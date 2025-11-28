Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakın, kimler tahliye edildi
Barış Pehlivan
Bakın, kimler tahliye edildi

28.11.2025
1- Eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın kızı Fatıma Zehra Kınık, 17 yaşındaki Batın Barlasçeki’nin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmakla suçlandığı davada 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Kınık sadece bir gece gözaltında kaldı ve tutuksuz yargılandı. Fatih Altaylı ise yorum yaptığı için tutuklu.

2- Türkiye ile Dubai arasında yapılan seyahatlerle kilolarca altın kaçırmakla suçlanan ve MHP’den istifa ettirilen milletvekillerinin dosyası rafa kaldırıldı. Fatih Altaylı ise yorum yaptığı için tutuklu.

3- İstanbul Pendik’te 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç’e çarparak ölümüne neden olan ve tutuklanan Ömer Faruk Ballı, 4 gün içinde tahliye edildi. Fatih Altaylı ise yorum yaptığı için tutuklu.

4- Bursa’da 30 kilometre hız sınırı bulunan caddede 82 kilometre hızla, 16 yaşındaki Zeynep Naz Sırakaya’ya çarparak ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Efe Şayık’ın 9 yıla kadar hapsi istendi. Şayık, 57 gün sonraki ilk duruşmasında tahliye edildi. Fatih Altaylı ise yorum yaptığı için tutuklu.

5- Osmaniye’deki Bilge Sitesi’nin 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu 105 kişi yaşamını yitirdi. Binanın inşa edildiği dönemde imar müdürlüğünde görev yapan eski MHP’li Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Sevinç Ayşe Argun ve Haluk Koç’a, “bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan 21 yıl hapis cezası verildi. Ancak sanıklar sadece iki gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Fatih Altaylı ise yorum yaptığı için tutuklu.

6- Şort giydiği gerekçesiyle 23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terzi’yi otobüste darp eden Abdullah Çakıroğlu ilk duruşmada tahliye edildi. Karar tepkilere yol açınca Çakıroğlu ikinci kez gözaltına alındı ancak mahkeme zanlıyı tekrar tahliye etti. Fatih Altaylı ise yorum yaptığı için tutuklu.

7- İstanbul’da valelik yapan Ogün Tekin, araba çalmaya çalışanlar tarafından öldürüldü. Sanıklardan birinin 87, diğerinin ise 48 suç kaydı vardı. Cinayetin tüm failleri, iki yıl bile geçmeden mahkeme kararıyla tahliye edildi. Fatih Altaylı ise yorum yaptığı için tutuklu.

8- Pendik’te hamile kadın ve eşinin içinde bulunduğu araca saldıran tutuklu sanıklar Hasan Sel ve Hüseyin Sel kardeşler, olaydan üç hafta sonra ilk duruşmalarına çıktılar. Yirmişer yıl hapis istemiyle yargılanan kardeşler, o ilk duruşmada tahliye edildi. Fatih Altaylı ise yorum yaptığı için tutuklu.

9- Hollandalı uyuşturucu baronu Leijdekkers’in Türkiye faaliyetlerini yönettiği için tutuklanan Abdullah Alp Üstün ve ekibi tahliye edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti ama sanıklar firar etti. Tahliye kararını rüşvetle verdikleri iddiasıyla açığa alınan mahkeme heyetinin iki üyesi de göreve geri döndü. Fatih Altaylı ise yorum yaptığı için tutuklu.

10- Antalya’da 11 yaşındaki B’ye cinsel istismarda bulunmaktan yargılanan E.K.Y’ye iki günde iddianame hazırlandı. Sanık bir ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Fatih Altaylı ise yorum yaptığı için tutuklu.

İlgili Konular: #Tahliye #tutuklu #Fatih Altaylı #Fatma Zehra Kınık

