Tartışılan şirketin sicilindeki leke
Barış Pehlivan
Tartışılan şirketin sicilindeki leke

08.08.2025
Güncellenme:
Açıkçası unutmuştum. Bir bilişimci dostum anımsattı: “Bu e-imza skandalında rolü olan şirket TÜRKTRUST, geçmişte de sahte SSL sertifikaları ile gündeme gelmişti.”

Arşivi karıştırdım ve 2013 yılının ilk günlerine gittim.

Google o günlerde bir açıklama yaptı. Buna göre, Türkiye’deki bazı kamu kurumları internet sitelerinde sahte güvenlik sertifikası kullanıyordu. Başta da o dönem Melih Gökçek’in yönettiği Ankara’da toplu taşımadan sorumlu EGO vardı. Google mühendisleri, bu skandala dair Türkiye’nin internet sertifikalandırılması konusunda yetkili kuruluşu TÜRKTRUST’ı suçluyordu.

Meselenin Türkiye’de yaşayanlar için ağır bir bedeli vardı. Zira, bu yolla yurttaşların kullandığı internet tarayıcısı üzerindeki tüm e-posta trafiği görüntülenebilir, tüm şifreler öğrenilebilir ve arşivleri karıştırabilirdi.

Basitleştirirsem TÜRKTRUST, EGO’ya dilediği siteye “güvenilir” deme yetkisi vermiş. Bu yolla da Gökçek’in yönetimindeki belediye, şifrelenmiş ve okunamaz olması gereken verileri illegal şekilde takip etme hakkı almış.

Skandalın ortaya çıkmasından sonra Google’dan Microsoft’a kadar birçok uluslararası kuruluş TÜRKTRUST için ek güvenlik önlemi aldı. Hatta bazıları TÜRKTRUST’ın sertifikalarını tamamen yayından kaldırdı.

Dönemin Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada özetle “Kişisel bilgileri takip ettiğimiz iddiaları tamamen asılsızdır” dedi. Tüm gözlerin çevrildiği TÜRKTRUST ise bu durumun sistemde yapılan bir yanlışlık nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

Bitmedi...

Olaya dair Meclis’te bir araştırma komisyonu da kuruldu. TÜRKTRUST ekibi Meclis’e gelip soruları yanıtladı. İşte orada CHP milletvekili ile TÜRKTRUST’ın yöneticisi arasında geçen diyalogdan bir kesit şöyle:

Erdal Aksünger: Şimdi, aynı yetkiyi bana verdiğiniz zaman ben de bütün ne kadar Google, Facebook bilmem kim varsa, eğer niyetimde bir şey varsa, bütün bu adamların kişisel bilgilerini toparlayabilir miyim?

TÜRKTRUST: Elinizde böyle bir sertifika varsa tabii ki toparlayabilirsiniz.

Erdal Aksünger: Verdiniz sertifika ile ben de alıp toparlayabilir miyim?

TÜRKTRUST: Tabii ki toparlayabilirsiniz.

Erdal Aksünger: Tehlike bu yani böyle bir tehlike verilmiş, “Bu suiistimal edilmiş mi edilmemiş mi?” başka bir konu. Siz şu an onların bilgilerine dayanarak bunu söylüyorsunuz.

Nihayetinde...

TÜRKTRUST’ın ismindeki “trust” Türkçe “güven” demek. Kaldı ki şirketin sahibi, güvenin adresi olması gereken TSK Elele Vakfı. Gelin görün ki hem dün hem bugün yaşananlar, bu isme büyük gölge düşürüyor.

