.

Devamını Oku
11.07.2025
CHP’nin ‘çözüm’ süreci

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın duyurdu...

Devamını Oku
09.07.2025
Erdoğan’ı savunan hocanın ‘İmamoğlu’ arzusu

“İmamoğlu’na hukuki mütalaa için tabii ki varım. Türk demokrasisini kurtarmak için varım.” Bu sözler Prof. Dr. Doğan Soyaslan’a ait.

Devamını Oku
04.07.2025
Masadaki 17 sayfa

Günlerdir düşünüyorum: Fatih Altaylı o gün yayın yapmasaydı, yapsaydı da Emre o soruyu sormasaydı yahut sorsaydı da tarihsel gerçekleri hatırlatan yanıtlar verilmeseydi ne olurdu?

Devamını Oku
02.07.2025