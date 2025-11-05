Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni Şafak’ın dokunulmazlığı
Barış Pehlivan
Yeni Şafak'ın dokunulmazlığı

05.11.2025 04:00
Furkan Karabay...

Sosyal medya paylaşımlarında, savcıların isimlerini yazmış.

Aynı paylaşımlarda savcıların fotoğraflarını da yayımlamış.

Böylece o savcıları toplum içerisinde teşhir etmiş ve terör örgütlerine hedef göstermiş.

6 aydır cezaevinde olan Furkan’ın “suçu” böyle özetleniyor iddianamede.

“O savcıların isimlerini ve fotoğraflarını bilmeyen mi var” ya da “Sabah gazetesi yayımlayınca alkış alıyor da Furkan’a neden hapislik düşüyor” diye sormayacağım.

“Eylemin ne olduğu değil o eylemi kimin yaptığı, suç olup olmadığını belirler” hukukuna dair güncel başka bir örnek vereceğim. Yeni Şafak-Abdullah Yaman kavgasını izliyor musunuz? Bakıyorum, son 10 günde Yargıtay 11. Daire Başkanı Abdullah Yaman’a dair 6 ayrı habere imza attı Yeni Şafak. Hepsinde de Yaman’ın fotoğrafı yayımlandı, hepsinde de yüksek hâkime ağır ithamlarda bulunuldu. Öyle ki, Abdullah Yaman’ın kendisi de gazeteye “çete” dedi.

Gelin görün ki kimse Yeni Şafak’a operasyon yapmıyor. İyi güzel de şu soru yanıt bekliyor: Hangi yargı mensubu hakkında hangi yayın organında nasıl haber yapacağını bilememesi mi, yoksa bizzat varlığı mı suç Furkan’ın?

AKİT’İN MAYINLI ARAZİDEKİ GÖREVİ 

Dün Türkiye gazetesinde okudum: Süresiz nafaka uygulamasını kaldırmayı amaçlayan bir yargı paketi Meclis’e gelmek üzereymiş.

Takip edenler bilir, kadınların boşanma hakkının güvencelerinden olan nafaka yükümlülüğü uzun süredir Akit gazetesinin hedefindeydi. Belli ki, Akit’in “zulüm” diye nitelendirdiği uygulama artık sona erdirilecek.

Şunun farkında mısınız: Akit hangi konuyu gündemde tutarsa, gün geliyor AKP onu yasalaştırıyor. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasında da Madımak katliamı sanıklarının tahliyesinde de hep aynı takvim işledi. Keza, uzun süredir yine Akit’in hedefinde olan LGBTİ+’ları suçlu ilan eden 11. yargı paketi de Meclis yolunda.

Demem o ki... Akit, iktidarın politik risklerini önceden test eden ve gerekli zemini hazırlayan bir laboratuvar işlevi görüyor.

SABAH’TAKİ AYRILIĞIN NEDENİ

Bazı ayrılıkları ve dönüşümleri hakkıyla konuşmuyoruz.

Misal, Sabah Haber Müdürü Nazif Karaman gazetesinden ayrıldı. Neymiş, çok yorulmuş!

Asıl nedenin ise Karaman’ın, tutuklanan avukat Rezan Epözdemir ile ilişkilerinin boyutu olduğu konuşuluyor.

Çok söylenti var ama netleştirmeden yazmam doğru değil.

Ancak Sabah’taki eski çalışma arkadaşlarından çok sık duyduğum bir iddia vardı. Hadi soru ile yazayım: Acaba Nazif Karaman, bazı hâkim ve savcıları düzenli olarak ağırlayıp onlara hediyeler verir miydi?

Bu iddialar neden önemli biliyor musunuz? Özellikle siyasi soruşturmalarda kamuoyunu hazırlama görevinin medya ayağını Sabah’tan Nazif Karaman üstlenirdi. Ve maalesef birçok suçsuz insanın haksız yere lekelenmesi için özel çaba gösterirlerdi.

Şimdi belli ki karşılıklı anlaşmayla biraz geri çekilmesi istendi. Yorulduğu iddiasındaki Nazif Karaman da yolunu YouTube’a kırdı.

Neyse, belki hemen şimdi değil ama ileride öğreniriz eksik parçaları...

İlgili Konular: #Akit #Gazeteci #SABAH gazetesi #Rezan Epözdemir #Furkan Karabay


