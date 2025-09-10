Haklı olarak CHP’yi tartışıyoruz. Haklı olarak Cumhuriyetin kurucu partisine reva görülenleri konuşuyoruz. Haklı olarak geleceğe dair öngörülerde bulunuyoruz...

Peki, tüm bunları yaparken neleri hakkıyla gündemimize alamıyoruz?

Yanıt için, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na dair verilen 2 Eylül tarihli karardan sonraki bazı haberleri derledim:

1- Hükümet, düşük emekli maaşlarına çözüm olarak tanıttığı yeni Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) ile milyonlarca çalışanın maaşından ikinci bir emeklilik kesintisi yapacak. TES 2026’nın ikinci çeyreğinde yürürlüğe girecek ve SGK’den bağımsız olarak uygulanacak. Çalışanlar en az 10 yıl boyunca sistemde kalmak zorunda olacak ve tüm çalışanların maaşından yüzde 3 oranında kesinti yapılacak.

2- Bloomberg’in haberine göre; iktidar 15 Temmuz Şehitler ve FSM köprüleriyle birlikte dokuz otoyolun işletme haklarını satmak için kolları sıvadı. Habere göre, satış tamamlanırsa ülke tarihindeki en büyük özelleştirme anlaşması olacak.

3- Diyanet İşleri Başkanlığı’na gelecek yıl 174.3 milyar lira bütçe ayrıldı. Diyanet bu bütçesi ile toplam 8 bakanlığı geride bıraktı.

4- İlk altı ayda 300 tekstil firmasının konkordato talebi, sektörü konkordato başvurularında lider yaptı. İlk beş ayda 2 bin 300 tekstil firması kapandı.

5- DİSK raporuna göre işçilerin 8 ayda vergi ve enflasyondan kaynaklı kaybı 1.155 trilyon TL’yi aştı. İşçi ücretlerinin yüzde 40’ı vergi, kesinti ve enflasyona gitti.

6- Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) ücretleri zamlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanan yeni tarifede yurtlarının fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 40 arttığı görüldü.

7- Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Silivri cezaevinden gönderdiği mektupta şöyle dedi: “En fazla 14 kişinin kalması gereken koğuşlarda 50 kişi kalıyoruz. Bazı arkadaşlarımızın kaldığı koğuşların 70’in üzerinde olduğunu biliyoruz. Nefes alamaz durumdayız, sağlıksız koşullarda yaşıyoruz.”

8- Güçlendirme çalışmaları 2018- 2022 yılları arasında yapıldığı belirtilen 61 okuldan bazılarının depreme dayanıksız olduğu ortaya çıktı. MEB’in talebiyle üniversiteler tarafından yerinde incelenen 11 okul, güçlendirme çalışmalarına rağmen depreme dayanıksız olarak işaretlendi.

9- AKP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir’in evindeki hırsızlığı oğlunun yaptığı ortaya çıktı. AKP’li ismin çelik kasasında TL, dolar ve Avro’nun yanı sıra çok sayıda altın ve elmas vardı. Tutuklanan bir kişi; oğlunun, Aydemir için “Babam rüşvet alıyor” dediğini açıkladı.